Aşklarının Bittiği Söylenen Pelin Akil ve Anıl Altan'ın Boşanma Açıklaması Yapmamalarının Nedeni İşleriymiş!

Pelin Akil ve Anıl Altan aşkının bittiği, hatta ikilinin boşanma işlemlerini başlattığı iddiaları ortalıkta uzun süredir kol geziyor bildiğiniz gibi. Son olarak paylaşımlarıyla kafaları karıştırmaya devam eden ikilinin boşanacaklarının kesinleştiği söylenirken sosyal medyadan yapılan yorumlar yine iddiaların çürütülmesini sağlamıştı.

Mehmet Üstündağ katıldığı programda Pelin Akil ve Anıl Altan'ın boşanmaya dair hiçbir açıklama yapmamasının nedenini işleri olarak açıkladı. Gelin detaylara birlikte bakalım.