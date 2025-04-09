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Ahu Yağtu ve Cem Yılmaz'ın Yüz Bin Dolarlık Nafaka Krizine Oğulları Kemal de Dahil Oldu!

Ahu Yağtu ve Cem Yılmaz'ın Yüz Bin Dolarlık Nafaka Krizine Oğulları Kemal de Dahil Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
09.04.2025 - 14:16

Cem Yılmaz son yıllarda Ahu Yağtu ile girdiği nafaka krizi ile adından bahsettirmeye devam ediyor. Evliliklerini yıllar önce bitiren ve Kemal ismini verdikleri oğulları için bir araya gelen ikili davalarla sık sık gündeme geliyor. Tekrardan nafaka kriziyle konuşulan Ahu Yağtu'nun açıklamaları dikkat çekti. Oğlu Kemal'i de davaya dahil eden Ahu Yağtu Hakan Gence'ye konuştu.

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2012 senesinde evlenen ve aynı sene anne ve baba olan Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu Kemal ismini verdikleri oğullarını kucaklarına almıştı.

2012 senesinde evlenen ve aynı sene anne ve baba olan Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu Kemal ismini verdikleri oğullarını kucaklarına almıştı.

20 ay süren evliliklerini 24 Aralık 2013'te tek celsede noktalayan ardından da bitmeyen bir nafaka krizine bulaşan ikilinin adından o yıllardan beri davalarla bahsediyoruz.

Ünlü komedyen, oğlu Kemal için aylık 10 bin dolar nafaka ödemeye başlamış; tutara itiraz eden isim boşanma protokolünün imzalandığı zamanlarda doların 2 lira 13 kuruş olduğunu belirtmiş ve 2022 yılında Ahu Yağtu'ya dava açmıştı.

Ahu Yağtu’ya ise 500 bin dolar tazminat ödenmesine karar verilen Cem Yılmaz TL şeklinde ödeme yapmak için itirazda bulunmuş fakat mahkeme bu isteği geri çevirmişti.

Ünlü oyuncu Ahu Yağtu, Hakan Gence'ye verdiği röportajda nafaka konusunda bazı endişeleri olduğunu anlattı.

Ünlü oyuncu Ahu Yağtu, Hakan Gence'ye verdiği röportajda nafaka konusunda bazı endişeleri olduğunu anlattı.

'Kiraların ve çalışanların maaşlarının bu kadar yüksek olduğu bir ortamda nafaka, sadece bu gibi masrafları karşılıyor. Boşanma aşamasında her şey kararlaştırıldı, mahkeme de bir değişikliğe gerek görmedi. Bu konu, magazin dünyasında konuşulduğu için gündeme geldi, yoksa kişilerin merakı bu değil. Her zaman para kazanma konusunda, ayaklarımın üstünde durma niyetimi ve varlığımı gösteriyorum. Önemli olan çocuğun iki tarafta da kendini mutlu, huzurlu ve güvende hissetmesi. Baba evinde ve anne evinde çok farklı standartlar olması çocuklar açısından hoş bir durum değil.'

Ahu Yağtu, nafaka davasıyla anlaşma sağlamaya çalıştıklarını ifade etmesinin ardından oğlu Kemal için de endişelenmeye başladığını belirtti.

Ahu Yağtu, nafaka davasıyla anlaşma sağlamaya çalıştıklarını ifade etmesinin ardından oğlu Kemal için de endişelenmeye başladığını belirtti.

'Oğlum bu durumu idrak edecek yaşa geldi ve hayat standardımızın düşüp düşmeyeceği konusunda endişe yaşadı. Bu duyguları yaşatmak hiç hoş değil. Tabii o kadar yanlış yansıtıldı ki, sanki çocuk doğurdum ve ömür boyu bu parayı alacağım gibi bir algı oluştu.'

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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