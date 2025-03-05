Bitmeyen Aile Draması Yüzünden Kalp Spazmı Geçiren Özcan Deniz'den Ailesine Son Veda!

Aylar önce abisi Ercan Deniz'le arasında başlayan kavga gün geçtikçe büyüyen Özcan Deniz, annesi ve kardeşi de dahil olmak üzere tüm aile bireylerini silmeye karar vermişti. Konu büyüdükçe yaşananlardan rahatsız olan Özcan Deniz, en son annesi canlı yayına bağlanınca fenalaşmıştı.

Hastaneye kaldırılan ve kalp spazmı geçiren Deniz, geçtiğimiz günlerde artık aile meselesine romantik yaklaşmadığını belirtmiş, konuyu temelli kapattığının sinyalini vermişti. Geçtiğimiz saatlerde Instagram hesabından yeni açıklamalarda bulunan Özcan Deniz, ailesine son kez, oldukça sert cümlelerle veda etti!