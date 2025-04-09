Cüneyt Özdemir'den Gündemdeki Olaylara Sessiz Kalmayan Defne Samyeli ve Didem Soydan'a Övgü Dolu Sözler
19 Mart günü başlayan olaylar Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptalinin ardından tutuklanmasıyla sonuçlanmıştı. Karara gösterilen tepkiler protestolarla başlarken CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot çağrısı gündemi sarmıştı. Boykot listeleri büyürken gözler sosyal medyada takipçi kitlesi geniş olan ünlü isimlere dönmüştü.
Gündeme karşı yapılan tepkiler gitgide büyürken ünlü isimlerin tepkileri zaman zaman yetersiz bulunmuş tepki göstermeyenler ise sessizlikleri yüzünden büyük eleştirilerle karşılaşmış, kimileri de böylece paylaşım yapmaya başlamıştı.
Bu süreçte paylaşımlarıyla dikkat çeken isimlerden birisi de Saraçhane'de ilk günden yerini alan Didem Soydan olmuştu. Cüneyt Özdemir Didem Soydan ve Defne Samyeli'nin süreçteki desteklerine övgü yağdırdı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 23 Mart günü erken saatlerde çıkan tutukluluk kararının ardından halk tepkilerini protestolarla göstermişti.
Süreci yakından takip eden ve gelişmelere sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla ses çıkartan birçok ünlü oldu.
Cüneyt Özdemir de ünlü isimlerin gündemde yaşanan olaylara ses çıkartmamasını eleştirirken bir yandan da Defne Samyeli ve Didem Soydan'ı övgüye boğdu!
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Kendisinde olmayanı yapmışlar.