Ahu Yağtu ve Cem Yılmaz'ın Yüz Bin Dolarlık Nafaka Krizine Oğulları Kemal de Dahil Oldu!
Ahu Yağtu ve Cem Yılmaz'ın Yüz Bin Dolarlık Nafaka Krizine Oğulları Kemal de Dahil Oldu!
Cem Yılmaz son yıllarda Ahu Yağtu ile girdiği nafaka krizi ile adından bahsettirmeye devam ediyor. Evliliklerini yıllar önce bitiren ve Kemal ismini verdikleri oğulları için bir araya gelen ikili davalarla sık sık gündeme geliyor. Tekrardan nafaka kriziyle konuşulan Ahu Yağtu'nun açıklamaları dikkat çekti. Oğlu Kemal'i de davaya dahil eden Ahu Yağtu Hakan Gence'ye konuştu.
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2012 senesinde evlenen ve aynı sene anne ve baba olan Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu Kemal ismini verdikleri oğullarını kucaklarına almıştı.
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Ünlü oyuncu Ahu Yağtu, Hakan Gence'ye verdiği röportajda nafaka konusunda bazı endişeleri olduğunu anlattı.
Ahu Yağtu, nafaka davasıyla anlaşma sağlamaya çalıştıklarını ifade etmesinin ardından oğlu Kemal için de endişelenmeye başladığını belirtti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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