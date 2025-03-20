Tolga Çevik’in Kibarca Başlayıp, Hülya Avşar’a Lafı Gediğine Oturttuğu O Unutulmaz Diyaloğu Hatırlatıyoruz!
Tolga Çevik’in Kibarca Başlayıp, Hülya Avşar’a Lafı Gediğine Oturttuğu O Unutulmaz Diyaloğu Hatırlatıyoruz!
Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Tolga Çevik, hem sahnedeki performanslarıyla hem de ekranlarda sergilediği mizah anlayışıyla izleyicilerini güldürmeye devam ediyor. Komedi dünyasında adını uzun yıllar boyunca duyuran Çevik, zaman zaman yaptığı esprili açıklamalar ve keskin zekâsıyla da gündeme geliyor.
Ünlü komedyenin televizyon tarihinde çok fazla böyle anı var fakat en dikkat çekici anlarından biri, Hülya Avşar ile katıldığı bir programda yaşadığı diyalog olmuştu. Hem programı izleyenleri hem de Avşar’ı kahkahaya boğan bu an, hafızalarda yer etmişti.
Gelin, Çevik'in sabrının taştığı o diyaloğa birlikte bakalım!
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Türk tiyatrosunun en sevilen isimlerinden biri olan Tolga Çevik, sahnede sergilediği enerjik performansları ve mizah anlayışıyla izleyicileri güldürmeye devam eden komedyenlerden.
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Organize İşler ve Vizontele filmlerinde yer almasının ardından oyunculuk yeteneklerini de herkeslere kanıtlayan isim unutulmaz programların başkahramanı olmuştu.
Talk show dünyasına yeni bir soluk getiren ve uzun yıllardır doğaçlama sergilediği 'Arkadaşım' ile milyonları kahkahaya boğan Tolgshow'un da seveni çok.
Kendisinin Hülya Avşar'ın programındaki sözleri ise o dönem bir hayli dikkat çekmişti.
Ardından 2018 senesinde Hülya Avşar'ın sunuculuğunu yaptığı bir programa katılan Tolga Çevik katıldığına bin pişman olmuştu.
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Şimdilerde de YouTube'da yayınladığı programda konuklarına sorduğu sorularla zaman zaman tepki çeken Hülya Avşar ünlü şovmeni yıllar önce çileden çıkartmış.
Tolga Çevik'in "Şans demişken, Zehra şanslı kız kendini çok iyi yetiştirmiş." ifadeleri karşısında ise Hülya Avşar kahkahayı basmıştı!
Gelin, Çevik'in dayanamayıp lafı gediğine oturttuğu o anları birlikte izleyelim:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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