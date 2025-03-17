14 Yıl Önce Vefat Eden Defne Joy Foster'ın 16 Yaşındaki Delikanlı Oğlu Can'ın Son Haline İnanamayacaksınız!
14 Yıl Önce Vefat Eden Defne Joy Foster'ın 16 Yaşındaki Delikanlı Oğlu Can'ın Son Haline İnanamayacaksınız!
Önce Sihirli Annem'deki Eda Peri performansı, sonra da Yok Böyle Dans yarışmasındaki sempatik halleri ve tavırlarıyla gönlümüzde taht kuran Defne Joy Foster, 2011 yılında misafirliğe gittiği evde ölü bulunmuştu.
Vefat ettiğinde ardında kalan iki yaşındaki oğlu Can Kılıç koca bir delikanlı oldu! Son hali ise annesiyle inanılmaz benzerliğini bir kez daha gözler önüne serdi.
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2000'li yıllarda hayatımıza giren Sihirli Annem yalnızca döneme damgasını vuran değil, Türk dizi tarihine adını altın harflerle yazdıran bir aile dizisiydi.
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Defne Joy Foster, 2 Şubat 2011 tarihinde Kadıköy Caddebostan’da Ahmet Altan’ın oğlu Kerem Altan’ın evinde ölü bir şekilde bulunmuştu.
Çalıştığı sette görüntü yönetmeni olarak çalışan İlker Yasin Solmaz ile 2008'de Assos'ta evlenen Defne Joy Foster, 2009 yılında da Can'ı kucağına almıştı.
Şimdi hazır olun, bonus saçlarına veda eden koca bir delikanlı göreceksiniz çünkü...
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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