Oyuncu İpek Tuzcuoğlu'nun Vefatının Ardından Tanyeli'ye Attığı Mesajı Paylaşması Bir Hayli Kafa Karıştırdı
Oyuncu İpek Tuzcuoğlu'nun Vefatının Ardından Tanyeli'ye Attığı Mesajı Paylaşması Bir Hayli Kafa Karıştırdı
Eski oryantal Tanyeli uzun süredir savaştığı pankreas kanserine dün gece yenik düştü. Tanyeli vefatıyla sevenlerini yasa boğarken birçok ünlü isim sosyal medyadan kendisine veda etti. Bugün son yolculuğuna uğurlanan ismi dostları son yolculuğunda yalnız bırakmadı.
Oyuncu İpek Tuzcuoğlu da vefatı sonrası Tanyeli’ye attığı mesajı sosyal medya hesabından paylaştı. Mesajı hikayesine ekleyen isim hem yazdıkları hem de paylaşımıyla gündeme oturdu.
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İki buçuk yıldır pankreas kanseri ile savaşan Tanyeli'nin durumu son günlerde ağırlaşmıştı.
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Fakat çok uzun süredir hastalığa direnen Tanyeli 17 Mart günü kansere yenik düşmüş ve acı haberle sanat camiasını yasa boğmuştu.
Oyuncu İpek Tuzcuoğlu ise Tanyeli'nin vefatının ardından kendisine attığı mesajı sosyal medya hesabından paylaştı.
Gelin sosyal medya kullanıcılarının tepkilerine birlikte bakalım:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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