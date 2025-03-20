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Tolga Çevik’in Kibarca Başlayıp, Hülya Avşar’a Lafı Gediğine Oturttuğu O Unutulmaz Diyaloğu Hatırlatıyoruz!

Tolga Çevik’in Kibarca Başlayıp, Hülya Avşar’a Lafı Gediğine Oturttuğu O Unutulmaz Diyaloğu Hatırlatıyoruz!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
20.03.2025 - 16:08

Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Tolga Çevik, hem sahnedeki performanslarıyla hem de ekranlarda sergilediği mizah anlayışıyla izleyicilerini güldürmeye devam ediyor. Komedi dünyasında adını uzun yıllar boyunca duyuran Çevik, zaman zaman yaptığı esprili açıklamalar ve keskin zekâsıyla da gündeme geliyor.

 Ünlü komedyenin televizyon tarihinde çok fazla böyle anı var fakat en dikkat çekici anlarından biri, Hülya Avşar ile katıldığı bir programda yaşadığı diyalog olmuştu. Hem programı izleyenleri hem de Avşar’ı kahkahaya boğan bu an, hafızalarda yer etmişti.

Gelin, Çevik'in sabrının taştığı o diyaloğa birlikte bakalım!

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Türk tiyatrosunun en sevilen isimlerinden biri olan Tolga Çevik, sahnede sergilediği enerjik performansları ve mizah anlayışıyla izleyicileri güldürmeye devam eden komedyenlerden.

Türk tiyatrosunun en sevilen isimlerinden biri olan Tolga Çevik, sahnede sergilediği enerjik performansları ve mizah anlayışıyla izleyicileri güldürmeye devam eden komedyenlerden.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın da eniştesi olan Tolga Çevik mizah anlayışı ve ince düşünülmüş esprileriyle yılların favori komedyenlerinden biri olmayı sürdürüyor.

Yıllardır tiyatro ve televizyon dünyasında kendine sağlam bir yer edinen Çevik, zaman zaman açıklamalarıyla gündeme gelse de kendisinin kıvrak zekasının hayranı çok...

Organize İşler ve Vizontele filmlerinde yer almasının ardından oyunculuk yeteneklerini de herkeslere kanıtlayan isim unutulmaz programların başkahramanı olmuştu.

Organize İşler ve Vizontele filmlerinde yer almasının ardından oyunculuk yeteneklerini de herkeslere kanıtlayan isim unutulmaz programların başkahramanı olmuştu.

Komedi Dükkanı adlı programı ile şöhreti yakalayan ardından da Arkadaşım Hoşgeldin ve Müdür Ne'aptın? isimli programlarıyla ekranlardaki varlığını sürdüren Tolga Çevik'in katıldığı her realite show'u ayrı bir reyting kazandırıyordu.

Talk show dünyasına yeni bir soluk getiren ve uzun yıllardır doğaçlama sergilediği 'Arkadaşım' ile milyonları kahkahaya boğan Tolgshow'un da seveni çok.

Talk show dünyasına yeni bir soluk getiren ve uzun yıllardır doğaçlama sergilediği 'Arkadaşım' ile milyonları kahkahaya boğan Tolgshow'un da seveni çok.

Son olarak bir dijital platformda yayınlanan Kalender Pide isimli filmle adından bahsettiren Tolga Çevik'in mizah anlayışı da alttan alttan verdiği mesajlar da geçmişten bugüne konuk olduğu şovlarda ilgi çekiyordu.

Kendisinin Hülya Avşar'ın programındaki sözleri ise o dönem bir hayli dikkat çekmişti.

Kendisinin Hülya Avşar'ın programındaki sözleri ise o dönem bir hayli dikkat çekmişti.

Tolgshow'un 31 Aralık 2017'de yayınlanan ilk bölümünün konuğu Hülya Avşar'dı belki hatırlayanlarınız vardır. Ezber bozduran programa elinde kırbaçla çıkan Hülya Avşar'ın ardı arkası kesilmeyen sözleri karşısında Çevik “Bana sıra vermiyor ki' ifadelerini kullanmış ve seyirci kahkahaya boğulmuştu.

Ardından 2018 senesinde Hülya Avşar'ın sunuculuğunu yaptığı bir programa katılan Tolga Çevik katıldığına bin pişman olmuştu.

Ardından 2018 senesinde Hülya Avşar'ın sunuculuğunu yaptığı bir programa katılan Tolga Çevik katıldığına bin pişman olmuştu.

Programında Tolga Çevik'i ağırlayan Avşar, aynı soruyu anlaşılmaz bir şekilde tekrar tekrar sorunca Tolga Çevik resmen ne diyeceğini şaşırmıştı.

Başta kibar kibar Hülya Avşar'ın sorusunu yanıtlamaya karar veren Çevik yöneltilen soru bombardımanına anlam veremeyince de tepkisini dile getirmişti.

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Şimdilerde de YouTube'da yayınladığı programda konuklarına sorduğu sorularla zaman zaman tepki çeken Hülya Avşar ünlü şovmeni yıllar önce çileden çıkartmış.

Şimdilerde de YouTube'da yayınladığı programda konuklarına sorduğu sorularla zaman zaman tepki çeken Hülya Avşar ünlü şovmeni yıllar önce çileden çıkartmış.

Avşar’ın İngilizceyi annesinden öğrendiğini söyleyen Çevik’e ısrarla “Annenden mi öğrendin?” “İngilizceyi kim öğretti?” diye sorması üzerine Çevik 'Öbür Hülya Avşar’ı getirir misiniz? Bu su kaynattı” şeklinde tepki göstermişti.

Tolga Çevik'in "Şans demişken, Zehra şanslı kız kendini çok iyi yetiştirmiş." ifadeleri karşısında ise Hülya Avşar kahkahayı basmıştı!

Tolga Çevik'in "Şans demişken, Zehra şanslı kız kendini çok iyi yetiştirmiş." ifadeleri karşısında ise Hülya Avşar kahkahayı basmıştı!

Çevik ise sözlerine 'Bakıyorum manzaraya mümkün değil, internete yetişti demek ki kızcağız. Ordan aldı yürüdü. Aferin kızım!' şeklinde devam ederek Avşar'ın kızına göndermede bulunmuştu.

Gelin, Çevik'in dayanamayıp lafı gediğine oturttuğu o anları birlikte izleyelim:

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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