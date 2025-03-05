onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Hakan Altun'un Sadakatle Sınandığı İçin Tekte Sildiği Aşkı Ebru Gündeş'e Yazdığı Akrostiş ve Detayları!

Hakan Altun'un Sadakatle Sınandığı İçin Tekte Sildiği Aşkı Ebru Gündeş'e Yazdığı Akrostiş ve Detayları!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
05.03.2025 - 21:51

Yıllar yıllar önce şimdilerin müzmin bekarı Hakan Altun ile dördüncü eşiyle geçtiğimiz sene evlenen Ebru Gündeş arasında doludizgin bir aşk yaşanmıştı!

Şimdilerde tarihe gömülen aşk, o dönem manşetlerden hiç düşmemiş, herkesin çok yakıştırdığı çift olarak öne çıkmalarına sebep olmuştu. Aile arasında nişan yapıp evliliğe hazırlanan ikilinin aşkı ise yoktan yere bitmişti!

Casusçuluk oynamak isteyen Ebru Gündeş, Hakan Altun'un güvenini sonsuza dek kaybetti ve bu ikili bir daha hiç yan yana gelmemek üzere ayrıldı. Fakat aşktan geriye herkesin mutlaka göz atması gereken bir şarkı kalmıştı... Buyurun, zamanında Ebru Gündeş'e deli divane aşıkken akrostiş yazan Hakan Altun'un içinden neler kopup gitmiş beraber görelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yıllar önce, 2000'li yılların başında magazin gündemine bomba gibi düşen, manşetlerden de düşmeyen bir aşk vardı.

Yıllar önce, 2000'li yılların başında magazin gündemine bomba gibi düşen, manşetlerden de düşmeyen bir aşk vardı.

Şimdilerin müzmin bekarı, aradığı aşkı kimseciklerde bulamayan fakat aşk defteri de bir hayli kabarık olan Hakan Altun ile dördüncü evliliğini geçtiğimiz yaz yapan Ebru Gündeş arasında yaşanan tutkulu ve yoktan yere biten o aşktan bahsediyoruz elbette!

1993 yılında Tanrı Misafiri isimli albümünü çıkaran, kısa süre içerisinde de inanılmaz bir şan ve şöhrete kavuşan Ebru Gündeş yine dönemin en popüler kadınlarından biriydi.

1993 yılında Tanrı Misafiri isimli albümünü çıkaran, kısa süre içerisinde de inanılmaz bir şan ve şöhrete kavuşan Ebru Gündeş yine dönemin en popüler kadınlarından biriydi.

Attığı her adım, söylediği her cümle, eşi benzeri olmayan sesiyle söylediği her şarkısı ayrı olay oldu. Konu özel hayatına gelince de oldukça merak edilen isimlerden biriydi. O dönem hayatında Universal Müzik şirketinin Süha Yavuz vardı...

Öyle basit, hafife alınarak anlatabilecek bir aşk değildi Süha Yavuz'la yaşadığı! Koca bir ihanetin başrolünde yer almayı seçmişti Ebru Gündeş.

Öyle basit, hafife alınarak anlatabilecek bir aşk değildi Süha Yavuz'la yaşadığı! Koca bir ihanetin başrolünde yer almayı seçmişti Ebru Gündeş.

Şebnem Ferah'la birlikte olduğu bilinen hatta Universal Müzik şirketinden çıkan Perdeler albümündeki 'Günaydın Sevgilim' şarkısını bizzat kendisine yazdığı bilinen Süha Yavuz, albüm çıktıktan üç hafta sonra bomba bir magazin skandalıyla manşetlere yerleşmişti.

Şebnem Ferah, Süha Yavuz'un kendisini aldattığını tüm Türkiye'yle beraber televizyondan öğrenmişti. Hem de Ebru Gündeş'le.

Şebnem Ferah, Süha Yavuz'un kendisini aldattığını tüm Türkiye'yle beraber televizyondan öğrenmişti. Hem de Ebru Gündeş'le.

Süha Yavuz, Ebru Gündeş'le birlikteliğini kameralar önünde ilan etmişti. Ebru Gündeş ise yeni aşka yelken açtıklarını kabul edip, yakında evlilik teklifinin geleceğinin sinyallerini açık açık vermişti. Gelinlik baktığı ve düğünün yakında olduğu dedikoduları da kol geziyordu. Evlilik olmadı, aşk bitti fakat bu ihanet tüm gözleri üzerine çekmesine sebep olmuştu.

Şebnem Ferah'ın yaşadıklarından ve ona şarkılar yazdıran ihanetin tüm detaylarından bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Süha Yavuz meselesi kapandıktan kısa bir süre sonra Ebru Gündeş, meslektaşı Hakan Altun'la görüntülenmişti.

Süha Yavuz meselesi kapandıktan kısa bir süre sonra Ebru Gündeş, meslektaşı Hakan Altun'la görüntülenmişti.

Öyle kaçtıkları bir durum da yoktu! Daha ilk görüntülenmelerinde kameralara gülücükler saçan ikili aşk yaşadıklarını hemen kabul etti, ne magazini ne de paparazziyi gram uğraştırmadılar.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Aşkı duyurduktan kısa bir süre sonra ikilinin aile arasında nişan taktığı söylentileri dolanmaya başladı.

Aşkı duyurduktan kısa bir süre sonra ikilinin aile arasında nişan taktığı söylentileri dolanmaya başladı.

Gündeş'in bu sefer evliliğe kesin yürüdüğü, Hakan Altun'la sonsuza dek evet diyeceği düşünülüyordu. Çok yakıştırılan çiftimiz maaile tatillere bile çıkmıştı. Fakat dışarıdan herkesin 'tencere kapak' olarak yorumladığı Ebru Gündeş ve Hakan Altun aşkı ne yazık ki yok yere biten aşklardan oldu!

Bizler, ilişkinin bittiğini, nişanın atıldığını pat diye öğrendik fakat bu bitişin arkasında oldukça enteresan bir sebep yatıyordu.

Bizler, ilişkinin bittiğini, nişanın atıldığını pat diye öğrendik fakat bu bitişin arkasında oldukça enteresan bir sebep yatıyordu.

Ebru Gündeş'in turnedeyken evdeki Ukraynalı çalışana Hakan'ın neler yaptığını, kimlerle görüştüğünü raporlamasını istediği iddia edildi. Buraya kadar normal karşılanabilecek, bir anlık kuşkuyla yapılmış bir hamle olarak değerlendirilebilecek isteğin başka detayları da vardı... Gündeş'in Ukraynalı çalışandan sevgilisi Hakan'a kur yapıp karşılık alıp almadığını söylemesini istediği iddia edildi!

Rivayete göre, bu durumu bir şekilde öğrenen Hakan Altun, Ebru Gündeş'le yollarını tam da o an ayırmaya karar verdi.

Rivayete göre, bu durumu bir şekilde öğrenen Hakan Altun, Ebru Gündeş'le yollarını tam da o an ayırmaya karar verdi.

Sadakatiyle sınandığını ve resmen bir teste tabi tutulduğunu anlayan Hakan Altun, Ebru Gündeş'i bir daha hiç affetmemek üzere hayatından çıkardı. Bu iddialardan ve kesinleşen ayrılığın ardından bir daha ikiliyi hiç beraber görmedik! Aynı sektörde olmalarına rağmen bir daha asla yan yana gelmediler.

Fakat müzisyenler aşık olunca cümlelerle değil şarkılarla konuşurlar biliyorsunuz! Bu aşktan geriye de bir şarkı kaldı elbette!

Fakat müzisyenler aşık olunca cümlelerle değil şarkılarla konuşurlar biliyorsunuz! Bu aşktan geriye de bir şarkı kaldı elbette!

Sadakat testiyle sınanmadan evvel Ebru Gündeş'in aradığı ruh eşi olduğuna yürekten inanan Hakan Altun, ilişki yaşadıkları sırada 2004 yılında çıkardığı Hediye albümünde Ebru Gündeş'e bir şarkı yazmıştı.

Üstelik üstüne epey düşünülmüş, buram buram ilkokul kokan bir şarkıydı bu 🙊 Sebebini söylemeden önce gelin "Bu Kalp Senin Atacak" isimli o şarkıyı bir beraber dinleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hakan Altun'un özene bezene Ebru Gündeş'e yazdığı "Bu Kalp Senin İçin Atacak" şarkısı bir akrostiş sevgili okurlar!

Hakan Altun'un özene bezene Ebru Gündeş'e yazdığı "Bu Kalp Senin İçin Atacak" şarkısı bir akrostiş sevgili okurlar!

Şarkının sözleri alt alta geldiğinde 'Ebru Gündeş' ismini oluşturuyor yani...

Buyurun, tarihe gömülüp çoktan unutulmuş bu aşktan geriye kalan şarkının sözlerine beraber bakalım... 

En zor anımda tanıdım seni   

Bütün dünyam değişti   

Razıyım seninle ölmeye   

Unutma bunu sevgilim  

Güneş olup  

Üstüme doğdun   

Nedenim var   

Dünyada   

Ellerin gözlerin sözlerin   

Şiir tadında   

Deliler gibi âşığım sana   

Duyduğun her söze ne olur inanma  

Hayattan seninle zevk alır oldum  

Bu mutluluğu çok görme bana  

Yeryüzünde gökyüzünde   

Bu kalp senin için atacak  

Duygularım bir anlık değil  

Bir ömür senle yaşayacak

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın