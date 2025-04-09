Melisa Döngel'in İlginç Tasarımlı Eteği Sosyal Medya Kullanıcılarının Diline Düşmekten Kurtulamadı!

Arka Sokaklar, Sen Çal Kapımı, Sadakatsiz ve Kirli Sepeti gibi birçok yapımda rol alan Melisa Döngel'in adından sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla da bahseder olduk.

İş insanı Öncü Sönmez ile aşk iddialarına karışan Döngel, haberleri yalanlamasının ardından ortada bir yanlış anlaşılma olduğunu söylemişti. Son zamanlarda Kerem Atakan Kesgin gibi birçok göz önünde isimle adı anılan Döngel geçtiğimiz gece kameralara yakalandı.