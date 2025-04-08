Volkan Konak'ın Vefat Etmeden Önce Sahnede Seslendirdiği Son Parça Olan Cerrahpaşa Şarkısının Hüzünlü Hikayesi
Volkan Konak'ın Vefat Etmeden Önce Sahnede Seslendirdiği Son Parça Olan Cerrahpaşa Şarkısının Hüzünlü Hikayesi
Bayramın ilk günü KKTC’de verdiği bir konser sırasında aniden fenalaşan 58 yaşındaki Volkan Konak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamış ve tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu. Olmaktan en keyif aldığı yerlerden biri olan sahnede, Cerrahpaşa şarkısını seslendirirken kötüleşen ve hayatını kaybeden usta isim memleketi Maçka'ya defnedilmişti.
Sevenleri usta ismin kabrini ziyaret etmeye devam ederken Volkan Konak'ın şarkıları ise yeniden listelerin başına yerleşiyor.
Şarkıları, şiirleri ve akıllara kazınan sözleriyle hatırlanacak ismin Cerrahpaşa şarkısının ardındaki hüzünlü hikayeye gelin birlikte bakalım...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kuzeyin oğlu olarak kalplere yerleşen, herkes tarafından bilinen şarkıları ile dinleyenlerin hafızalarında yer eden Volkan Konak vefatıyla hepimizi derinden üzdü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Memleketi Trabzon Maçka'da vasiyeti olduğu gibi babasının yanına, ceviz ağacının altına defnedilen ismin mezarına yapılan ziyaretler devam ediyor.
Sözlerini Volkan Konak'ın ablası Nuran Bahçekapılı’nın kaleme aldığı "Cerrahpaşa" eserini usta isim babası için bestelemiş.
Hayata gözlerini yummadan önce babasının anısına yazdığı son şarkıyı seslendiren ismin hikayeyi anlattığı o anları gelin birlikte dinleyelim.
Volkan Konak'ın babasının anısına söylediği Cerrahpaşa şarkısını da sizler için şöyle bırakalım:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Bende bunu Kazım Koyuncu için yazdı diye biliyordum.