Bir Avuç Kuruyemiş ve Vitaminden Oluşan Kahvaltısıyla Gündem Olan Çağla Şıkel'den Eleştirilere Cevap Geldi!

Sosyal medya hesabından günlük yaşamını, yaptığı meditasyonları ve spor rutinlerini paylaşan Şıkel'in yaptığı 'kahvaltı' paylaşımı ise sosyal medyayı resmen sallamıştı. Kahvaltıda sadece çiğ kuruyemiş ve vitamin tükettiğini paylaşan Çağla Şıkel'e ünlü isimler bile yorumda bulunmuştu.

Paylaşımıyla büyük ses getiren sunucu ardından da bir tabak turp paylaşarak 'akşam yemeği' notunu düşünce goygoycular yine boş durmamıştı.