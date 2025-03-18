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Oyuncu İpek Tuzcuoğlu'nun Vefatının Ardından Tanyeli'ye Attığı Mesajı Paylaşması Bir Hayli Kafa Karıştırdı

Oyuncu İpek Tuzcuoğlu'nun Vefatının Ardından Tanyeli'ye Attığı Mesajı Paylaşması Bir Hayli Kafa Karıştırdı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
19.03.2025 - 00:26

Eski oryantal Tanyeli uzun süredir savaştığı pankreas kanserine dün gece yenik düştü. Tanyeli vefatıyla sevenlerini yasa boğarken birçok ünlü isim sosyal medyadan kendisine veda etti. Bugün son yolculuğuna uğurlanan ismi dostları son yolculuğunda yalnız bırakmadı. 

Oyuncu İpek Tuzcuoğlu da vefatı sonrası Tanyeli’ye attığı mesajı sosyal medya hesabından paylaştı. Mesajı hikayesine ekleyen isim hem yazdıkları hem de paylaşımıyla gündeme oturdu.

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İki buçuk yıldır pankreas kanseri ile savaşan Tanyeli'nin durumu son günlerde ağırlaşmıştı.

İki buçuk yıldır pankreas kanseri ile savaşan Tanyeli'nin durumu son günlerde ağırlaşmıştı.

27 Şubat günü yaptığı 'iyiye gidiyorum, yakında taburcu olacağım' paylaşımının ardından 13 Mart günü entübe edilen eski oryantal sevenelerini korkutmuştu.

Ünlü isimler dostları için dua beklerken kendisinin durumununun iyiye gittiğini eşi İlker Sünneli duyurmuştu.

Fakat çok uzun süredir hastalığa direnen Tanyeli 17 Mart günü kansere yenik düşmüş ve acı haberle sanat camiasını yasa boğmuştu.

Fakat çok uzun süredir hastalığa direnen Tanyeli 17 Mart günü kansere yenik düşmüş ve acı haberle sanat camiasını yasa boğmuştu.

2023 yılında pankreas kanseri tanısı konulan Tanyeli'nin ölüm nedeni ise çoklu organ yetmezliği olarak açıklanmıştı.

Son isteği annesinin yanına defnedilmek olan Tanyeli ardında birçok sevenini, eşi İlker Sünneli'yi ve oğullarını bıraktı.

Bugün son yolculuğuna uğurlanan ismin cenaze törenine katılamayanlar ise sosyal medya paylaşımlarıyla ünlü oryantali andılar.

Oyuncu İpek Tuzcuoğlu ise Tanyeli'nin vefatının ardından kendisine attığı mesajı sosyal medya hesabından paylaştı.

Oyuncu İpek Tuzcuoğlu ise Tanyeli'nin vefatının ardından kendisine attığı mesajı sosyal medya hesabından paylaştı.

Mesajda “Canım dünya yolculuğunu sonlandırıp yepyeni bir aleme geçiş yaptığın bu gece bil ki dualar yine seninle olacak. Sevdin sevildin güzel insan Rabbim kucaklasın seni' ifadelerini kullanan ismin Tanyeli'nin vefatının ardından yazdıkları ayrı, yaptığı paylaşım ayrı eleştirildi.

Gelin sosyal medya kullanıcılarının tepkilerine birlikte bakalım:

Gelin sosyal medya kullanıcılarının tepkilerine birlikte bakalım:
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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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