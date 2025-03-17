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14 Yıl Önce Vefat Eden Defne Joy Foster'ın 16 Yaşındaki Delikanlı Oğlu Can'ın Son Haline İnanamayacaksınız!

14 Yıl Önce Vefat Eden Defne Joy Foster'ın 16 Yaşındaki Delikanlı Oğlu Can'ın Son Haline İnanamayacaksınız!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
17.03.2025 - 14:13

Önce Sihirli Annem'deki Eda Peri performansı, sonra da Yok Böyle Dans yarışmasındaki sempatik halleri ve tavırlarıyla gönlümüzde taht kuran Defne Joy Foster, 2011 yılında misafirliğe gittiği evde ölü bulunmuştu. 

Vefat ettiğinde ardında kalan iki yaşındaki oğlu Can Kılıç koca bir delikanlı oldu! Son hali ise annesiyle inanılmaz benzerliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

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2000'li yıllarda hayatımıza giren Sihirli Annem yalnızca döneme damgasını vuran değil, Türk dizi tarihine adını altın harflerle yazdıran bir aile dizisiydi.

2000'li yıllarda hayatımıza giren Sihirli Annem yalnızca döneme damgasını vuran değil, Türk dizi tarihine adını altın harflerle yazdıran bir aile dizisiydi.

Her bir karakterine ayrı ısındığımız, o neslin çocuklarının vazgeçilmez dizisi hala rağbet görüyor. Dizinin bölümlerinin tekrarı YouTube'da milyonlar tarafından izleniyor ve Sihirli Annem'in içimizde bıraktığı huzur ve mutluluk hissi mumla aranıyor...

Belki denk gelmişsinizdir, birkaç gün önce Sihirli Annem'in aynı kadroyla bir filminin çekileceğini öğrenmiştik. 2000'lerde televizyon izleyenlerin içindeki çocuğun heyecandan patladığına eminiz fakat ne yazık ki biraz buruk olacaklarını da biliyoruz. 

Dizinin deli dolu fakat bir o kadar da nahif kalpli, Betüş'ün kendisine hiç benzemeyen ikizi Eda Peri'si, 2011 yılında hayatımızdan ayrılmıştı, hatırlarsanız. Vefatı, özellikle Sihirli Annem kitlesini derinden sarsmıştı.

Defne Joy Foster, 2 Şubat 2011 tarihinde Kadıköy Caddebostan’da Ahmet Altan’ın oğlu Kerem Altan’ın evinde ölü bir şekilde bulunmuştu.

Defne Joy Foster, 2 Şubat 2011 tarihinde Kadıköy Caddebostan’da Ahmet Altan’ın oğlu Kerem Altan’ın evinde ölü bir şekilde bulunmuştu.

Olayın gizemi hiçbir zaman tam olarak çözülmedi, davadaki son kararda 2 yıl boyunca tutuksuz yargılanan Kerem Altan 12 Şubat 2015 tarihinde 'yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi' suçundan 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

Defne Joy Foster vefat ettiğinde henüz 2 yaşında olan minik oğlu Can Kılıç Solmaz da geride kaldı.

Çalıştığı sette görüntü yönetmeni olarak çalışan İlker Yasin Solmaz ile 2008'de Assos'ta evlenen Defne Joy Foster, 2009 yılında da Can'ı kucağına almıştı.

Çalıştığı sette görüntü yönetmeni olarak çalışan İlker Yasin Solmaz ile 2008'de Assos'ta evlenen Defne Joy Foster, 2009 yılında da Can'ı kucağına almıştı.

Defne Joy Foster'ın aramızdan ayrılışının ardından Beyza Dankal'la evlenen İlker Yasin Solmaz, Can'a şahane bir hayat sunmayı başardı. Beyza Dankal, Can'ı kendi oğlu gibi büyütürken İlker Yasin Solmaz da Dankal'ın kızını kendi kızı gibi büyüttü.

Gözümüzün önünde büyüyen Can'ın Beyza Dankal'a 'Anne' olarak hitap ettiği videoyu gördüğümüzde önce içimiz burkulmuştu fakat sonra ne kadar da güzel bir bağ kurdukları anlaşıldığında hayran bırakmıştı bu çekirdek aile!

Can, birkaç ay sonra 16 yaşında olacak! Büyüdükçe annesine benzerliğini görmemek neredeyse imkansız. Yukarıda gördüğünüz, 1 Ocak'ta paylaştıkları sıcacık aile fotoğrafı!

Şimdi hazır olun, bonus saçlarına veda eden koca bir delikanlı göreceksiniz çünkü...

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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