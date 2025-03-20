Tolga Çevik’in Kibarca Başlayıp, Hülya Avşar’a Lafı Gediğine Oturttuğu O Unutulmaz Diyaloğu Hatırlatıyoruz!

Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Tolga Çevik, hem sahnedeki performanslarıyla hem de ekranlarda sergilediği mizah anlayışıyla izleyicilerini güldürmeye devam ediyor. Komedi dünyasında adını uzun yıllar boyunca duyuran Çevik, zaman zaman yaptığı esprili açıklamalar ve keskin zekâsıyla da gündeme geliyor.

Ünlü komedyenin televizyon tarihinde çok fazla böyle anı var fakat en dikkat çekici anlarından biri, Hülya Avşar ile katıldığı bir programda yaşadığı diyalog olmuştu. Hem programı izleyenleri hem de Avşar’ı kahkahaya boğan bu an, hafızalarda yer etmişti.

Gelin, Çevik'in sabrının taştığı o diyaloğa birlikte bakalım!