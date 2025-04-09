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Bir Avuç Kuruyemiş ve Vitaminden Oluşan Kahvaltısıyla Gündem Olan Çağla Şıkel'den Eleştirilere Cevap Geldi!

Bir Avuç Kuruyemiş ve Vitaminden Oluşan Kahvaltısıyla Gündem Olan Çağla Şıkel'den Eleştirilere Cevap Geldi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
09.04.2025 - 11:05

Şimdilerde sosyal medya hesabından güzellik sırlarını, katıldığı meditasyonları ve spor rutinlerini paylaşan Çağla Şıkel geçtiğimiz aylarda yaptığı kahvaltı paylaşımıyla adından bahsettirmişti. Şıkel'in kahvaltısını bir avuç kuruyemiş ve takviye edici gıdalarla yaptığını görenler ise yorumlarını esirgememişti. Ünlü isim kısa süre sonra akşam yemeği notunu düştüğü paylaşımla goygoycuların diline düşmüştü. Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre, Çağla Şıkel kahvaltısına gelen eleştirilere yanıt verdi.

Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/kelebek/h...
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Yıllara meydan okuyan fiziği, oyunculuğu ve sunuculuğu ile dikkatleri üzerine çeken Çağla Şıkel gündüz kuşağındaki programıyla ekranlara gelmeye devam ediyor.

Yıllara meydan okuyan fiziği, oyunculuğu ve sunuculuğu ile dikkatleri üzerine çeken Çağla Şıkel gündüz kuşağındaki programıyla ekranlara gelmeye devam ediyor.

“Çağla ile Yeni Bir Gün” adlı programın sunuculuğunu üstlenen Çağla Şıkel özel hayatıyla ve kariyeriyle konuştuğumuz isimlerden biri olmayı sürdürüyor. 

2008 yılında nikâh masasına oturduğu Emre Altuğ'dan Kuzey ve Uzay adında iki çocuğu bulunan isim aynı zamanda oğullarına olan düşkünlüğüyle de dikkat çekiyor.

Zaman zaman aşk hayatıyla zaman zaman da güzellik sırlarıyla gündeme oturan ismin sosyal medyada yaptığı paylaşımlardan yüzündeki değişimlere birçok detay olay oluyor.

Fiziğini nasıl koruduğuna dair verdiği ipuçları ve güzellik sırlarıyla dikkat çeken Çağla Şıkel geçtiğimiz seneden bu yana paylaştığı rutinlerle gündeme geliyor.

Fiziğini nasıl koruduğuna dair verdiği ipuçları ve güzellik sırlarıyla dikkat çeken Çağla Şıkel geçtiğimiz seneden bu yana paylaştığı rutinlerle gündeme geliyor.

Sosyal medya hesabından günlük yaşamını, yaptığı meditasyonları ve spor rutinlerini paylaşan Şıkel'in yaptığı 'kahvaltı' paylaşımı ise sosyal medyayı resmen sallamıştı. Kahvaltıda sadece çiğ kuruyemiş ve vitamin tükettiğini paylaşan Çağla Şıkel'e ünlü isimler bile yorumda bulunmuştu.

Paylaşımıyla büyük ses getiren sunucu ardından da bir tabak turp paylaşarak 'akşam yemeği' notunu düşünce goygoycular yine boş durmamıştı.

Kahvaltı paylaşımıyla sosyal medyayı resmen çalkalayan Çağla Şıkel ilk defa aldığı eleştirilere yanıt verdi.

Kahvaltı paylaşımıyla sosyal medyayı resmen çalkalayan Çağla Şıkel ilk defa aldığı eleştirilere yanıt verdi.

Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre, Çağla Şıkel takviye edici gıdalardan oluşan kahvaltısıyla ilgili “Sanki kurbağa bacağı yemişim gibi muamele yapıldı. Bir önceki akşam çok geç saatte yemek yemek zorunda kalmıştım. Öyle zamanlarda sabah aç uyanmazsın. Benim öyle günlerde kuruyemişle öğün geçirdiğim oluyor. Yaşım gereği de vitamin alıyorum. Olay olsun diye değil, tamamen doğal bir şekilde paylaştım. Bazı günler hiç kahvaltı etmeyen, 16 saat aç kalan insanlar var” şeklinde konuştu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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