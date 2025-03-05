Bitmeyen Aile Draması Yüzünden Kalp Spazmı Geçiren Özcan Deniz'den Ailesine Son Veda!
Bitmeyen Aile Draması Yüzünden Kalp Spazmı Geçiren Özcan Deniz'den Ailesine Son Veda!
Aylar önce abisi Ercan Deniz'le arasında başlayan kavga gün geçtikçe büyüyen Özcan Deniz, annesi ve kardeşi de dahil olmak üzere tüm aile bireylerini silmeye karar vermişti. Konu büyüdükçe yaşananlardan rahatsız olan Özcan Deniz, en son annesi canlı yayına bağlanınca fenalaşmıştı.
Hastaneye kaldırılan ve kalp spazmı geçiren Deniz, geçtiğimiz günlerde artık aile meselesine romantik yaklaşmadığını belirtmiş, konuyu temelli kapattığının sinyalini vermişti. Geçtiğimiz saatlerde Instagram hesabından yeni açıklamalarda bulunan Özcan Deniz, ailesine son kez, oldukça sert cümlelerle veda etti!
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Şimdilerde Kızıl Goncalar dizisinde izlediğimiz ünlü oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, birkaç aydır bitmek bilmeyen aile dramasıyla gündeme geliyor.
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Ardından, Samar Dadgar'ın Özcan Deniz'in annesinden ve kız kardeşinden şiddet gördüğü iddia edilmişti.
Annesinin canlı yayında sarf ettiği çirkin sözleri Kızıl Goncalar dizisinin setindeki televizyondan gören Özcan Deniz'in aniden fenalaştığı öğrenmiştik.
Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Özcan Deniz, en son verdiği röportajda da aile meselesine artık romantik bakmadığını söylemişti.
Geçtiğimiz gün hakkında soruşturma başlatılan Özcan Deniz, birkaç saat önce yaptığı paylaşımla ailesine son kez veda etti.
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'Kardeş', 'evlat' ve 'abi' sıfatlarından istifa eden Özcan Deniz, 'sıfır', 'düşman' ve büyük harflerle 'rakip' olduğunu ilan etti.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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