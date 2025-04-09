Oğlu Fikret Hakan'a Kavuştuğu Gibi Aşka Düşen Pınar Deniz Pahalı Bakıcılara Bakın Nasıl Bir Çözüm Buldu!

Kameralar konuşan Kaan Yıldırım “Çok güzel ve heyecanlı bir durum. Oğlumuz dünyaya geldi, çok keyifliyiz. İlk süreçler biraz yorucu, özellikle anne için. Çok duygusal ve özel şeyler yaşadık. İnsan başına gelmeden anlamıyormuş bu duyguyu. Allah isteyen herkese nasip etsin.” şeklinde konuşmuş ve ikilinin oğullarının adını açıklamıştı.

Oğullarının adını Fikret Hakan koyan isim “Hakan benim babamın adı. Fikret’in de anlamını çok sevdik. Akıl, düşünce ve fikir sahibi demek.' ifadelerini kullanmıştı.