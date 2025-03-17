14 Yıl Önce Vefat Eden Defne Joy Foster'ın 16 Yaşındaki Delikanlı Oğlu Can'ın Son Haline İnanamayacaksınız!

Her bir karakterine ayrı ısındığımız, o neslin çocuklarının vazgeçilmez dizisi hala rağbet görüyor. Dizinin bölümlerinin tekrarı YouTube'da milyonlar tarafından izleniyor ve Sihirli Annem'in içimizde bıraktığı huzur ve mutluluk hissi mumla aranıyor...

Belki denk gelmişsinizdir, birkaç gün önce Sihirli Annem'in aynı kadroyla bir filminin çekileceğini öğrenmiştik. 2000'lerde televizyon izleyenlerin içindeki çocuğun heyecandan patladığına eminiz fakat ne yazık ki biraz buruk olacaklarını da biliyoruz.

Dizinin deli dolu fakat bir o kadar da nahif kalpli, Betüş'ün kendisine hiç benzemeyen ikizi Eda Peri'si, 2011 yılında hayatımızdan ayrılmıştı, hatırlarsanız. Vefatı, özellikle Sihirli Annem kitlesini derinden sarsmıştı.