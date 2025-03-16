Gözlerimiz Doldu: Zor Beğenen Kaynana Arzu Sabancı'dan Müstakbel Gelin Hande Erçel'i Sevindirecek Hamle

En son Rüzgara Bırak filminde Barış Arduç'la beraber rol alan Hande Erçel, hem kusursuz fiziğiyle büyülemiş, hem partneriyle uyumuyla ortalığı ayağa kaldırmış, hem de nispeten daha iyi gözüken oyunculuğuyla sevmeyenlerinin bile beğenisini kazanmayı başarmıştı.

Kariyerinde büyük bir sükse yaşamasına sebep olan son proje sonrası Paris Moda Haftası'nda da fırtınalar estiren Hande Erçel'in son zamanlarda her yere yalnız gitmesi Hakan Sabancı'yla aşkının ne durumda olduğunu merak ettirmişti.

Çiftimiz yaklaşık 3 yıldır oldukça sorunsuz ilerleyen bir aşk yaşıyor biliyorsunuz... Onların cephesinde hiçbir sıkıntı yok, keyifleri de gayet yerinde de ara sıra kaynana faktörü gündeme oturuyor, hatta Arzu Sabancı'nın başından bu yana Hande Erçel'e pek de sıcak bakmadığı söyleniyor...