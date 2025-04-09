onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Melisa Döngel'in İlginç Tasarımlı Eteği Sosyal Medya Kullanıcılarının Diline Düşmekten Kurtulamadı!

Melisa Döngel'in İlginç Tasarımlı Eteği Sosyal Medya Kullanıcılarının Diline Düşmekten Kurtulamadı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
09.04.2025 - 09:01

Şimdilerde ekranlarda karşımıza Kirli Sepeti'nin Aylin karakteri olarak olarak çıkan Melisa Döngel aşk hayatıyla ve paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediliyor.  Son olarak Öncü Sönmez'le çıkan aşk iddialarıyla konuşulan ikili ardından ayrılık kararıyla gündeme gelmişti.

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre, geçtiğimiz gece kameralara yakalanan oyuncu ilişki haberlerini kesin bir dille yalanladı. Kıyafeti ile dikkat çeken Melisa Döngel'in o görüntüleri dillere düşmekten kurtulamadı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Son günlerde adını sık sık aşk haberleriyle duyduğumuz Melisa Döngel'i yer aldığı yapımlarla ve magazine konu olan özel hayatıyla yakından tanıyoruz.

Son günlerde adını sık sık aşk haberleriyle duyduğumuz Melisa Döngel'i yer aldığı yapımlarla ve magazine konu olan özel hayatıyla yakından tanıyoruz.

Arka Sokaklar, Sen Çal Kapımı, Sadakatsiz ve Kirli Sepeti gibi birçok yapımda rol alan Melisa Döngel'in adından sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla da bahseder olduk.

İş insanı Öncü Sönmez ile aşk iddialarına karışan Döngel, haberleri yalanlamasının ardından ortada bir yanlış anlaşılma olduğunu söylemişti. Son zamanlarda Kerem Atakan Kesgin gibi birçok göz önünde isimle adı anılan Döngel geçtiğimiz gece kameralara yakalandı.

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre, Melisa Döngel, geçtiğimiz gece bir mekândan çıkarken görüntülendi.

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre, Melisa Döngel, geçtiğimiz gece bir mekândan çıkarken görüntülendi.

Muhabirlerin sorduğu soruları yanıtlayan isim  'Sonuçta insanız, ilişki yaşıyoruz. Bir şeye başlayıp, bitiriyoruz. Onun dışında bu durum işimizin de bir parçası. Özel hayatımızın gündeme gelmesi beni rahatsız etmiyor' ifadelerinin ardından Öncü Sönmez'le aşk yaşadığı iddiaları hakkında da konuştu.

'Son ilişkilerinizde başarısızlık olarak görüyor musunuz?' sorusuna 'İnsanlar, bir şeyleri yaşar ve bitirir. Bunun başarıyla bir alakası yok. Bu bir duygu aktarımıdır' şeklinde cevap veren isim ilişkisinin neden kısa sürdüğünü soran muhabire verdiği 'Bir ilişkimiz olmadı aslında bizim' yanıtıyla olaylara açıklık getirdi.

Gecede aynı zamanda tarzıyla dikkat çeken ismin ilginç tasarımlı eteği sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Gecede aynı zamanda tarzıyla dikkat çeken ismin ilginç tasarımlı eteği sosyal medyada büyük ilgi gördü.

25 yaşındaki oyuncunun tarzı sosyal medya kullanıcılarının diline düşerken gelin yapılan yorumlara birlikte bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
2
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın