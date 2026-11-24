Müge Anlı Ekibi Uskumruköy'de Aslan Arayanları Dinledi: "Bizim Buranın Kedileri Biraz Büyümüş" Yorumu Güldürdü
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Sarıyer'in Uskumruköy Mahallesi'nde görüldüğü iddia edilen aslan, Müge Anlı ile Tatlı Sert ekibini de sahaya indirdi ve canlı yayında yürütülen arama, mahalle sakinlerinin birbirinden renkli sözlerini ekrana taşıdı. Kimisi kapısının önünden aslan geçtiğini yeni öğrenmenin tedirginliğini yaşadı, kimisi de bölgenin kedilerinin biraz büyüdüğünü söyleyerek olaya gülümsedi. Termal drone görüntüleri, komando taraması ve gece duyulduğu söylenen kükreme sesi de yayına yansırken, arama çalışmalarının sonucuna ilişkin resmi açıklama İstanbul Valiliği'nden geldi.
Müge Anlı, kayıp insanları bulmasıyla tanınan programını bu kez aslan iddiasının peşinde Uskumruköy'e taşıdı.
Uskumruköy sakinleri aslan iddiasına şaşkınlık, mizah ve endişe karışımı sözlerle karşılık verdi.
İstanbul Valiliği, yeni görüntülerin incelenmesinin ardından hayvanın aslan ya da büyük kedi olmadığını açıkladı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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