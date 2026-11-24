Arama çalışmalarının sürdüğü sokaklarda mikrofon uzatılan mahalle sakinleri, aslan iddiasına verdikleri tepkilerle videonun en çok konuşulan bölümünü oluşturdu. 'Burası Aslanlar köyü, burada eskiden aslanlar yaşıyormuş zaten' diyen bir sakinin yanında, 'Aslan yeni eklendi bizim envanterimize, daha fazla egzotik hayvana gerek yok' diyerek durumu espriyle karşılayan da vardı. Bir başka sakin 'Bizim buranın kedileri biraz büyümüş o kadar, bekliyoruz, bakacağız' derken, 'Vallahi şu an çok tedirginiz, kapımızın önünden aslan geçmiş, haberimiz yok' diyenler endişelerini gizlemedi, bir mahalleli ise 'O da bizim aslanımız' sözleriyle hayvanı esprili biçimde sahiplendi.

İddiayı somutlaştıran anlatımlar da bu sokaklardan geldi. Bir izleyicinin kayınvalidesi Hatice Hanım, gece saatlerinde televizyon açıkken bile duyulacak kadar şiddetli bir kükreme sesi işittiğini, camı açınca sesin azaldığını anlatırken, cami lojmanında yaşayan bir sakin de 'poh poh' diye yorgun bir hayvan sesi duyduklarını ve motosikletin devrildiğini gördüklerini söyledi.