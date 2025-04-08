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Volkan Konak'ın Vefat Etmeden Önce Sahnede Seslendirdiği Son Parça Olan Cerrahpaşa Şarkısının Hüzünlü Hikayesi

Volkan Konak'ın Vefat Etmeden Önce Sahnede Seslendirdiği Son Parça Olan Cerrahpaşa Şarkısının Hüzünlü Hikayesi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
08.04.2025 - 23:50

Bayramın ilk günü KKTC’de verdiği bir konser sırasında aniden fenalaşan 58 yaşındaki Volkan Konak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamış ve tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu. Olmaktan en keyif aldığı yerlerden biri olan sahnede, Cerrahpaşa şarkısını seslendirirken kötüleşen ve hayatını kaybeden usta isim memleketi Maçka'ya defnedilmişti. 

Sevenleri usta ismin kabrini ziyaret etmeye devam ederken Volkan Konak'ın şarkıları ise yeniden listelerin başına yerleşiyor.

Şarkıları, şiirleri ve akıllara kazınan sözleriyle hatırlanacak ismin Cerrahpaşa şarkısının ardındaki hüzünlü hikayeye gelin birlikte bakalım...

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Kuzeyin oğlu olarak kalplere yerleşen, herkes tarafından bilinen şarkıları ile dinleyenlerin hafızalarında yer eden Volkan Konak vefatıyla hepimizi derinden üzdü.

Kuzeyin oğlu olarak kalplere yerleşen, herkes tarafından bilinen şarkıları ile dinleyenlerin hafızalarında yer eden Volkan Konak vefatıyla hepimizi derinden üzdü.

Şarkılarındaki derin anlamlar ve duygu dolu şiirleri ile gönüllerde taht kurmuş sanatçılarımızdan biri olan Volkan Konak'ın bayramın ilk günü sahnede fenalaşarak hayatını kaybetmesi Türkiye'yi derinden etkiledi.

Unutulmaz şarkılarıyla sadece kulaklarımıza hitap etmekle kalmayan aynı zamanda ruhumuzda da derin izler bırakan Volkan Konak'ı sevenleri son yolculuğunda yalnız bırakmamıştı.

Memleketi Trabzon Maçka'da vasiyeti olduğu gibi babasının yanına, ceviz ağacının altına defnedilen ismin mezarına yapılan ziyaretler devam ediyor.

Memleketi Trabzon Maçka'da vasiyeti olduğu gibi babasının yanına, ceviz ağacının altına defnedilen ismin mezarına yapılan ziyaretler devam ediyor.

31 Mart günü vefat eden sanatçının sahnede fenalaşmadan önce seslendirdiği Cerrahpaşa şarkısı da yeniden listelerin başına yerleşti. 

Ölümcül bir hastalık olan kanser nedeniyle hayatındaki en yakınlarından biri olan babası başta olmak üzere birçok değerli dostunu kaybeden ve bu acıyı sürekli dilinde taşıyan merhum şarkıcı Volkan Konak'ın 'Cerrahpaşa' şarkısının çıkış hikayesine gelin birlikte bakalım.

Sözlerini Volkan Konak'ın ablası Nuran Bahçekapılı’nın kaleme aldığı "Cerrahpaşa" eserini usta isim babası için bestelemiş.

Sözlerini Volkan Konak'ın ablası Nuran Bahçekapılı’nın kaleme aldığı "Cerrahpaşa" eserini usta isim babası için bestelemiş.

Volkan Konak'ın babası Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne yatırılmasının ardından aile aylarca hastane koridorlarında beklemiş, fakat tüm çabalara ve dualara rağmen baba kurtarılamamış. 

Cerrahpaşa Hastanesi'nde geçen günlerinin ardından şarkının sözlerini Volkan Konak'ın ablası yazmış, usta isim de dizeleri bestelemiş.

Hayata gözlerini yummadan önce babasının anısına yazdığı son şarkıyı seslendiren ismin hikayeyi anlattığı o anları gelin birlikte dinleyelim.

Volkan Konak'ın babasının anısına söylediği Cerrahpaşa şarkısını da sizler için şöyle bırakalım:

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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V for Vendetta

Bende bunu Kazım Koyuncu için yazdı diye biliyordum.