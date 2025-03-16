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Gözlerimiz Doldu: Zor Beğenen Kaynana Arzu Sabancı'dan Müstakbel Gelin Hande Erçel'i Sevindirecek Hamle

Gözlerimiz Doldu: Zor Beğenen Kaynana Arzu Sabancı'dan Müstakbel Gelin Hande Erçel'i Sevindirecek Hamle

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
16.03.2025 - 23:01

Hakan Sabancı'yla uzun süredir aşk yaşayan Hande Erçel, ilişkinin başından bu yana  kaynana Arzu Sabancı'yla ilgili konularla sık sık gündeme geldi. 

Geçtiğimiz saatlerde ise kırk yılda bir yaşanan hadiselerden biri yaşandı! Kıymetli oğlu Hakan'ın sevgilisi Hande Erçel'e pek de sıcak bakmadığı söylenen Arzu Sabancı, Hande Erçel'in Paris Moda Haftası'ndan paylaştığı dump'a bir sürpriz bıraktı! Buyurun, detaylara beraber bakalım!

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Oyunculuğu her gün tartışılsa ve büyük bir kesim tarafından eleştirilse de Hande Erçel attığı her adımla olay olan ünlülerimizden biliyorsunuz.

Oyunculuğu her gün tartışılsa ve büyük bir kesim tarafından eleştirilse de Hande Erçel attığı her adımla olay olan ünlülerimizden biliyorsunuz.

En son Rüzgara Bırak filminde Barış Arduç'la beraber rol alan Hande Erçel, hem kusursuz fiziğiyle büyülemiş, hem partneriyle uyumuyla ortalığı ayağa kaldırmış, hem de nispeten daha iyi gözüken oyunculuğuyla sevmeyenlerinin bile beğenisini kazanmayı başarmıştı.

Kariyerinde büyük bir sükse yaşamasına sebep olan son proje sonrası Paris Moda Haftası'nda da fırtınalar estiren Hande Erçel'in son zamanlarda her yere yalnız gitmesi Hakan Sabancı'yla aşkının ne durumda olduğunu merak ettirmişti.

Çiftimiz yaklaşık 3 yıldır oldukça sorunsuz ilerleyen bir aşk yaşıyor biliyorsunuz... Onların cephesinde hiçbir sıkıntı yok, keyifleri de gayet yerinde de ara sıra kaynana faktörü gündeme oturuyor, hatta Arzu Sabancı'nın başından bu yana Hande Erçel'e pek de sıcak bakmadığı söyleniyor...

Hacı, Hakan ve Kerim olmak üzere üç oğlu olan anne Arzu Sabancı gelin konusunda pek hassas, bilen biliyordur.

Hacı, Hakan ve Kerim olmak üzere üç oğlu olan anne Arzu Sabancı gelin konusunda pek hassas, bilen biliyordur.

Bundan yıllar önce Hacı Sabancı da birçok ilişkisiyle gündeme gelmiş, birkaç ilişkisi de annesinin rızası olmadığı için bitmişti. Gelin adayı olarak köşke Nazlı geldiğinde ise hummalı bir çalışmaya girmişti kendisi. Nazlı'dan beklentileri çoktu, okulu bitirmesi, yüksek yapması, sosyete davetlerinde boy gösterip çeşitli sanat etkinliklerine gitmesi beklenmişti. 

Başlarda Arzu Sabancı'nın standartlarına uymak adına çok çaba gösterdiği ve çok da çektiği iddia edilen Nazlı Sabancı, kısa süre içerisinde sosyetenin en gözde gelinlerinden biri haline geldi. Arzu Sabancı'nın onayını alan Nazlı, adeta favori gelin oldu. Öyle ki kim gelirse gelsin Nazlı'nın tahtı baki kalacak gibi duruyor... 

Konu Hakan olunca daha da bir hassaslaşan Arzu Sabancı'nın Hande Erçel'le ilişki duyulduğundan bu yana oyuncu gelin istemediği ve Hande'yi de uygun bulmadığı konuşuluyordu. Birkaç imalı gönderme yakalamış, sosyete camiasında dedikodular döndüğünü de duymuştuk. Konuyla ilgili kimse konuşmadı ama konuşmalarını da beklemiyorduk zaten. Arzu Sabancı'nın genel hal ve tavrından her zaman belli oldu arada bir mesafe olduğu...

Geçtiğimiz saatlerde ise kırk yılda bir gerçekleşen o "beğenme" anlarından biri gerçekleşti!

Geçtiğimiz saatlerde ise kırk yılda bir gerçekleşen o "beğenme" anlarından biri gerçekleşti!

Kaynana Sabancı, Paris Moda Haftası'nda Donatella Versace'yle poz veren, Balenciaga'dan övgüler toplayan gelin adayına bir yükselmiş olacak ki sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen elbisesiyle verdiği pozları paylaştığı dump'ına bir adet kalp bırakıverdi!

Ailede kaos bitmiyor, olan biten güzel şeylere odaklanmaya karar verdi, gelin de bir miktar göze girdi diye yorumladık... 

Siz ne diyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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