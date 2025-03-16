Gözlerimiz Doldu: Zor Beğenen Kaynana Arzu Sabancı'dan Müstakbel Gelin Hande Erçel'i Sevindirecek Hamle
Gözlerimiz Doldu: Zor Beğenen Kaynana Arzu Sabancı'dan Müstakbel Gelin Hande Erçel'i Sevindirecek Hamle
Hakan Sabancı'yla uzun süredir aşk yaşayan Hande Erçel, ilişkinin başından bu yana kaynana Arzu Sabancı'yla ilgili konularla sık sık gündeme geldi.
Geçtiğimiz saatlerde ise kırk yılda bir yaşanan hadiselerden biri yaşandı! Kıymetli oğlu Hakan'ın sevgilisi Hande Erçel'e pek de sıcak bakmadığı söylenen Arzu Sabancı, Hande Erçel'in Paris Moda Haftası'ndan paylaştığı dump'a bir sürpriz bıraktı! Buyurun, detaylara beraber bakalım!
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Oyunculuğu her gün tartışılsa ve büyük bir kesim tarafından eleştirilse de Hande Erçel attığı her adımla olay olan ünlülerimizden biliyorsunuz.
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Hacı, Hakan ve Kerim olmak üzere üç oğlu olan anne Arzu Sabancı gelin konusunda pek hassas, bilen biliyordur.
Geçtiğimiz saatlerde ise kırk yılda bir gerçekleşen o "beğenme" anlarından biri gerçekleşti!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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