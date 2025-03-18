Doktorundan Açıklama Geldi: 2.5 Yıldır Kanserle Savaşan Tanyeli'nin Asıl Ölüm Sebebi Ne?

Kariyer basamaklarını tek tek tırmanan, hem güzelliği hem oryantali hem de sıcacık kalbiyle herkesin gönlünde taht kuran Tanyeli, seneler içinde sağlam dostluklar edindi. Oryantale hiç hız kesmeden devam eden, katıldığı canlı yayınlardaki neşeli ve şen şakrak halleriyle yüzümüzü güldüren Tanyeli'nin hayatı bir anda değişti.

2.5 sene önce ne yazık ki pankreas kanseriyle mücadele ettiğini duyurmuştu.