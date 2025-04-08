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Ünlü İsimlerden 9 Nisan Çarşamba Günü İçin Tüketim Boykotu Çağrısı!

Ünlü İsimlerden 9 Nisan Çarşamba Günü İçin Tüketim Boykotu Çağrısı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
08.04.2025 - 23:32

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İBB Başkanı ve CHP'nin yeni Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanma sürecinde yaptığı boykot çağrısının ardından ülke genelinde boykota katılım artmıştı.

2 Nisan günü sosyal medyada yapılan paylaşımlarla kullanıcılar boykot çağrısında bulunurken bu isimlere soruşturma açılacağı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından duyurulmuştu.

Boykot paylaşımı yapan bazı oyuncuların TRT ve TRT Tabii'de rol aldıkları projelerden çıkarıldıkları açıklanmıştı.

Geçtiğimiz hafta Çarşamba günü gerçekleşen tüketim boykotunun her Çarşamba yapılması planlanırken ünlü isimler de 9 Nisan için boykot çağrısında bulunmaya devam etti.

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2 Nisan Çarşamba günü sosyal medyada başlayan "satın alım yapmıyoruz!" sloganlı tüketim boykotu ülke gündeminde yaşanan olayları da beraberine getirmişti.

2 Nisan Çarşamba günü sosyal medyada başlayan "satın alım yapmıyoruz!" sloganlı tüketim boykotu ülke gündeminde yaşanan olayları da beraberine getirmişti.

Özgür Özel, geçtiğimiz hafta Çarşamba günü gerçekleşen toplu boykot hareketine destek verdi ve ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla boykot çağrısında bulundu.

Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, boykot paylaşımı yapanlar hakkında soruşturma başlatacağını duyurdu.

Ayrıca, Aybüke Pusat, Furkan Andıç, Boran Kuzum ve son olarak Murat Aygen'in TRT'de yayınlanan dizilerinden birer birer çıkarıldıkları öğrenilirken gelişmeler gündeme bomba gibi düştü.

Şakir Paşa Ailesi'nde Cevat karakterini oynayan Cem Yiğit Üzümoğlu da boykot soruşturmasında gözaltına alınan isimlerden biri oldu.

9 Nisan Çarşamba günü (yarın) için sosyal medyada yapılan paylaşımlarda boykot çağrısı tekrar yapıldı. Sosyal medya kullanıcıları, 'tüketim boykotu' çağrısında bulunurken ünlü isimler de paylaşımlarıyla desteklerini yine esirgemedi.

Alican Yücesoy

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Cem Yiğit Üzümoğlu

Cem Yiğit Üzümoğlu

Kubilay Aka

Kubilay Aka

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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