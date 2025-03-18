Doktorundan Açıklama Geldi: 2.5 Yıldır Kanserle Savaşan Tanyeli'nin Asıl Ölüm Sebebi Ne?
Doktorundan Açıklama Geldi: 2.5 Yıldır Kanserle Savaşan Tanyeli'nin Asıl Ölüm Sebebi Ne?
İki buçuk yılı aşkın süredir pankreas kanseriyle mücadele eden ve her seferinde de daha güçlü kalkan Tanyeli, ne yazık ki geçtiğimiz gece hayatını kaybetti. Yaklaşık beş gündür entübe olan ünlü oryantal Tanyeli'nin ölüm sebebi doktoru tarafından açıklandı. Buyurun, detaylara beraber bakalım...
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Hayatımıza gencecik bir kızken giren Tanyeli, daha ilk dansıyla tüm dikkatleri üzerine toplayan isimlerden olmuştu.
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Hastalığını öğrendiğinden bu yana oldukça güçlü bir duruş sergileyen ve her şeye rağmen ayakta durmaya çalışan Tanyeli'nin durumu geçtiğimiz günlerde aniden ağırlaşmıştı.
Herkeste bu savaştan da çıkacağına dair bir umut olsa da hepimiz Tanyeli'nin çok yorulduğunu da biliyorduk.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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