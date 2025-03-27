Nil Karaibrahimgil'in Mor ve Ötesi Harun Tekin'e Yazdığı Söylenen Pelin Şarkısı Hakkındaki Komplo Teorileri
Nil Karaibrahimgil'in Mor ve Ötesi Harun Tekin'e Yazdığı Söylenen Pelin Şarkısı Hakkındaki Komplo Teorileri
Sahne kostümleri, şarkıları, huzur veren sesi ve duru güzelliğiyle Nil Karaibrahimgil 'Tek taşımı kendim aldım, tek başıma kendim taktım!' gibi dillere pelesenk olan şarkı sözleriyle hafızalara yerleşen şarkıcılarımızdan.
Kendisinin her şarkı sözü ayrı anlamlar barındırıyor, ilk bestesini 12 yaşında yapan ve 2000'li yıllardan itibaren en sevilen şarkıcılardan biri olan Nil Karaibrahimgil'in bir şarkısı var ki ne zaman çalınsa akıllara farklı komplo teorileri geliyor.
Bugün birlikte Pelin şarkısı üzerine ortaya atılan iddialara ve adı geçen isimlerin yaptığı türlü açıklamalara birlikte bakacağız! Hazırsanız başlayalım!
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Unutulamaz şarkı sözleri her dinleyeni başka bir yere götüren Nil Karaibrahimgil küçük yaşta müzik sektörüne atılan ve müzisyen bir babayla büyüyen şarkıcılardan biri.
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Oğlu Aziz'e yazdığı Benden Sana isimli şarkı mesela, her yaştan dinleyene huzur ve güç veren parçalarından sadece biri.
O iddiaların asıl temeli ise Boğaziçi Üniversitesi Felsefe bölümünü kazanan Harun Tekin ve Uluslararası İlişkiler bölümünde okuyan Nil Karaibrahimgil'in aynı okula gitmesine dayanıyor.
Nil Karaibrahimgil'in şarkısındaki ''Mor bana gitmez Pelin'e gider'' ile Pelin Batu, Harun Tekin ve Nil Karaibrahimgil arasında bir aşk üçgeni olduğu iddia edilmişti.
Ekşi Sözlük'te yer alan bir entry'e göre de şarkıda adı geçen Pelin'in Pelin Batu olduğu iddia edilmişti.
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Harun Tekin'in ise günümüzde oyuncu Melisa Sözen ile yaklaşık 10 yıldır bir birliktelik yaşıyor. Fakat ne zaman Pelin şarkısı duyulsa akıllara yine aynı olay düşüyor.
Aynı zamanda Nil Karaibrahimgil de bu iddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu belirtmişti.
Habertürk TV'de yayınlanan Cem Mumcu, oyuncu Pelin Batu ile Mor ve Ötesi'nin solisti Harun Tekin'in birlikte sundukları 'Kısa Devre' programında, 2008 yılında, Nil Karaibrahimgil ile bir araya geliniyor.
Pelin Batu ise bu "teoriler" hakkında program sırasında konuşarak isyan etmişti.
Pelin Batu yıllar sonra programda geçen o anları özetlemiş ve duruma bir daha açıklık getirerek "Deşmedim konuyu" ifadelerini kullanmıştı.
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Ekşi Sözlük'te yer alan başka bir teori ise şu şekilde 👇
Gelin, şu anlatıp durduğumuz altında aşk üçgeni iddiası bulunan şarkının sözlerine de birlikte bakalım!
Şarkının tamamını da sizin için şöyle bırakalım:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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