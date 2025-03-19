onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Ceyda Düvenci Eski Eşine Kızı Melisa'nın Bin TL'lik Nafaka Tutarının 100 Bin TL'ye Çıkartılması İçin Dava Açtı

Ceyda Düvenci Eski Eşine Kızı Melisa'nın Bin TL'lik Nafaka Tutarının 100 Bin TL'ye Çıkartılması İçin Dava Açtı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
19.03.2025 - 11:39

Akşam'dan Neslihan Keskin'in haberine göre, Ceyda Düvenci'nin 2008 senesinde evlendiği eski eşi Engin Akgün'le verdiği nafaka yüzünden davalık olduğu ortaya çıktı. Kızı Melisa için aylık bin TL nafaka ödediği öğrenilen Akgün'den Düvenci'nin 100 bin TL değerinde nafaka talep ettiği öğrenildi. Serebral Palsi hastası kızının bakımına Akgün'ün destek vermediğini belirten Düvenci hukuki süreç başlattı. 

Gelin detaylara birlikte bakalım...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bülent Şakrak'la yaptığı, görenlerin gıptayla baktığı evliliğiyle dikkat çeken Ceyda Düvenci aldığı boşanma kararıyla gündeme gelmişti.

Bülent Şakrak'la yaptığı, görenlerin gıptayla baktığı evliliğiyle dikkat çeken Ceyda Düvenci aldığı boşanma kararıyla gündeme gelmişti.

2015 senesinde yaptıkları 8 yıllık evliliklerini 2023 senesinde bitirme kararı alan ikili manşetlere yerleşmişti. Mutluluklarını evliliklerinin ikinci yılında kucaklarına aldıkları Okan Ali ile ikiye katlayan çiftimizin kızları Melisa ve oğulları ile kurduğu aile gıpta ile bakılan cinstendi.

Ceyda Düvenci'nin 2008 yılında Engin Akgün'le yaptığı ikinci evlilik ise 2013 senesinde son bulmuştu.

Ceyda Düvenci'nin 2008 yılında Engin Akgün'le yaptığı ikinci evlilik ise 2013 senesinde son bulmuştu.

Bu evliliklerinden kızları Melisa'yı kucağına alan çiftin boşanmalarına rağmen iyi bir ilişki devam ettirdiği biliniyordu. Hatta Bülent Şakrak'ın Melisa'ya yaptığı babalık Engin Akgün tarafından da takdir topluyordu.

Fakat Düvenci ve Akgün ikilisi oyuncunun Şakrak'la evliliğinin bitmesinin ardından nafaka davasıyla gündeme geldi.

Akşam'dan Neslihan Keskin'in haberine göre, Ceyda Düvenci'nin kızı Melisa'nın bakımını tek başına üstlenmesine rağmen aldığı nafaka ücretine karşı dava açtığı öğrenildi.

Akşam'dan Neslihan Keskin'in haberine göre, Ceyda Düvenci'nin kızı Melisa'nın bakımını tek başına üstlenmesine rağmen aldığı nafaka ücretine karşı dava açtığı öğrenildi.

14 yaşındaki Serebral Palsi hastası kızı Melisa'nın bakımı için eski eşi Engin Akyürek'ten destek almadığını belirten Düvenci kızı Melisa adına aldığı nafakanın bin TL olduğunu belirterek 100 bin TL'ye çıkarılması için hukuki süreç başlattı. 

Düvenci'nin dilekçesinde 'Müvekkilin göstermiş olduğu hassasiyeti, velayet yükümlülüğü kendisinde olmayan baba tarafından da desteklemesi ve karşılaması gerekmektedir. 12 yıl önce kararlaştırılan nafakanın değerinin düştüğü bir gerçektir. Bu sebeple çocuğun ihtiyaçları ile babanın gelir durumu arasında bir oranlama yapılarak dengeyi koruyacak bir nafaka verilmesini talep ederiz.' ifadeleri yer aldı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın