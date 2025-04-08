Ünlü İsimlerden 9 Nisan Çarşamba Günü İçin Tüketim Boykotu Çağrısı!
Ünlü İsimlerden 9 Nisan Çarşamba Günü İçin Tüketim Boykotu Çağrısı!
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İBB Başkanı ve CHP'nin yeni Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanma sürecinde yaptığı boykot çağrısının ardından ülke genelinde boykota katılım artmıştı.
2 Nisan günü sosyal medyada yapılan paylaşımlarla kullanıcılar boykot çağrısında bulunurken bu isimlere soruşturma açılacağı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından duyurulmuştu.
Boykot paylaşımı yapan bazı oyuncuların TRT ve TRT Tabii'de rol aldıkları projelerden çıkarıldıkları açıklanmıştı.
Geçtiğimiz hafta Çarşamba günü gerçekleşen tüketim boykotunun her Çarşamba yapılması planlanırken ünlü isimler de 9 Nisan için boykot çağrısında bulunmaya devam etti.
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2 Nisan Çarşamba günü sosyal medyada başlayan "satın alım yapmıyoruz!" sloganlı tüketim boykotu ülke gündeminde yaşanan olayları da beraberine getirmişti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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