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Nil Karaibrahimgil'in Mor ve Ötesi Harun Tekin'e Yazdığı Söylenen Pelin Şarkısı Hakkındaki Komplo Teorileri

Nil Karaibrahimgil'in Mor ve Ötesi Harun Tekin'e Yazdığı Söylenen Pelin Şarkısı Hakkındaki Komplo Teorileri

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
27.03.2025 - 18:26

Sahne kostümleri, şarkıları, huzur veren sesi ve duru güzelliğiyle Nil Karaibrahimgil 'Tek taşımı kendim aldım, tek başıma kendim taktım!' gibi dillere pelesenk olan şarkı sözleriyle hafızalara yerleşen şarkıcılarımızdan. 

Kendisinin her şarkı sözü ayrı anlamlar barındırıyor, ilk bestesini 12 yaşında yapan ve 2000'li yıllardan itibaren en sevilen şarkıcılardan biri olan Nil Karaibrahimgil'in bir şarkısı var ki ne zaman çalınsa akıllara farklı komplo teorileri geliyor.

Bugün birlikte Pelin şarkısı üzerine ortaya atılan iddialara ve adı geçen isimlerin yaptığı türlü açıklamalara birlikte bakacağız! Hazırsanız başlayalım!

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Unutulamaz şarkı sözleri her dinleyeni başka bir yere götüren Nil Karaibrahimgil küçük yaşta müzik sektörüne atılan ve müzisyen bir babayla büyüyen şarkıcılardan biri.

Unutulamaz şarkı sözleri her dinleyeni başka bir yere götüren Nil Karaibrahimgil küçük yaşta müzik sektörüne atılan ve müzisyen bir babayla büyüyen şarkıcılardan biri.

Seviyorum Sevmiyorum, Ben Aptal mıyım?, Bütün Kızlar Toplandık, Kanatlarım Var Ruhumda gibi şarkılarla hayatımızın her köşesine dokunan ve bizi duygular arası bir yolculuğa çıkartan Nil Karaibrahimgil yeri doldurulamaz isimlerden biri olmayı sürdürüyor.

Oğlu Aziz'e yazdığı Benden Sana isimli şarkı mesela, her yaştan dinleyene huzur ve güç veren parçalarından sadece biri.

Oğlu Aziz'e yazdığı Benden Sana isimli şarkı mesela, her yaştan dinleyene huzur ve güç veren parçalarından sadece biri.

'Kadın gücü' temasını belirlediği parçalarıyla 'kız neşesini' resmen damardan veren Nil Karaibrahimgil'in bir parçası var ki yıllardır farklı farklı spekülasyonlarla kulaktan kulağa dolaşıp duruyor.

O iddiaların asıl temeli ise Boğaziçi Üniversitesi Felsefe bölümünü kazanan Harun Tekin ve Uluslararası İlişkiler bölümünde okuyan Nil Karaibrahimgil'in aynı okula gitmesine dayanıyor.

O iddiaların asıl temeli ise Boğaziçi Üniversitesi Felsefe bölümünü kazanan Harun Tekin ve Uluslararası İlişkiler bölümünde okuyan Nil Karaibrahimgil'in aynı okula gitmesine dayanıyor.

Nil Karaibrahimgil’in Boğaziçi Üniversitesi’nde öğrenciyken Mor ve Ötesi’nin solisti Harun Tekin’e aşık olduğu, ardından Harun Tekin’in Pelin Batu’yla beraberliği nedeniyle “Pelin” adlı şarkısını yazdığı iddialarının o yıllardan beri okul koridorlarında dolaştığı söyleniyor.

Nil Karaibrahimgil'in şarkısındaki ''Mor bana gitmez Pelin'e gider'' ile Pelin Batu, Harun Tekin ve Nil Karaibrahimgil arasında bir aşk üçgeni olduğu iddia edilmişti.

Nil Karaibrahimgil'in şarkısındaki ''Mor bana gitmez Pelin'e gider'' ile Pelin Batu, Harun Tekin ve Nil Karaibrahimgil arasında bir aşk üçgeni olduğu iddia edilmişti.

Fakat Pelin Batu ve Nil Karaibrahimgil ikilisi Boğaziçi Üniversitesi’nden mezun olsa da ne aynı bölümde okumuş ne de ikilinin mezuniyet yılları birbirleriyle örtüşüyor...

Ekşi Sözlük'te yer alan bir entry'e göre de şarkıda adı geçen Pelin'in Pelin Batu olduğu iddia edilmişti.

Ekşi Sözlük'te yer alan bir entry'e göre de şarkıda adı geçen Pelin'in Pelin Batu olduğu iddia edilmişti.
eksisozluk.com

'Nil Karaibrahimgil'in bahsettiği Pelin'in gerçekten Pelin Batu olması bir yana, hikayesinin devamı olan şarkıdır. Şöyle ki; bu isimler Boğaziçi Üniversitesi'nde okuyan arkadaşlar. Pelin Batu, Harun Tekin ve Nil Karaibrahimgil arasında bir aşk üçgeni vardır. Harun'un, Nil'i değil de Pelin'i tercih etmesi ise 'mor bana gitmez Pelin'e gider' cümlesinde saklıdır. Zira Harun Tekin Mor ve Ötesi'nin solistidir.

Ben anlatanların yalancısıyım ama Boğaziçi'nde hala bu efsane dolanır durur.'

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Harun Tekin'in ise günümüzde oyuncu Melisa Sözen ile yaklaşık 10 yıldır bir birliktelik yaşıyor. Fakat ne zaman Pelin şarkısı duyulsa akıllara yine aynı olay düşüyor.

Harun Tekin'in ise günümüzde oyuncu Melisa Sözen ile yaklaşık 10 yıldır bir birliktelik yaşıyor. Fakat ne zaman Pelin şarkısı duyulsa akıllara yine aynı olay düşüyor.

Oyuncu Pelin Batu yıllar sonra Ekşi Sözlük’teki soru-yanıt etkinliğine katılarak Karaibrahimgil'in 'Pelin' adlı şarkısını kendisine yazmadığını şu ifadelerle belirtmişti:

'Sosyal medyada dolanan şehir efsanesi var. Nil Karaibrahimgil'in Pelin'e şarkısını bana yazdığına ve Harun Tekin, ben ve Nil arasında geçen aşk üçgeni olduğuna dair.

Böyle bir şey yok. Sadece şöyle bir gerçeklik payı var. Üçümüz de aynı dönem Boğaziçi Üniversitesi'nde okuduk.' şeklinde konuşan Pelin Batu iddiaları yalanlamıştı.

Aynı zamanda Nil Karaibrahimgil de bu iddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu belirtmişti.

Aynı zamanda Nil Karaibrahimgil de bu iddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu belirtmişti.

'Ben Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler'de okurken bizim sınıfta Pelin diye bir kız vardı. Mor makyaj yapardı sabah sabah. Kızıl saçlı bir kızdı. 'Mor bana gitmez Pelin'e gider' diye tamamen gözündeki fardan bahsediyorum. Bir sabah kalkıp bir kadın bunu gözüne nasıl çeker diyordum.' şeklinde şarkının ilham kaynağını anlatan Nil Karaibrahimgil de şarkıdaki Pelin'i böyle açıklamıştı.

Habertürk TV'de yayınlanan Cem Mumcu, oyuncu Pelin Batu ile Mor ve Ötesi'nin solisti Harun Tekin'in birlikte sundukları 'Kısa Devre' programında, 2008 yılında, Nil Karaibrahimgil ile bir araya geliniyor.

Habertürk TV'de yayınlanan Cem Mumcu, oyuncu Pelin Batu ile Mor ve Ötesi'nin solisti Harun Tekin'in birlikte sundukları 'Kısa Devre' programında, 2008 yılında, Nil Karaibrahimgil ile bir araya geliniyor.

16 Ekim 2008'de yayınlanan bölüme konuk olan Nil Karaibrahimgil bu üçlünün mezuniyetinden yıllar sonra konuya açıklık getirmiş ve 'Şarkıları yazarken aklının neresinden neyin geldiğini bilmiyorsun ya bir şekilde bir yerden ödünç alıyorsun.  'Mor bana gitmez Pelin'e gider' oradan geliyor.' şeklinde konuşmuştu.

Pelin Batu ise bu "teoriler" hakkında program sırasında konuşarak isyan etmişti.

Pelin Batu ise bu "teoriler" hakkında program sırasında konuşarak isyan etmişti.

'Ne teoriler var? Millet uçmuş vaziyette. Hikaye şu; Mor Harun'u sembolize ediyormuş. İkimiz de Harun'dan hoşlanıyormuşuz. Harun beni seçmiş. Sen de buna üzülüp de bu şarkıyı yazmışsın. Böyle bir şey düşünebiliyor musun? Komplo teorileri! Çok fantastik.' diyen Pelin Batu'ya Harun Tekin de 'Baya uçuş!' şeklinde cevap vermiş, Karaibrahimgil de durumun açıklığa kavuşmasını istediğini söylemişti.

Pelin Batu yıllar sonra programda geçen o anları özetlemiş ve duruma bir daha açıklık getirerek "Deşmedim konuyu" ifadelerini kullanmıştı.

Pelin Batu yıllar sonra programda geçen o anları özetlemiş ve duruma bir daha açıklık getirerek "Deşmedim konuyu" ifadelerini kullanmıştı.

“Aramızda hiç öyle bir diyalog olmadı. Hani Boğaziçi’ndeyken bir erkek üzerine ikimizin de aşık olduğu ama sonra olmadığı bir hikaye birebir yaşamadık. Nil, kardeşimin okuduğu bölümde okuyordu. … Yıllar sonra ben program yaparken Nil’i konuk ettim. Cem Mumcu, Harun Tekin ve ben bir program yapıyorduk. … Ben canlı yayında sordum. Böyle bir şey var. Herkes benim hakkımda yazıldığı söyleniyor. Sen ne dersin? Nil dedi, benim Pelin diye başka bir arkadaşım vardı, o sen değilsin... Ben mor rengini çok severdim. Mor giyerdim o zamanlarda da. Çoğu kadın mor sever. Mor sevmeyen bir kadın tanıyor musun? Nil gözlerimin içine bakarak sen değilsin diyince deşmedim konuyu ne yapabilirim ki?”

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Ekşi Sözlük'te yer alan başka bir teori ise şu şekilde 👇

Ekşi Sözlük'te yer alan başka bir teori ise şu şekilde 👇
eksisozluk.com

'Şarkı, sanılanın aksine Harun Tekin’e aşık olduğu için yazılmamıştır. Nil, burada Mor ve Ötesi’nin yaptığı tatlı su solculuğunu eleştirmiş, onların sattığı sözümona tatlı su solculuğunu ancak Pelinsular kabul eder diyerek Mor ve Ötesi’nin çizgisini eleştirmiştir.

Gel zaman, git zaman derken Harun Tekin yurtdışına taşınıyor haberleri sonrasında, Nil’in ne kadar haklı olduğunu bir kere daha görüyoruz.'

Gelin, şu anlatıp durduğumuz altında aşk üçgeni iddiası bulunan şarkının sözlerine de birlikte bakalım!

Gelin, şu anlatıp durduğumuz altında aşk üçgeni iddiası bulunan şarkının sözlerine de birlikte bakalım!

Hayat bazen birini seçer (birini seçer)

Biz pas deriz söz Pelin'e geçer (Pelin'e geçer)

Pelin'in bir stili var

Mesela aşık olmaz

Biz hepimiz buluşuruz

Pelin'in vakti olmaz

Bak Pelin'e Pelin'e

Mor bana gitmez Pelin'e gider Pelin'e Pelin'e

O beni sevmez Pelin'i sever

Kader bana gülmez

Pelin'e güler Pelin'e Pelin'e

Kimse beni çekmez

Pelin'i çeker

Bak Pelin'e Pelin'e

Bak Pelin'e Pelin'e

Bak Pelin'e Pelin'e

Bak Pelin'e Pelin'e

Hayat bazen birini seçer

Biz pas deriz söz Pelin'e geçer

Pelin'in aşkı şuymuş

Dünyada bulunmaz

Pelin'in fikri buymuş

Pelin'le yarışılmaz

Bak Pelin'e Pelin'e

Pelin'e Pelin'e

Mor bana gitmez Pelin'e gider Pelin'e Pelin'e

O beni sevmez Pelin'i sever

Kader bana gülmez

Pelin'e güler Pelin'e Pelin'e

Kimse beni çekmez

Pelin'i çeker

Bak Pelin'e Pelin'e

Bak Pelin'e Pelin'e

Pelin'in bir stili var

Mesela aşık olmaz

Biz hepimiz buluşuruz

Pelin'in vakti olmaz

Pelin'in aşkı şuymuş

Dünyada bulunmaz

Pelin'in fikri buymuş

Pelin'le yarışılmaz

Bak Pelin'e Pelin'e

Pelin'e Pelin'e

Bak Pelin'e Pelin'e

Bak Pelin'e Pelin'e

Şarkının tamamını da sizin için şöyle bırakalım:

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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