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Sezen Aksu'nun Hepsi Grubu İçin Yazdığı Tempo Şarkısıyla Tanışma Hikayesini Yasemin Yürük'ten Dinleyelim!

Sezen Aksu'nun Hepsi Grubu İçin Yazdığı Tempo Şarkısıyla Tanışma Hikayesini Yasemin Yürük'ten Dinleyelim!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
09.04.2025 - 20:19

Sezen Aksu, Hepsi grubu için yazdığı 'Tempo' şarkısıyla büyük ses getirmişti. Yasemin Yürük, yıllar sonra katıldığı bir programda, Sezen Aksu ile tanıştıkları ve 'Tempo'yu ilk kez duydukları heyecanlı anları anlatmıştı. Yürük, Aksu’nun Kavacık’taki stüdyosuna gittiklerinde yaşadıkları o unutulmaz anları nasıl anlatmış gelin birlikte bakalım!

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Hepsi grubu, 2000’li yılların başında Türkiye'nin müzik sahnesinde adından sıkça söz ettiren bir pop grubuydu.

Hepsi grubu, 2000’li yılların başında Türkiye'nin müzik sahnesinde adından sıkça söz ettiren bir pop grubuydu.

Genç yaşlarda popüler olan bu grubun yükselişi, sadece şarkılarıyla değil, aynı zamanda ardındaki güçlü isimlerle de şekillendi. Grup üyelerinin sahneye çıkışlarıyla yakaladıkları başarının ardından popülaritelerini devam ettirmelerinde ise Sezen Aksu’nun rolü çok büyük. Aksu'nun, Hepsi için yazdığı 'Tempo' şarkısı, grubun tanınmasında önemli dönüm noktalarından biri oldu.

"Tempo" şarkısı, Sezen Aksu'nun Hepsi grubuna olan özel desteği ve müziğe olan katkılarının bir sonucuydu.

"Tempo" şarkısı, Sezen Aksu'nun Hepsi grubuna olan özel desteği ve müziğe olan katkılarının bir sonucuydu.

Aksu, genç yetenekleri keşfetme konusundaki gözlemi ve onlara ilham verme arzusuyla, 'Tempo'yu Hepsi için yazmaya karar verdi. Şarkı, grubun enerjik ve dinamik yapısına mükemmel bir şekilde uydu ve Hepsi’nin müzik kariyerinde resmen çığır açtı.

2006 senesinde yayınlanan ve bir içecek markasının reklam parçası olan şarkı o dönem listelerden bir an olsun düşmemişti.

Yasemim Yürük de Sezen Aksu'yla tanışma anlarını ve şarkıyı ilk duydukları anı yıllar sonra ilk defa katıldığı bir programda anlatmıştı.

Yasemim Yürük de Sezen Aksu'yla tanışma anlarını ve şarkıyı ilk duydukları anı yıllar sonra ilk defa katıldığı bir programda anlatmıştı.

Sezen Aksu'nun 'Şarkıyı ben yazacağım ama klipte oynamam, kendimi çizeceğim' ifadeleriyle bestelediği Tempo şarkısının klibi de o dönem büyük ses getirmiş, her dansı ezberlenen kızların yer aldığı reklam da çok beğenilmişti. Klipte de Sezen Aksu'nun dediği gibi kendisi değil çizdiği karakter gösterilmişti.

Hepsi grubunun üyelerinden Yasemin Yürük, grubun Sezen Aksu’yla olan ilişkileri hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

Yasemin, Sezen Aksu ile olan ilk karşılaşmalarını ve "Tempo" şarkısının nasıl hayatlarına girdiğini şu şekilde anlattı:

Yasemin, Sezen Aksu ile olan ilk karşılaşmalarını ve "Tempo" şarkısının nasıl hayatlarına girdiğini şu şekilde anlattı:

'Sezen Aksu'nun Kavacık'taki stüdyosuna gittik. Mithat Can, Mustafa Ceceli falan... Sezen Aksu döndü bize 'Ulan küçük o...., sizin yüzünüzden sabaha kadar oturdum balkonda şarkı yazdım' dedi. Biz böyle 'Öyle mi kusura bakmayın' falan diyoruz, 'İyi bir şey söyledim, gülün!' dedi.' 

Ardından usta ismin yanında heyecandan şarkıyı söyleyemediklerini anlatan Yürük,' 'Tamam tamam' dedi. Beraber stüdyoya girdik. ' şeklinde şarkıyı nasıl kaydettiklerinden de bahsetti.

O anları bir de kendisinden dinleyelim:

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Gelin şarkıyı ve klibi birlikte hatırlayalım :

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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