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Cidden Manken Seviyormuş: Bir Dönem Hızına Yetişilemeyen Çapkınlık Kralı Okan Bayülgen'in Olaylı Aşk Geçmişi!

Cidden Manken Seviyormuş: Bir Dönem Hızına Yetişilemeyen Çapkınlık Kralı Okan Bayülgen'in Olaylı Aşk Geçmişi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
16.03.2025 - 18:40

Senelerdir televizyon ekranında birbirinden kült şov programlarına imza atan, şimdilerde de Uykusuzlar Kulübü programıyla sunuculuk hayatına devam ederken aynı zamanda tiyatroya yoğunluk veren Okan Bayülgen, bir zamanların seri çapkınlarındandı!

11 yıldır Selin Atasoy'la beraber olan Okan Bayülgen bir süredir çok durgun olsa da 90'lı ve 2000'li yıllarda aklınıza dahi gelmeyecek ünlü kadınlarla birliktelik yaşadı. 

Hazırsanız gelin, çapkın Okan Bayülgen'in epey kalabalık aşk geçmişini beraber inceleyelim...

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Şov dünyasının efsane ismi Okan Bayülgen yalnızca sivri dili ve dobra açıklamalarıyla bambaşka bir seviyeye taşıdığı kariyeri değil, özel hayatıyla sık sık gündemimize oturan isimlerden oldu hep!

Şov dünyasının efsane ismi Okan Bayülgen yalnızca sivri dili ve dobra açıklamalarıyla bambaşka bir seviyeye taşıdığı kariyeri değil, özel hayatıyla sık sık gündemimize oturan isimlerden oldu hep!

1995'te Radyo Contact'le kariyerine başlayan, 1998'de ise 2005'e kadar süren ve ekranların favori programı haline gelen Zaga'yı sunan Okan Bayülgen, hayatımıza girdiği andan itibaren şeytan tüyüyle herkesin önce sempatisi kazandı, sonra da karizması, zekası ve sert olsa da dobra diliyle nam saldı. 

Disko Kralı, Muhabbet Kralı, Dada Dandinista, Gece Kuşu, Makina gibi birçok kült şov programına imza atan Okan Bayülgen, şimdilerde de hem tiyatroda hem de televizyon ekranlarında tam gaz devam ediyor. Drakula oyununda Hayko Cepkin'le beraber başrolde oynayan Okan Bayülgen, aynı zamanda da Uykusuzlar Kulübü'nde birçok ünlü isim hala köşeye sıkıştırıp, oldukça keyifli sohbetler sunuyor.

Şimdilerde durgun kendisi... Kanıt dizisinden tanıdığımız Adlı Tıp Uzmanı Sevil Atasoy'un kızı Selin Atasoy'la ile beraber Bayülgen.

Şimdilerde durgun kendisi... Kanıt dizisinden tanıdığımız Adlı Tıp Uzmanı Sevil Atasoy'un kızı Selin Atasoy'la ile beraber Bayülgen.

Üstelik 11 yıldır! Bugüne dek sürdürdüğü en uzun ilişki desek yeridir! Belki denk gelmişsinizdir, geçtiğimiz günlerde çiftin ayrıldığına dair birtakım dedikodular çıkmıştı. 

Fakat Okan Bayülgen, 'Selin ile ayrılmadık' açıklamasında bulunarak dedikoduların altının boş olduğunu vurgulamıştı. Çiftimize upuzun bir ilişki, musmutlu da bir hayat diliyoruz elbette fakat Bayülgen'in artık daha sakinleyip bu uzun soluklu ilişkiye başlamadan önce oldukça kalabalık bir aşk listesi var, bilen biliyordur. 

90'lı ve 2000'li yılların en gözde çapkını diyebiliriz Okan Bayülgen için... Hazırsanız gelin, Okan Bayülgen'in dünden bugüne aşk maceralarına bir beraber bakalım!

Zeyno Gönenç

Zeyno Gönenç

Çocuklar Duymasın'dın 'Dominant Teyze'si, tatlı ama kaprisli Gönül'ü Zeyno Gönenç, Okan Bayülgen'in magazin dünyasına yansıyan ilk aşkıydı.

Birkaç kere beraber görüntülenen ikili, evliliğe de oldukça hızlı karar vermişti. 1996'da 'Sonsuza kadar evet' demiş, 1998'de ise 'Biz bu işi beceremedik' diyerek boşanmışlardı. Fakat oldukça yakın iki dost olarak kaldılar. 

Zeyno Gönenç, birçok kez Okan Bayülgen'e konuk oldu. Bunun yanı sıra Okan Bayülgen'in 11 yıllık sevgilisi Selin Atasoy ve Zeyno Gönenç ile Bayülgen'den sonraki kocası Gilles Kanert ile sık sık beraber vakit geçirdiklerine şahitlik ettik seneler içinde. Hatta Okan, geçtiğimiz yıllarda, 'Şimdiki kocanı çok kıskanıyorum' itirafında bulunup takılmıştı da Zeyno Gönenç'e. 

İlk aşktı, gençlik aşkıydı. Çok uzun sürmedi ama hatırası da güzel kaldı, dostlukları da.

Deniz Akkaya

Deniz Akkaya

Derken manken ilgisi başladı... O dönem akıllara ilk gelebilecek isim de Deniz Akkaya'ydı tabii. Kusursuz fiziği ve güzelliğiyle tüm gözleri üzerine çeken Deniz Akkaya, Okan Bayülgen'in de dikkatini çekti. 

2000 yılında deli dolu bir aşka başlayan ikili, aşk yaşadıkları sürece boyunca magazin manşetlerinden bir an olsun düşmediler. Bu ikilinin bir araya gelip de kaossuz kalması beklenemezdi zaten. 

Akmerkez'de herkesin içinde tartışan ikilinin 'deli' aşkı Akkaya'nın Bayülgen'i tokatlamasıyla son bulmuştu. Bu aşktan 6 yıl sonra, 'Gençtik, ikimizde sakiniz artık' diye tekrar bir araya geldilerse de yine olduramadılar. Toksik fakat aşk geçmişlerinde iz bırakan bir sevdaydı onlarınki.

Asu Emre

Asu Emre

2000 yılının başlarında Deniz Akkaya'yla beraber olup sonlarına doğru ayrılan Okan Bayülgen, kısa bir süre içerisinde o dönem yeni parlamaya başlamış oyuncu Asu Emre'yle aşk yaşamaya başlamıştı. 

Çiftimizi hiçbir zaman beraber göremedik, fakat yakın çevreleri oldukça dolu dizgin bir aşk yaşandığının altını çizmişti o dönem. 

Sessiz sedasız başlayan aşk, yine sessiz sedasız sona ermişti.

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Demet Şener

Demet Şener

2001 yılında Hemşo filminde beraber rol alan Okan Bayülgen ve Demet Şener sette vurulmuşlardı birbirlerine... 

Bu da yine magazine dedikodu olarak yansıyan fakat hiç beraber görüntü vermedikleri bir ilişki olarak rafa kaldırıldı. 

Seneler sonra, Okan Bayülgen'in Demet Şener, İbrahim Kutluay'la evliyken yaptığı yorum bir miktar canını çıkmıştı güzel mankenin. 

'Demet dudaklarını yaptırınca ördeğe döndü. Vak vak amca gibi oldu' diyen Okan Bayülgen'i cevapsız bırakamayan Demet Şener, 'Bir yerde karşılaşırsak 'merhaba' diyeceğimi sanmıyorum. Çünkü terbiyesizlik yaptı. Okan söyledi diye kendimi ördek gibi hissetmiyorum tabii. Ama herkesin geçmişinde konuşulacak malzemesi var. Ben de konuşmak isteseydim Okan'a çok şeyler söyleyebilirdim. Ama dediğim gibi terbiyesizliğe hiç lüzum yoktu' açıklamasında bulunmuştu!

Cansu Dere

Cansu Dere

Derken en büyük aşklarından biriyle çıkageldi Okan Bayülgen. Ülkenin o zamanki en gözde, en su gibi oyuncularından biri olan Cansu Dere'yle aşk yaşamaya başlaması magazinde büyük ses getirmişti. 

Okan Bayülgen bu aşkı gizli tutmaktan yana olduysa da Cansu Dere bir noktada illallah etmiş, son noktayı koymuştu. Sabrı tükenen Cansu Dere bir gün, tüm basının gözleri önünde 'Biz sevgiliyiz' demiş, poz vermişti. 

Muhtemelen bu 'herkes bilsin' hareketi boşa değildi. Bir kadının yaşadığı ilişkinin gizlenmek istemesi hayra alamet değildir bilirsiniz, Cansu Dere de bunu hissetmişti herhalde. Haksız da çıkmadı. Bu aşk gayet güzel gidiyor, her şey yolunda gibi gözükürken denkleme ansızın Deniz Seki dahil oldu!

Deniz Seki

Deniz Seki

Katıldıkları davetlerde veya etkinliklerde sık sık birlikte görüntülenen yakınlıkları da dikkat çeken Deniz Seki ile Okan Bayülgen çoktan göze batmıştı. Cansu Dere'nin de durumdan rahatsız olduğu apaçık belliydi. 

Nitekim Bodrum’daki evinden Deniz Seki ile çıkış yaparken magazine yakalanan Okan Bayülgen'in Cansu Dere'ye ihaneti de aynen böyle ortaya çıkmıştı. 

İhaneti bir türlü sindiremeyen ve kabullenmek de istemeyen Cansu Dere ne kadar uğraştıysa da olmadı, Okan ve Deniz bir aşk yaşamaya kararlıydı. Alasını da yaşadılar. Fakat o zaman Cansu Dere, 'Bu arada Deniz Seki, Okan'dan bir gelecek bekliyorsa, bu olmayacak' açıklamasında bulunmuştu. Bu sefer de o haklı çıktı. İkilinin aşkı birkaç sene sürdü, birçok şarkıyı da doğurdu fakat beraberlikleri sona erdi. 

Neden bittiğini hiç öğrenemedik ama ikilinin hala yakın dost olduğunu senelerdir biliyoruz.

Hatta kaçıranlar veya detaylara inmek isteyenler varsa, bu aşk üçgeninin tüm detaylarından aşağıdaki içeriğimizde bahsetmiştik:

Litz Estevez

Litz Estevez

Faslı model Litz Estevez'le yaşadığı bir geçiş aşkıydı sanıyoruz. 

Mankenlere özel bir ilgisi olan Okan Bayülgen, Maldiv Adalarında yaptığı bir çekim sırasında Estevez'e vurulmuş ve modelin gönlünü kazanmayı da başarmıştı. 

Kısa sürdü fakat magazinden kaçamamışlardı haliyle, Okan Bayülgen'in hanesine bir eski sevgili daha yazıldı.

Doğa Rutkay

Doğa Rutkay

Hemen akabinde, hiç de vakit geçmeden Doğa Rutkay'la bir mekan çıkışında aynı arabayla ayrılırken görüntülendiler. 

Doğa Rutkay'la yaşadığı aşkta da görüntü vermedi Okan Bayülgen... Seviyeli devam eden ilişki boyunca kimseden 'Evet aşk yaşıyoruz' açıklaması gelmedi fakat yalanlamadılar da. 

Zaten konuşulmaya basına taşınmaya değer bir tarafı yoktu sanıyoruz, yalnızca aylar sürdü bu ikilinin macerası.

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Berrak Tüzünataç

Berrak Tüzünataç

Evet yanlış görmüyorsunuz, Berrak Tüzünataç bir dönem Okan Bayülgen'le beraberdi. Aralarında epey yaş farkı olmasına rağmen büyük bir incelikle yürüttükleri ilişkide hiçbir zaman dikkat çeken bir detay olmamıştı bu yaş meselesi. 

Aşkı gizlemeyen ikili, her davette, etkinlikte beraber görüntülendi. Arkadaş ortamlarını birleştirip, oldukça neşeli günler de geçirdi. Fakat olaylı ayrılmışlardı. 

İlişkileri devam ederken katıldığı bir davette eski sevgilisi Volkan Büyükhanlı ile karşılaşan Berrak Tüzünataç, Büyükhanlı'yı fotoğraflarken objektiflere takılmış ve o görüntüler de kısa sürede basında büyük ses getirmişti. Okan Bayülgen'i kızdıran fotoğraf aşkın da sonunu getirdi.

Şenay Akay

Şenay Akay

Tüzünataç'la ayrılığından hemen sonra adı manken Şenay Akay'la anılmaya başlayan Okan Bayülgen'in hızına kimsecikler yetişemiyordu. Sürekli bir sirkülasyon içinde sevgili değiştiren Okan Bayülgen, Şenay Akay'la da yalnızca birkaç ay boyunca sevgili oldu. 

Hiç görüntü vermeyen ikilinin birlikteliği de tıpkı Asu Emre'yle olduğu gibi büyük bir aşkın ardından gelen kısa süreli ilişki olarak kayda geçti.

Şirin Ediger

Şirin Ediger

Tüzünataç ve Akay'dan sonra bir süre çapkınlığa ara vermeye karar veren Okan Bayülgen 2007 yılında Şirin Ediger'le görüntülenmeye başladı. 2008 yılında evlenen ikilinin 2009 yılında İstanbul adını verdikleri bir kız çocuğu oldu.

6 yıl evli kalarak bir rekora imza atan Okan Bayülgen, 2014'te boşandı. Şimdilerde dünya güzeli kızları için sık sık görüşüyor, birbirlerine daima destek oluyor ve birbirleri hakkında da oldukça saygılı, sevgi dolu konuşuyorlar!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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