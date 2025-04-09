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Oğlu Fikret Hakan'a Kavuştuğu Gibi Aşka Düşen Pınar Deniz Pahalı Bakıcılara Bakın Nasıl Bir Çözüm Buldu!

Oğlu Fikret Hakan'a Kavuştuğu Gibi Aşka Düşen Pınar Deniz Pahalı Bakıcılara Bakın Nasıl Bir Çözüm Buldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
09.04.2025 - 09:56

Ünlü oyuncu Pınar Deniz, geçtiğimiz günlerde ilk bebeğini kucağına alarak anne olma yolculuğuna adım attı. Ancak, taze anne sadece annelik deneyimiyle değil, aynı zamanda kariyerinde alacağı yeni kararlarla da gündeme geldi. Sabah'ın haberine göre, bebek sahibi olmasının ardından, Pınar Deniz’in yakın gelecekte film ve dizi projelerinden en az iki yıl süreyle uzak kalacağı konuşuluyor. Gelin detaylara birlikte bakalım...

Kaynak: https://www.sabah.com.tr/trend/galeri...
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İtalya'nın başkenti Roma'da sade ve arkadaş arasında yaptıkları bir törenle evlenen Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz çifti uzun süredir beklenen müjdeli haberi paylaşımlarıyla duyurmuştu.

İtalya'nın başkenti Roma'da sade ve arkadaş arasında yaptıkları bir törenle evlenen Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz çifti uzun süredir beklenen müjdeli haberi paylaşımlarıyla duyurmuştu.

Kaan Yıldırım'ın Pınar Deniz'e evlilik teklifi ettiği günden bu yana düğünleri merak edilen çiftin önce bebek sahibi olacağı haberlerini duymuştuk. Ardından ikili rüya gibi bir düğünle dünyaevine girmişti. Güzeller güzeli Pınar Deniz'in büyüyen karnı ve annelikle arşa çıkan güzelliği ise büyük beğeni toplamaya başlamıştı.

Uzun bir süredir bebeklerini kucağına almasını beklediğimiz Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çifti geçtiğimiz hafta oğullarına kavuştu.

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım oğulları Fikret Hakan’a kavuşmalarının ardından ilk kez hastane çıkışı görüntülenmişti.

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım oğulları Fikret Hakan’a kavuşmalarının ardından ilk kez hastane çıkışı görüntülenmişti.

Kameralar konuşan Kaan Yıldırım “Çok güzel ve heyecanlı bir durum. Oğlumuz dünyaya geldi, çok keyifliyiz. İlk süreçler biraz yorucu, özellikle anne için. Çok duygusal ve özel şeyler yaşadık. İnsan başına gelmeden anlamıyormuş bu duyguyu. Allah isteyen herkese nasip etsin.” şeklinde konuşmuş ve ikilinin oğullarının adını açıklamıştı.

Oğullarının adını Fikret Hakan koyan isim “Hakan benim babamın adı. Fikret’in de anlamını çok sevdik. Akıl, düşünce ve fikir sahibi demek.' ifadelerini kullanmıştı.

İlk kez annelik deneyimini tadan ve ilk günden itibaren oğlu Fikret Hakan'a fena düşen Pınar Deniz bakıcı konusuyla gündeme geldi.

İlk kez annelik deneyimini tadan ve ilk günden itibaren oğlu Fikret Hakan'a fena düşen Pınar Deniz bakıcı konusuyla gündeme geldi.

Sabah'ın haberine göre, başarılı oyuncunun bebeğine bakabilmek için bir süreliğine setlere ara vereceği öğrenildi. İddialara göre Pınar Deniz'in evde bir bakıcı istemediği ve oğlunu tamamen kendisinin büyütmek istediği söylendi. Oyuncunun kariyerine vereceği bu aranın 2 yıl süreceği de iddialar arasında yer alıyor.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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