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Cüneyt Özdemir'den Gündemdeki Olaylara Sessiz Kalmayan Defne Samyeli ve Didem Soydan'a Övgü Dolu Sözler

Cüneyt Özdemir'den Gündemdeki Olaylara Sessiz Kalmayan Defne Samyeli ve Didem Soydan'a Övgü Dolu Sözler

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
09.04.2025 - 11:52

19 Mart günü başlayan olaylar Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptalinin ardından tutuklanmasıyla sonuçlanmıştı. Karara gösterilen tepkiler protestolarla başlarken CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot çağrısı gündemi sarmıştı. Boykot listeleri büyürken gözler sosyal medyada takipçi kitlesi geniş olan ünlü isimlere dönmüştü.

Gündeme karşı yapılan tepkiler gitgide büyürken ünlü isimlerin tepkileri zaman zaman yetersiz bulunmuş tepki göstermeyenler ise sessizlikleri yüzünden büyük eleştirilerle karşılaşmış, kimileri de böylece paylaşım yapmaya başlamıştı.

Bu süreçte paylaşımlarıyla dikkat çeken isimlerden birisi de Saraçhane'de ilk günden yerini alan Didem Soydan olmuştu. Cüneyt Özdemir Didem Soydan ve Defne Samyeli'nin süreçteki desteklerine övgü yağdırdı.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 23 Mart günü erken saatlerde çıkan tutukluluk kararının ardından halk tepkilerini protestolarla göstermişti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 23 Mart günü erken saatlerde çıkan tutukluluk kararının ardından halk tepkilerini protestolarla göstermişti.

Gündem protestolardaki olaylar ve görüntülerle çalkalanırken, ünlü isimler de süreçle ilgili tepkilerini bir bir dile getirmeye başlamıştı. Protestolarda tutuklanan öğrencilerin serbest bırakılmasına yönelik ünlü isimlerin paylaşımları devam ederken gündem bir de soruşturtmalarla çalkalanmıştı. 

Boykot paylaşımları hakkında başlatılan soruşturmaların ardından ise birçok ünlünün hesabının kapatıldığına, kimilerinin TRT'de yayınlanan dizilerinin son bulmasına ve Cem Yiğit Üzümoğlu'nun gözaltına alınmasına şahitlik etmiştik.

Süreci yakından takip eden ve gelişmelere sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla ses çıkartan birçok ünlü oldu.

Süreci yakından takip eden ve gelişmelere sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla ses çıkartan birçok ünlü oldu.

Defne Samyeli ve Didem Soydan da sosyal medya hesaplarından Kent Lokantaları'nın kapatılmasından tutun da boykot çağrısına kadar birçok paylaşımda bulundu.

Didem Soydan boykot dersi verdiği sayfalarca paylaşımlarının yanı sıra Saraçhane'de ilk günden itibaren yerini almış ünlü isimlerden birisiydi.

Takipçi kitleleri oldukça geniş olan ünlü isimlerin tepkilerini ve desteklerini belirttiği paylaşımlar magazin manşetlerine yerleşirken sessizliğini koruyan isimler takipçi kaybetmeye ve eleştiri toplamaya devam ediyor.

Cüneyt Özdemir de ünlü isimlerin gündemde yaşanan olaylara ses çıkartmamasını eleştirirken bir yandan da Defne Samyeli ve Didem Soydan'ı övgüye boğdu!

Cüneyt Özdemir de ünlü isimlerin gündemde yaşanan olaylara ses çıkartmamasını eleştirirken bir yandan da Defne Samyeli ve Didem Soydan'ı övgüye boğdu!

'Bu sıkıntılı dönemde beni duruşlarıyla şaşırtan iki isim oldu.

Ünlü ismilerin sustuğu, sessizliği tercih ettiği, tüydüğü bu dönemde iki kadın laflarını hiç esirgemediler ve duruşlarını hiç taviz vermediler, vermiyorlar da...

Defne Samyeli ve Didem Soydan. @tweetingdefne @didem_soydan İkisi de herkesin sustuğu bir dönemde dimdik durdular! İkisine de helal olsun.' şeklinde konuşan isim ikilinin duruşunu takdir etti.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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allen delon

Kendisinde olmayanı yapmışlar.