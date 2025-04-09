Melisa Döngel'in İlginç Tasarımlı Eteği Sosyal Medya Kullanıcılarının Diline Düşmekten Kurtulamadı!
Melisa Döngel'in İlginç Tasarımlı Eteği Sosyal Medya Kullanıcılarının Diline Düşmekten Kurtulamadı!
Şimdilerde ekranlarda karşımıza Kirli Sepeti'nin Aylin karakteri olarak olarak çıkan Melisa Döngel aşk hayatıyla ve paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediliyor. Son olarak Öncü Sönmez'le çıkan aşk iddialarıyla konuşulan ikili ardından ayrılık kararıyla gündeme gelmişti.
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre, geçtiğimiz gece kameralara yakalanan oyuncu ilişki haberlerini kesin bir dille yalanladı. Kıyafeti ile dikkat çeken Melisa Döngel'in o görüntüleri dillere düşmekten kurtulamadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son günlerde adını sık sık aşk haberleriyle duyduğumuz Melisa Döngel'i yer aldığı yapımlarla ve magazine konu olan özel hayatıyla yakından tanıyoruz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre, Melisa Döngel, geçtiğimiz gece bir mekândan çıkarken görüntülendi.
Gecede aynı zamanda tarzıyla dikkat çeken ismin ilginç tasarımlı eteği sosyal medyada büyük ilgi gördü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın