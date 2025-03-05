Hakan Altun'un Sadakatle Sınandığı İçin Tekte Sildiği Aşkı Ebru Gündeş'e Yazdığı Akrostiş ve Detayları!
Yıllar yıllar önce şimdilerin müzmin bekarı Hakan Altun ile dördüncü eşiyle geçtiğimiz sene evlenen Ebru Gündeş arasında doludizgin bir aşk yaşanmıştı!
Şimdilerde tarihe gömülen aşk, o dönem manşetlerden hiç düşmemiş, herkesin çok yakıştırdığı çift olarak öne çıkmalarına sebep olmuştu. Aile arasında nişan yapıp evliliğe hazırlanan ikilinin aşkı ise yoktan yere bitmişti!
Casusçuluk oynamak isteyen Ebru Gündeş, Hakan Altun'un güvenini sonsuza dek kaybetti ve bu ikili bir daha hiç yan yana gelmemek üzere ayrıldı. Fakat aşktan geriye herkesin mutlaka göz atması gereken bir şarkı kalmıştı... Buyurun, zamanında Ebru Gündeş'e deli divane aşıkken akrostiş yazan Hakan Altun'un içinden neler kopup gitmiş beraber görelim!
Yıllar önce, 2000'li yılların başında magazin gündemine bomba gibi düşen, manşetlerden de düşmeyen bir aşk vardı.
1993 yılında Tanrı Misafiri isimli albümünü çıkaran, kısa süre içerisinde de inanılmaz bir şan ve şöhrete kavuşan Ebru Gündeş yine dönemin en popüler kadınlarından biriydi.
Öyle basit, hafife alınarak anlatabilecek bir aşk değildi Süha Yavuz'la yaşadığı! Koca bir ihanetin başrolünde yer almayı seçmişti Ebru Gündeş.
Şebnem Ferah, Süha Yavuz'un kendisini aldattığını tüm Türkiye'yle beraber televizyondan öğrenmişti. Hem de Ebru Gündeş'le.
Süha Yavuz meselesi kapandıktan kısa bir süre sonra Ebru Gündeş, meslektaşı Hakan Altun'la görüntülenmişti.
Aşkı duyurduktan kısa bir süre sonra ikilinin aile arasında nişan taktığı söylentileri dolanmaya başladı.
Bizler, ilişkinin bittiğini, nişanın atıldığını pat diye öğrendik fakat bu bitişin arkasında oldukça enteresan bir sebep yatıyordu.
Rivayete göre, bu durumu bir şekilde öğrenen Hakan Altun, Ebru Gündeş'le yollarını tam da o an ayırmaya karar verdi.
Fakat müzisyenler aşık olunca cümlelerle değil şarkılarla konuşurlar biliyorsunuz! Bu aşktan geriye de bir şarkı kaldı elbette!
Üstelik üstüne epey düşünülmüş, buram buram ilkokul kokan bir şarkıydı bu 🙊 Sebebini söylemeden önce gelin "Bu Kalp Senin Atacak" isimli o şarkıyı bir beraber dinleyelim.
Hakan Altun'un özene bezene Ebru Gündeş'e yazdığı "Bu Kalp Senin İçin Atacak" şarkısı bir akrostiş sevgili okurlar!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın