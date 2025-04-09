Ahu Yağtu ve Cem Yılmaz'ın Yüz Bin Dolarlık Nafaka Krizine Oğulları Kemal de Dahil Oldu!

20 ay süren evliliklerini 24 Aralık 2013'te tek celsede noktalayan ardından da bitmeyen bir nafaka krizine bulaşan ikilinin adından o yıllardan beri davalarla bahsediyoruz.

Ünlü komedyen, oğlu Kemal için aylık 10 bin dolar nafaka ödemeye başlamış; tutara itiraz eden isim boşanma protokolünün imzalandığı zamanlarda doların 2 lira 13 kuruş olduğunu belirtmiş ve 2022 yılında Ahu Yağtu'ya dava açmıştı.

Ahu Yağtu’ya ise 500 bin dolar tazminat ödenmesine karar verilen Cem Yılmaz TL şeklinde ödeme yapmak için itirazda bulunmuş fakat mahkeme bu isteği geri çevirmişti.