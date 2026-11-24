Listenin en ucuz kalemi Fiat tarafında. 1.6 dizel Egea Easy manuel, standart satışta 1 milyon 499 bin 900 lira olan fiyatını ÖTV muafiyetiyle 820 bin 500 liraya indiriyor. Aynı motorun otomatik versiyonu 1 milyon 850 bin 900 liradan 1 milyon 20 bin 500 liraya düşüyor.

Urban donanımında manuel 860 bin 500, otomatik 1 milyon 59 bin 400 lira. Lounge'da ise manuel 1 milyon 589 bin 900 liralık liste fiyatı 900 bin 500 liraya, otomatik 1 milyon 990 bin 900 liralık fiyat 1 milyon 98 bin 300 liraya iniyor. Egea Cross Street dizel otomatik de 1 milyon 890 bin 900 liradan 1 milyon 42 bin 700 liraya çekiliyor.