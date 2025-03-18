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Doktorundan Açıklama Geldi: 2.5 Yıldır Kanserle Savaşan Tanyeli'nin Asıl Ölüm Sebebi Ne?

Doktorundan Açıklama Geldi: 2.5 Yıldır Kanserle Savaşan Tanyeli'nin Asıl Ölüm Sebebi Ne?

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
18.03.2025 - 08:30

İki buçuk yılı aşkın süredir pankreas kanseriyle mücadele eden ve her seferinde de daha güçlü kalkan Tanyeli, ne yazık ki geçtiğimiz gece hayatını kaybetti. Yaklaşık beş gündür entübe olan ünlü oryantal Tanyeli'nin ölüm sebebi doktoru tarafından açıklandı. Buyurun, detaylara beraber bakalım...

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Hayatımıza gencecik bir kızken giren Tanyeli, daha ilk dansıyla tüm dikkatleri üzerine toplayan isimlerden olmuştu.

Hayatımıza gencecik bir kızken giren Tanyeli, daha ilk dansıyla tüm dikkatleri üzerine toplayan isimlerden olmuştu.

Kariyer basamaklarını tek tek tırmanan, hem güzelliği hem oryantali hem de sıcacık kalbiyle herkesin gönlünde taht kuran Tanyeli, seneler içinde sağlam dostluklar edindi. Oryantale hiç hız kesmeden devam eden, katıldığı canlı yayınlardaki neşeli ve şen şakrak halleriyle yüzümüzü güldüren Tanyeli'nin hayatı bir anda değişti. 

2.5 sene önce ne yazık ki pankreas kanseriyle mücadele ettiğini duyurmuştu.

Hastalığını öğrendiğinden bu yana oldukça güçlü bir duruş sergileyen ve her şeye rağmen ayakta durmaya çalışan Tanyeli'nin durumu geçtiğimiz günlerde aniden ağırlaşmıştı.

Hastalığını öğrendiğinden bu yana oldukça güçlü bir duruş sergileyen ve her şeye rağmen ayakta durmaya çalışan Tanyeli'nin durumu geçtiğimiz günlerde aniden ağırlaşmıştı.

27 Şubat'ta durumunun iyiye gittiğini söyleyen ünlü isim, tüm sevenlerini ve yanından bir an olsun ayrılmayan ünlü dostlarını sevindirmişti. 

Fakat kendisinden müjdeli haberi beklerken endişelendiren bir haber geldi. Beş gün önce durumunun yeniden ağırlaştığı ve entübe edilerek yoğun bakıma kaldırıldığını haberini almıştık.

Herkeste bu savaştan da çıkacağına dair bir umut olsa da hepimiz Tanyeli'nin çok yorulduğunu da biliyorduk.

Herkeste bu savaştan da çıkacağına dair bir umut olsa da hepimiz Tanyeli'nin çok yorulduğunu da biliyorduk.

Acı haber dün gece saatlerinde geldi. Kanser mücadelesindeki duruşuyla herkese ilham olan Tanyeli, ne yazık ki hayatını kaybetti.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre doktorundan açıklama da geçtiğimiz saatlerde geldi. Tanyeli'nin doktoru ünlü oryantalin asıl ölüm sebebini açıkladı; 

'2023 yılında pankreas kanseri tanısı konulan ve tedavi altında olan hastamız Çağrı Tanyeli Sünneli, gelişen çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat etmiştir' dedi.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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