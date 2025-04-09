Gündem protestolardaki olaylar ve görüntülerle çalkalanırken, ünlü isimler de süreçle ilgili tepkilerini bir bir dile getirmeye başlamıştı. Protestolarda tutuklanan öğrencilerin serbest bırakılmasına yönelik ünlü isimlerin paylaşımları devam ederken gündem bir de soruşturtmalarla çalkalanmıştı.

Boykot paylaşımları hakkında başlatılan soruşturmaların ardından ise birçok ünlünün hesabının kapatıldığına, kimilerinin TRT'de yayınlanan dizilerinin son bulmasına ve Cem Yiğit Üzümoğlu'nun gözaltına alınmasına şahitlik etmiştik.