Ceyda Düvenci Eski Eşine Kızı Melisa'nın Bin TL'lik Nafaka Tutarının 100 Bin TL'ye Çıkartılması İçin Dava Açtı
Ceyda Düvenci Eski Eşine Kızı Melisa'nın Bin TL'lik Nafaka Tutarının 100 Bin TL'ye Çıkartılması İçin Dava Açtı
Akşam'dan Neslihan Keskin'in haberine göre, Ceyda Düvenci'nin 2008 senesinde evlendiği eski eşi Engin Akgün'le verdiği nafaka yüzünden davalık olduğu ortaya çıktı. Kızı Melisa için aylık bin TL nafaka ödediği öğrenilen Akgün'den Düvenci'nin 100 bin TL değerinde nafaka talep ettiği öğrenildi. Serebral Palsi hastası kızının bakımına Akgün'ün destek vermediğini belirten Düvenci hukuki süreç başlattı.
Gelin detaylara birlikte bakalım...
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Bülent Şakrak'la yaptığı, görenlerin gıptayla baktığı evliliğiyle dikkat çeken Ceyda Düvenci aldığı boşanma kararıyla gündeme gelmişti.
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Ceyda Düvenci'nin 2008 yılında Engin Akgün'le yaptığı ikinci evlilik ise 2013 senesinde son bulmuştu.
Akşam'dan Neslihan Keskin'in haberine göre, Ceyda Düvenci'nin kızı Melisa'nın bakımını tek başına üstlenmesine rağmen aldığı nafaka ücretine karşı dava açtığı öğrenildi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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