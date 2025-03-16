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Berna Laçin'den Ekrem İmamoğlu Hakkındaki Diploma Tartışmasına FETO'lu Çıkış

Berna Laçin'den Ekrem İmamoğlu Hakkındaki Diploma Tartışmasına FETO'lu Çıkış

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
16.03.2025 - 20:56 Son Güncelleme: 16.03.2025 - 21:21

Haftalardır gündemden düşmeyen Ekrem İmamoğlu'nun diploma tartışması sosyal medyada gün geçtikçe büyüyor. Birçok sosyal medya kullanıcısı konuyla ilgili fikirlerini dile getirirken, birçok ünlümüz de meseleye dahil olmuş durumda!

Geçtiğimiz saatlerde Cem Yılmaz'ın son gösterisinde İmamoğlu ve diploma meselesine bir gönderme yaptığı ortaya çıkmıştı, şimdi de konuya Berna Laçin X'ten dahil oldu. Laçin'in FETO'lu çıkışının tüm detayları içeriğimizde...

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Son zamanlarda hakkında pek çok soruşturma açılan Ekrem İmamoğlu, günlerdir hatta haftalardır diploma meselesiyle gündeme geliyor.

Son zamanlarda hakkında pek çok soruşturma açılan Ekrem İmamoğlu, günlerdir hatta haftalardır diploma meselesiyle gündeme geliyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin Cumhurbaşkanlığı ön seçim için adaylığını açıkladıktan sonra 'sahte diploma' soruşturmasıyla karşı karşıya kalmıştı hatırlarsanız.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 'resmi belgede sahtecilik' suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma halen devam ederken 'diploma tartışması' da gün geçtikçe sosyal medyada alevlendi. Birçok sosyal medya kullanıcısının yanında ünlü isimler de konuyla ilgili birtakım göndermeler yaptı veya yorumda bulundular. 

En son Cem Yılmaz, son gösterisinde yaptığı diploma göndermesiyle gündeme oturmuştu.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Geçtiğimiz saatlerde konuya ünlü oyuncu Berna Laçin de dahil oldu.

Geçtiğimiz saatlerde konuya ünlü oyuncu Berna Laçin de dahil oldu.

Uzun süredir ekranlarda göremediğimiz ve sağlık sorunlarıyla gündeme gelen oyuncu Berna Laçin, son zamanlarda gündeme ilişkin konularda yaptığı yorumlarla X'te büyük ses getirenlerden. 

X'i oldukça aktif kullanan Gülben Ergen ve Demet Akalın gibi öne çıkan Berna Laçin, bu sefer Ekrem İmamoğlu hakkındaki diploma tartışması hakkında bir yorumda bulundu.

"FETO okullarında okuyanların, FETO bursu alanların diploması iptal" edilsin çıkışında bulundu.

"FETO okullarında okuyanların, FETO bursu alanların diploması iptal" edilsin çıkışında bulundu.

Ayrıca kendisine tepki gösteren sosyal medya kullanıcılarına da cevap verdi. Özellikle de bir kullanıcının oldukça kaba yorumuna... 

Kendisine, 'Sanatçısı (!) böyle olan bir ülke b*kunda boğulmaya mahkumdur' yazan kullanıcıya, 'Fetöcülerin de duyarından fenalık geldi. Çalıntı sorularla , liyakatsiz bir şekilde pek çok yerde başı tutanlar sayesinde yani sayenizde boğuluyoruz zaten!' serzenişinde bulundu.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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