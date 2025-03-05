Hakan Altun'un Sadakatle Sınandığı İçin Tekte Sildiği Aşkı Ebru Gündeş'e Yazdığı Akrostiş ve Detayları!

Yıllar yıllar önce şimdilerin müzmin bekarı Hakan Altun ile dördüncü eşiyle geçtiğimiz sene evlenen Ebru Gündeş arasında doludizgin bir aşk yaşanmıştı!

Şimdilerde tarihe gömülen aşk, o dönem manşetlerden hiç düşmemiş, herkesin çok yakıştırdığı çift olarak öne çıkmalarına sebep olmuştu. Aile arasında nişan yapıp evliliğe hazırlanan ikilinin aşkı ise yoktan yere bitmişti!

Casusçuluk oynamak isteyen Ebru Gündeş, Hakan Altun'un güvenini sonsuza dek kaybetti ve bu ikili bir daha hiç yan yana gelmemek üzere ayrıldı. Fakat aşktan geriye herkesin mutlaka göz atması gereken bir şarkı kalmıştı... Buyurun, zamanında Ebru Gündeş'e deli divane aşıkken akrostiş yazan Hakan Altun'un içinden neler kopup gitmiş beraber görelim!