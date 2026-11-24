ÖTV'siz Araç Limiti 800 Bin Lira Arttı: Engelliler İçin Üst Sınır 3 Milyon 673 Bin 706 TL Oldu
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Engelli bireylerin ÖTV ödemeden alabildiği araçlarda fiyat üst sınırı, yüzde 27,83'lük yeniden değerleme oranıyla 2 milyon 873 bin 900 liradan 3 milyon 673 bin 706 liraya çıktı; artış yaklaşık 800 bin lirayı buluyor. Muafiyetten yararlanmak için aracın ÖTV ve diğer vergiler dahil fiyatının bu limitin altında kalması ve yüzde 40 yerlilik şartını karşılaması gerekiyor. Yüzde 90 ve üzeri engellilik oranına sahip kişilerin yanı sıra ortopedik engeli nedeniyle sürücü belgesi alamayan, yüzde 40 ve üzeri engelli bireyler de belirli şartlarla uygulamadan yararlanabiliyor. Yeni limitin 1 Ocak 2027'den itibaren uygulanması bekleniyor.
Fiat Egea'da muafiyetli fiyat, dizel manuel Easy versiyonunda 820 bin 500 liradan başlıyor.
Toyota Corolla'nın muafiyetli fiyatları 1 milyon 97 bin 6 liradan 1 milyon 389 bin 901 liraya uzanıyor.
Hyundai i20'de muafiyetli fiyat 1 milyon 12 bin 500 liradan başlarken elektrikli IONIQ 3 de listede yer alıyor.
Renault tarafında Clio, Megane, Duster ve Boreal modelleri muafiyetli fiyatlarla listeye girdi.
Togg T10X ve T10F de muafiyet için gündeme gelen modeller arasında gösteriliyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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