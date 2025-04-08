Ünlü İsimlerden 9 Nisan Çarşamba Günü İçin Tüketim Boykotu Çağrısı!

Özgür Özel, geçtiğimiz hafta Çarşamba günü gerçekleşen toplu boykot hareketine destek verdi ve ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla boykot çağrısında bulundu.

Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, boykot paylaşımı yapanlar hakkında soruşturma başlatacağını duyurdu.

Ayrıca, Aybüke Pusat, Furkan Andıç, Boran Kuzum ve son olarak Murat Aygen'in TRT'de yayınlanan dizilerinden birer birer çıkarıldıkları öğrenilirken gelişmeler gündeme bomba gibi düştü.

Şakir Paşa Ailesi'nde Cevat karakterini oynayan Cem Yiğit Üzümoğlu da boykot soruşturmasında gözaltına alınan isimlerden biri oldu.

9 Nisan Çarşamba günü (yarın) için sosyal medyada yapılan paylaşımlarda boykot çağrısı tekrar yapıldı. Sosyal medya kullanıcıları, 'tüketim boykotu' çağrısında bulunurken ünlü isimler de paylaşımlarıyla desteklerini yine esirgemedi.