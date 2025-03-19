onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Aşklarının Bittiği Söylenen Pelin Akil ve Anıl Altan'ın Boşanma Açıklaması Yapmamalarının Nedeni İşleriymiş!

Aşklarının Bittiği Söylenen Pelin Akil ve Anıl Altan'ın Boşanma Açıklaması Yapmamalarının Nedeni İşleriymiş!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
19.03.2025 - 14:47

Pelin Akil ve Anıl Altan aşkının bittiği, hatta ikilinin boşanma işlemlerini başlattığı iddiaları ortalıkta uzun süredir kol geziyor bildiğiniz gibi. Son olarak paylaşımlarıyla kafaları karıştırmaya devam eden ikilinin boşanacaklarının kesinleştiği söylenirken sosyal medyadan yapılan yorumlar yine iddiaların çürütülmesini sağlamıştı.

Mehmet Üstündağ katıldığı programda Pelin Akil ve Anıl Altan'ın boşanmaya dair hiçbir açıklama yapmamasının nedenini işleri olarak açıkladı. Gelin detaylara birlikte bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Pelin Akil ve Anıl Altan çifti sette başlayan arkadaşlıkları bir süre sonra aşka dönüşen ve kurdukları aileyle gıptayla bakılan ikililerden biri.

Pelin Akil ve Anıl Altan çifti sette başlayan arkadaşlıkları bir süre sonra aşka dönüşen ve kurdukları aileyle gıptayla bakılan ikililerden biri.

Evliliklerinin ardından ikiz kızları Alin ve Lina'yı kucaklarına alan, aileleriyle de gözlerden kapler çıkartan çiftimiz sosyal medyanın gözdelerinden olmayı sürdürüyordu.

Ta ki geçtiğimiz sene kameralara yansıyan gergin tavırlarıyla başlayan ayrılık iddialarına kadar...

Uzun süredir boşanacakları konuşulan çiftin bir süredir arasında soğuk rüzgarlar estiği söylenirken geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan iddialar kafaları karıştırmıştı.

Uzun süredir boşanacakları konuşulan çiftin bir süredir arasında soğuk rüzgarlar estiği söylenirken geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan iddialar kafaları karıştırmıştı.

Daha önce çıkan iddialarda boşanacakları haberlerinin kızları için duyulmamasını istediği söylenen çifte ayrılık soruları yöneltilince ortalık gerilmişti.

Akil muhabirlerin sorularına 'Sen böyle konuşuyorsun ama çocuklar burada. Bunları şu anda konuşmak istemiyoruz' diyerek Anıl Altan'a, 'Söylemek istediğin bir şey var mı?' diye sormuş Altan da 'Biz çocukların yanında böyle konuları açmıyoruz. Beraberiz, ailecek güzel vakit geçirmeye geldik.' şeklinde yanıt vermişti. Muhabirin, 'Problemleri aştınız diyebilir miyiz?' sorusuna ise 'Diyebiliriz, aynen' şeklinde cevap veren isim ortalığın durulmasına neden olmuştu.

Gel Konuşalım programında Mehmet Üstündağ, çiftin boşanma süreci ve nedeniyle ilgi çeken iddialarda bulundu.

Gel Konuşalım programında Mehmet Üstündağ, çiftin boşanma süreci ve nedeniyle ilgi çeken iddialarda bulundu.

Daha önce ayrılık nedenini 'Bir ay önce evlerini ayırmışlardı. Yakın çevresinden edindiğim bilgilere göre konuşuyorum, neden böyle bir karar aldılar diye sorduğumda çok ilginç bir cevap aldım: Tahammülsüzlük. Aldatma yok.' şeklinde özetleyen Mehmet Üstündağ, ikilinin neden boşanma açıklaması yapmadığına açıklık getirdi.

Mehmet Üstündağ, 'Boşanmayı isteyen Pelin Akil zaten, Anıl Altan da kabul etmiş artık. Çok açıklamamalarının nedeni ise çok reklam alıyorlar. Oyunculuk ve influencerlıktan para kazanıyorlar. Sonunda müthiş bir çekişme bekliyor, kesin boşanıyorlar.' şeklinde konuştu. Sunucuların neden 'Anıl'a yorum attı?' sorusuna Üstündağ'dan 'Pr işlerini çözdü' cevabı geldi!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın