Cidden Manken Seviyormuş: Bir Dönem Hızına Yetişilemeyen Çapkınlık Kralı Okan Bayülgen'in Olaylı Aşk Geçmişi!

1995'te Radyo Contact'le kariyerine başlayan, 1998'de ise 2005'e kadar süren ve ekranların favori programı haline gelen Zaga'yı sunan Okan Bayülgen, hayatımıza girdiği andan itibaren şeytan tüyüyle herkesin önce sempatisi kazandı, sonra da karizması, zekası ve sert olsa da dobra diliyle nam saldı.

Disko Kralı, Muhabbet Kralı, Dada Dandinista, Gece Kuşu, Makina gibi birçok kült şov programına imza atan Okan Bayülgen, şimdilerde de hem tiyatroda hem de televizyon ekranlarında tam gaz devam ediyor. Drakula oyununda Hayko Cepkin'le beraber başrolde oynayan Okan Bayülgen, aynı zamanda da Uykusuzlar Kulübü'nde birçok ünlü isim hala köşeye sıkıştırıp, oldukça keyifli sohbetler sunuyor.