Sezen Aksu'nun Hepsi Grubu İçin Yazdığı Tempo Şarkısıyla Tanışma Hikayesini Yasemin Yürük'ten Dinleyelim!

Aksu, genç yetenekleri keşfetme konusundaki gözlemi ve onlara ilham verme arzusuyla, 'Tempo'yu Hepsi için yazmaya karar verdi. Şarkı, grubun enerjik ve dinamik yapısına mükemmel bir şekilde uydu ve Hepsi’nin müzik kariyerinde resmen çığır açtı.

2006 senesinde yayınlanan ve bir içecek markasının reklam parçası olan şarkı o dönem listelerden bir an olsun düşmemişti.