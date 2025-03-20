Kızılcık Şerbeti'nin Sönmez'i Aliye Uzunatağan'dan Kızı Ayşecan Tatari'nin Boşanma Haberleri Hakkında İtiraf
Kızılcık Şerbeti'nin Sönmez'i Aliye Uzunatağan'dan Kızı Ayşecan Tatari'nin Boşanma Haberleri Hakkında İtiraf
Kaynak: https://www.milliyet.com.tr/magazin/a...
Kızılcık Şerbeti dizisinde Sönmez karakterine hayat veren Aliye Uzunatağan'ın kızı Ayşecan Tatari de annesinin ayak izlerini takip ederek oyunculuk kariyerini tercih etmişti. Anne-kız sektörün içinde olan ikilinin göz önünde yaşadığı ilişkileri ve hayatları ise zaman zaman manşetlere düşebiliyor.
Milliyet'ten Seçkin Şenvardar'ın haberine göre, geçtiğimiz haftalarda Ayşecan Tatari'nin gıptayla bakılan ailesinin dağılacağının öğrenilmesinin ardından oyuncu Aliye Uzunatağan konu hakkında ilk kez konuşarak boşanma haberlerine üzülmediğini itiraf etti.
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Kızılcık Şerbeti'nin Sönmez'i ile ekranlarda izlediğimiz Aliye Uzunatağan'ı yaklaşık 60 yıldır devam ettirdiği kariyeriyle uzun süredir ekranlardan takip ediyoruz.
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Kariyerini annesinin izinden giderek çizen ve oyuncu olmaya karar veren Ayşecan Tatari ise bir süredir biten evliliği ile gündemde.
Milliyet'ten Seçkin Şenvardar'ın haberine göre, Aliye Uzunatağan kızı Ayşecan Tatari’nin eşi Edip Tepeli ile ayrılma kararı hakkında ilk kez konuşarak alınan ayrılık kararının kendisini üzmediğini dile getirdi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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