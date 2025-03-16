Cidden Manken Seviyormuş: Bir Dönem Hızına Yetişilemeyen Çapkınlık Kralı Okan Bayülgen'in Olaylı Aşk Geçmişi!
Cidden Manken Seviyormuş: Bir Dönem Hızına Yetişilemeyen Çapkınlık Kralı Okan Bayülgen'in Olaylı Aşk Geçmişi!
Senelerdir televizyon ekranında birbirinden kült şov programlarına imza atan, şimdilerde de Uykusuzlar Kulübü programıyla sunuculuk hayatına devam ederken aynı zamanda tiyatroya yoğunluk veren Okan Bayülgen, bir zamanların seri çapkınlarındandı!
11 yıldır Selin Atasoy'la beraber olan Okan Bayülgen bir süredir çok durgun olsa da 90'lı ve 2000'li yıllarda aklınıza dahi gelmeyecek ünlü kadınlarla birliktelik yaşadı.
Hazırsanız gelin, çapkın Okan Bayülgen'in epey kalabalık aşk geçmişini beraber inceleyelim...
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Şov dünyasının efsane ismi Okan Bayülgen yalnızca sivri dili ve dobra açıklamalarıyla bambaşka bir seviyeye taşıdığı kariyeri değil, özel hayatıyla sık sık gündemimize oturan isimlerden oldu hep!
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Şimdilerde durgun kendisi... Kanıt dizisinden tanıdığımız Adlı Tıp Uzmanı Sevil Atasoy'un kızı Selin Atasoy'la ile beraber Bayülgen.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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