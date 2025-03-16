Berna Laçin'den Ekrem İmamoğlu Hakkındaki Diploma Tartışmasına FETO'lu Çıkış
Berna Laçin'den Ekrem İmamoğlu Hakkındaki Diploma Tartışmasına FETO'lu Çıkış
Haftalardır gündemden düşmeyen Ekrem İmamoğlu'nun diploma tartışması sosyal medyada gün geçtikçe büyüyor. Birçok sosyal medya kullanıcısı konuyla ilgili fikirlerini dile getirirken, birçok ünlümüz de meseleye dahil olmuş durumda!
Geçtiğimiz saatlerde Cem Yılmaz'ın son gösterisinde İmamoğlu ve diploma meselesine bir gönderme yaptığı ortaya çıkmıştı, şimdi de konuya Berna Laçin X'ten dahil oldu. Laçin'in FETO'lu çıkışının tüm detayları içeriğimizde...
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Son zamanlarda hakkında pek çok soruşturma açılan Ekrem İmamoğlu, günlerdir hatta haftalardır diploma meselesiyle gündeme geliyor.
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Geçtiğimiz saatlerde konuya ünlü oyuncu Berna Laçin de dahil oldu.
"FETO okullarında okuyanların, FETO bursu alanların diploması iptal" edilsin çıkışında bulundu.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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