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Kızılcık Şerbeti'nin Sönmez'i Aliye Uzunatağan'dan Kızı Ayşecan Tatari'nin Boşanma Haberleri Hakkında İtiraf

Kızılcık Şerbeti'nin Sönmez'i Aliye Uzunatağan'dan Kızı Ayşecan Tatari'nin Boşanma Haberleri Hakkında İtiraf

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
20.03.2025 - 10:10

Kızılcık Şerbeti dizisinde Sönmez karakterine hayat veren Aliye Uzunatağan'ın kızı Ayşecan Tatari de annesinin ayak izlerini takip ederek oyunculuk kariyerini tercih etmişti. Anne-kız sektörün içinde olan ikilinin göz önünde yaşadığı ilişkileri ve hayatları ise zaman zaman manşetlere düşebiliyor. 

Milliyet'ten Seçkin Şenvardar'ın haberine göre, geçtiğimiz haftalarda Ayşecan Tatari'nin gıptayla bakılan ailesinin dağılacağının öğrenilmesinin ardından oyuncu Aliye Uzunatağan konu hakkında ilk kez konuşarak boşanma haberlerine üzülmediğini itiraf etti.

Kaynak: https://www.milliyet.com.tr/magazin/a...
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Kızılcık Şerbeti'nin Sönmez'i ile ekranlarda izlediğimiz Aliye Uzunatağan'ı yaklaşık 60 yıldır devam ettirdiği kariyeriyle uzun süredir ekranlardan takip ediyoruz.

Kızılcık Şerbeti'nin Sönmez'i ile ekranlarda izlediğimiz Aliye Uzunatağan'ı yaklaşık 60 yıldır devam ettirdiği kariyeriyle uzun süredir ekranlardan takip ediyoruz.

Usta oyuncu Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı karakteriyle adından bahsettiriyor.

Çocuklar Duymasın'da Duygu karakterini canlandıran Ayşecan Tatari'nin de annesi olan Uzunatağan, kızıyla ve torunuyla olan ilişkisiyle de magazin manşetlerine yerleşiyor.

Kariyerini annesinin izinden giderek çizen ve oyuncu olmaya karar veren Ayşecan Tatari ise bir süredir biten evliliği ile gündemde.

Kariyerini annesinin izinden giderek çizen ve oyuncu olmaya karar veren Ayşecan Tatari ise bir süredir biten evliliği ile gündemde.

2017 yılında evlenen Ayşecan Tatari ve eşi Edip Tepeli'nin 8 yıl boyunca sürdürdükleri ve her pozuna ayrı gıptayla bakılan evliliklerinin bittiği konuşulmaya başlanmıştı.

Şimdilerde 5 yaşına giren kızları Müjgan ile sevimli ailelerini büyüten çiftin ayrılığı sevenlerini üzerken geçtiğimiz günlerde Ayşecan Tatari'nin yaptığı paylaşım boşanma haberlerini doğrulamıştı.

O paylaşımın detaylarından burada bahsetmiştik:

Milliyet'ten Seçkin Şenvardar'ın haberine göre, Aliye Uzunatağan kızı Ayşecan Tatari’nin eşi Edip Tepeli ile ayrılma kararı hakkında ilk kez konuşarak alınan ayrılık kararının kendisini üzmediğini dile getirdi.

Milliyet'ten Seçkin Şenvardar'ın haberine göre, Aliye Uzunatağan kızı Ayşecan Tatari’nin eşi Edip Tepeli ile ayrılma kararı hakkında ilk kez konuşarak alınan ayrılık kararının kendisini üzmediğini dile getirdi.

Kameralara yakalanan oyuncu “Siz bu duruma üzüldünüz mü?” sorusuna “Ayrılığa çok üzülmedim. Torunum üzülseydi üzülürdüm o da kabul etti. Çocukların hepsi iyi. Evleri ayırdılar ama çok şeker aileler. Kızım bende kalmıyor. Edip ise kızıma yakın bir ev tuttu.' şeklinde cevap verdi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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