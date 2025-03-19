Ceyda Düvenci Eski Eşine Kızı Melisa'nın Bin TL'lik Nafaka Tutarının 100 Bin TL'ye Çıkartılması İçin Dava Açtı

14 yaşındaki Serebral Palsi hastası kızı Melisa'nın bakımı için eski eşi Engin Akyürek'ten destek almadığını belirten Düvenci kızı Melisa adına aldığı nafakanın bin TL olduğunu belirterek 100 bin TL'ye çıkarılması için hukuki süreç başlattı.

Düvenci'nin dilekçesinde 'Müvekkilin göstermiş olduğu hassasiyeti, velayet yükümlülüğü kendisinde olmayan baba tarafından da desteklemesi ve karşılaması gerekmektedir. 12 yıl önce kararlaştırılan nafakanın değerinin düştüğü bir gerçektir. Bu sebeple çocuğun ihtiyaçları ile babanın gelir durumu arasında bir oranlama yapılarak dengeyi koruyacak bir nafaka verilmesini talep ederiz.' ifadeleri yer aldı.