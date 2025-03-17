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Tasavvufa Yönelmiş: Gezi Davasından Tutuklanıp 50 Gündür Cezaevinde Olan Ayşe Barım'dan Haber Var

Tasavvufa Yönelmiş: Gezi Davasından Tutuklanıp 50 Gündür Cezaevinde Olan Ayşe Barım'dan Haber Var

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
17.03.2025 - 10:19

Sektördeki birçok ünlünün menajeri Ayşe Barım, 'hükümeti ortadan kaldırmak' amacıyla, menajerliğini yaptığı oyuncuları Gezi Parkı odaklı eylemlere planlı şekilde yönlendirdiği iddiasıyla 50 gün önce tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 

Magazin Burada'nın muhabiri Samet Aday'ın haberine göre, Ayşe Barım'ın cezaevinde tasavvufa merak saldığı ve ünlü menajerin cezaevi yönetiminden seccade talep ettiği iddia edildi.

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Birkaç ay önce dizi ve film sektöründeki tekelleşme iddialarıyla tüm gözleri üzerine çeken Ayşe Barım'ın hayatı bir anda tepetaklak oldu.

Birkaç ay önce dizi ve film sektöründeki tekelleşme iddialarıyla tüm gözleri üzerine çeken Ayşe Barım'ın hayatı bir anda tepetaklak oldu.

Sektördeki birçok ünlü ismin bağlı olduğu ID İletişim’in sahibi Ayşe Barım hakkında tekelleşme iddialarıyla savcılık tarafından re’sen soruşturma başlatılmıştı.

Dizi sektörüyle kısıtlı kalması beklenen soruşturma, bir anda 12 yıl önceki Gezi Parkı eylemlerine bağlandı.

Eylemin planlayıcılarından olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Ayşe Barım, 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek' suçlamasıyla 27 Ocak'ta tutuklandı.

Geçtiğimiz ay Ayşe Barım’ın avukatlarının üst mahkemeye yaptığı itiraz kabul edilince ünlü menajer için tahliye kararı verilmişti.

Geçtiğimiz ay Ayşe Barım’ın avukatlarının üst mahkemeye yaptığı itiraz kabul edilince ünlü menajer için tahliye kararı verilmişti.

Ancak soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tahliye kararına üst mahkeme olan Ağır Ceza Mahkemesi’nde itiraz etti ve Ayşe Barım cezaevinden çıkamadan yeniden tutuklandı.

O kadar ki Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Ayşe Barım hakkında tahliye kararı veren İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Fatih Kapan hakkında da soruşturma başlatmıştı.

50 gündür cezaevinde olan Ayşe Barım'dan geçtiğimiz saatlerde haber geldiği iddia edildi.

50 gündür cezaevinde olan Ayşe Barım'dan geçtiğimiz saatlerde haber geldiği iddia edildi.

Magazin Burada'nın muhabiri Samet Aday'ın haberine göre, cezaevi günlerinde bol bol kitap okuyan Ayşe Barım, özellikle tasavvuf kitaplarına ilgi göstermeye başladı. 

Mevlana Celaleddin Rumi başta olmak üzere tasavvufun önemli isimlerinin eserlerini okuduğu öğrenilen Ayşe Barım’ın, ayrıca cezaevi yönetiminden seccade talep ettiği de iddia edildi.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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