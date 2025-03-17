Tasavvufa Yönelmiş: Gezi Davasından Tutuklanıp 50 Gündür Cezaevinde Olan Ayşe Barım'dan Haber Var
Tasavvufa Yönelmiş: Gezi Davasından Tutuklanıp 50 Gündür Cezaevinde Olan Ayşe Barım'dan Haber Var
Sektördeki birçok ünlünün menajeri Ayşe Barım, 'hükümeti ortadan kaldırmak' amacıyla, menajerliğini yaptığı oyuncuları Gezi Parkı odaklı eylemlere planlı şekilde yönlendirdiği iddiasıyla 50 gün önce tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Magazin Burada'nın muhabiri Samet Aday'ın haberine göre, Ayşe Barım'ın cezaevinde tasavvufa merak saldığı ve ünlü menajerin cezaevi yönetiminden seccade talep ettiği iddia edildi.
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Birkaç ay önce dizi ve film sektöründeki tekelleşme iddialarıyla tüm gözleri üzerine çeken Ayşe Barım'ın hayatı bir anda tepetaklak oldu.
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Geçtiğimiz ay Ayşe Barım’ın avukatlarının üst mahkemeye yaptığı itiraz kabul edilince ünlü menajer için tahliye kararı verilmişti.
50 gündür cezaevinde olan Ayşe Barım'dan geçtiğimiz saatlerde haber geldiği iddia edildi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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