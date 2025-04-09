Sezen Aksu'nun Hepsi Grubu İçin Yazdığı Tempo Şarkısıyla Tanışma Hikayesini Yasemin Yürük'ten Dinleyelim!
Sezen Aksu'nun Hepsi Grubu İçin Yazdığı Tempo Şarkısıyla Tanışma Hikayesini Yasemin Yürük'ten Dinleyelim!
Sezen Aksu, Hepsi grubu için yazdığı 'Tempo' şarkısıyla büyük ses getirmişti. Yasemin Yürük, yıllar sonra katıldığı bir programda, Sezen Aksu ile tanıştıkları ve 'Tempo'yu ilk kez duydukları heyecanlı anları anlatmıştı. Yürük, Aksu’nun Kavacık’taki stüdyosuna gittiklerinde yaşadıkları o unutulmaz anları nasıl anlatmış gelin birlikte bakalım!
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Hepsi grubu, 2000’li yılların başında Türkiye'nin müzik sahnesinde adından sıkça söz ettiren bir pop grubuydu.
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"Tempo" şarkısı, Sezen Aksu'nun Hepsi grubuna olan özel desteği ve müziğe olan katkılarının bir sonucuydu.
Yasemim Yürük de Sezen Aksu'yla tanışma anlarını ve şarkıyı ilk duydukları anı yıllar sonra ilk defa katıldığı bir programda anlatmıştı.
Yasemin, Sezen Aksu ile olan ilk karşılaşmalarını ve "Tempo" şarkısının nasıl hayatlarına girdiğini şu şekilde anlattı:
O anları bir de kendisinden dinleyelim:
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Gelin şarkıyı ve klibi birlikte hatırlayalım :
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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