Bir Avuç Kuruyemiş ve Vitaminden Oluşan Kahvaltısıyla Gündem Olan Çağla Şıkel'den Eleştirilere Cevap Geldi!
Bir Avuç Kuruyemiş ve Vitaminden Oluşan Kahvaltısıyla Gündem Olan Çağla Şıkel'den Eleştirilere Cevap Geldi!
Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/kelebek/h...
Şimdilerde sosyal medya hesabından güzellik sırlarını, katıldığı meditasyonları ve spor rutinlerini paylaşan Çağla Şıkel geçtiğimiz aylarda yaptığı kahvaltı paylaşımıyla adından bahsettirmişti. Şıkel'in kahvaltısını bir avuç kuruyemiş ve takviye edici gıdalarla yaptığını görenler ise yorumlarını esirgememişti. Ünlü isim kısa süre sonra akşam yemeği notunu düştüğü paylaşımla goygoycuların diline düşmüştü. Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre, Çağla Şıkel kahvaltısına gelen eleştirilere yanıt verdi.
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Yıllara meydan okuyan fiziği, oyunculuğu ve sunuculuğu ile dikkatleri üzerine çeken Çağla Şıkel gündüz kuşağındaki programıyla ekranlara gelmeye devam ediyor.
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Fiziğini nasıl koruduğuna dair verdiği ipuçları ve güzellik sırlarıyla dikkat çeken Çağla Şıkel geçtiğimiz seneden bu yana paylaştığı rutinlerle gündeme geliyor.
Kahvaltı paylaşımıyla sosyal medyayı resmen çalkalayan Çağla Şıkel ilk defa aldığı eleştirilere yanıt verdi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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