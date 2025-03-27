Nil Karaibrahimgil'in Mor ve Ötesi Harun Tekin'e Yazdığı Söylenen Pelin Şarkısı Hakkındaki Komplo Teorileri

'Şarkı, sanılanın aksine Harun Tekin’e aşık olduğu için yazılmamıştır. Nil, burada Mor ve Ötesi’nin yaptığı tatlı su solculuğunu eleştirmiş, onların sattığı sözümona tatlı su solculuğunu ancak Pelinsular kabul eder diyerek Mor ve Ötesi’nin çizgisini eleştirmiştir.

Gel zaman, git zaman derken Harun Tekin yurtdışına taşınıyor haberleri sonrasında, Nil’in ne kadar haklı olduğunu bir kere daha görüyoruz.'