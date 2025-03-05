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Bitmeyen Aile Draması Yüzünden Kalp Spazmı Geçiren Özcan Deniz'den Ailesine Son Veda!

Bitmeyen Aile Draması Yüzünden Kalp Spazmı Geçiren Özcan Deniz'den Ailesine Son Veda!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
05.03.2025 - 19:00

Aylar önce abisi Ercan Deniz'le arasında başlayan kavga gün geçtikçe büyüyen Özcan Deniz, annesi ve kardeşi de dahil olmak üzere tüm aile bireylerini silmeye karar vermişti. Konu büyüdükçe yaşananlardan rahatsız olan Özcan Deniz, en son annesi canlı yayına bağlanınca fenalaşmıştı. 

Hastaneye kaldırılan ve kalp spazmı geçiren Deniz, geçtiğimiz günlerde artık aile meselesine romantik yaklaşmadığını belirtmiş, konuyu temelli kapattığının sinyalini vermişti. Geçtiğimiz saatlerde Instagram hesabından yeni açıklamalarda bulunan Özcan Deniz, ailesine son kez, oldukça sert cümlelerle veda etti!

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Şimdilerde Kızıl Goncalar dizisinde izlediğimiz ünlü oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, birkaç aydır bitmek bilmeyen aile dramasıyla gündeme geliyor.

Şimdilerde Kızıl Goncalar dizisinde izlediğimiz ünlü oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, birkaç aydır bitmek bilmeyen aile dramasıyla gündeme geliyor.

Konu epey dallı budaklı, epey de çirkin detaylar içeriyor. Fakat şu ana dek başından sonuna denk gelmeyenler için kısa bir özet geçelim; Her şey Özcan Deniz'in abisi ve menajeri Ercan Deniz'in Müge Anlı'nın 'Biri para kazanır, bir kardeş alır yürür. Allah sadece o yesin diye vermez o ona o parayı… Diğer kardeşlerine de kol kanat gelsin diye verir' cümlelerini kurduğu videoyu paylaşmasıyla başlamıştı. Resti çeken Özcan Deniz, yalnızca abisi değil tüm aile fertlerini tek kalemde sildiğini açıklamıştı.

Ardından, Samar Dadgar'ın Özcan Deniz'in annesinden ve kız kardeşinden şiddet gördüğü iddia edilmişti.

Ardından, Samar Dadgar'ın Özcan Deniz'in annesinden ve kız kardeşinden şiddet gördüğü iddia edilmişti.

Samar Dadgar başından beri birden çok kez Özcan Deniz'in ablası ve annesi tarafından istenmeyen gelin ilan edildi, arada bir gerilim olduğunu da biliyorduk fakat böyle bir iddia duymayı kimse beklemiyordu. Tüm bunların üstüne bir de Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz'in oğluna ve gelinine uzaklaştırma kararı aldığı öğrenilmişti. Bardağı taşıran son damla ise anne Kadriye Deniz'in Gel Konuşalım canlı yayına bağlanması olmuştu.

Annesinin canlı yayında sarf ettiği çirkin sözleri Kızıl Goncalar dizisinin setindeki televizyondan gören Özcan Deniz'in aniden fenalaştığı öğrenmiştik.

Annesinin canlı yayında sarf ettiği çirkin sözleri Kızıl Goncalar dizisinin setindeki televizyondan gören Özcan Deniz'in aniden fenalaştığı öğrenmiştik.

Özcan Deniz'in hastaneye kaldırıldığını eşi Samar Dadgar, 'Özcan'a bir şey olursa hepinizi cehennem ateşinde yakacağım' çıkışıyla Instagram hesabından duyurmuştu.

Kaçıranlar için Dadgar'ın aile bireylerine seslendiği paylaşımlarından bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Özcan Deniz, en son verdiği röportajda da aile meselesine artık romantik bakmadığını söylemişti.

Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Özcan Deniz, en son verdiği röportajda da aile meselesine artık romantik bakmadığını söylemişti.

Ailesinin yalnızca Samar Dadgar ve oğlu Kuzey'den ibaret olduğunu belirten Özcan Deniz, annesi, ablası ve abisini tamamen sildiğini ve konuyu kapattığı oldukça keskin cümlelerle belirtmişti.

O röportajın detayları da bu içeriğimizde mevcut:

Geçtiğimiz gün hakkında soruşturma başlatılan Özcan Deniz, birkaç saat önce yaptığı paylaşımla ailesine son kez veda etti.

Geçtiğimiz gün hakkında soruşturma başlatılan Özcan Deniz, birkaç saat önce yaptığı paylaşımla ailesine son kez veda etti.

'İmar kirliliğine neden olma' ve 'Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna Muhalefet' suçlamalarıyla hakkında soruşturma başlatılan ve bugün de ifade veren Özcan Deniz, önce adının önüne bundan sonra koyulabilecek sıfatları sıraladığı bir liste paylaştı.

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'Kardeş', 'evlat' ve 'abi' sıfatlarından istifa eden Özcan Deniz, 'sıfır', 'düşman' ve büyük harflerle 'rakip' olduğunu ilan etti.

'Kardeş', 'evlat' ve 'abi' sıfatlarından istifa eden Özcan Deniz, 'sıfır', 'düşman' ve büyük harflerle 'rakip' olduğunu ilan etti.

Ardından, 'Yaptığınız düşmanlıkların ayıbıyla, günahıyla yaşayın. Bugün evimi başıma yıkmaya, yuvamı dağıtmaya çalışan sizleri Allah'a havale etmiyorum Allah'a emanet ediyorum.Haklının acelesi yoktur. Sabırlıyım. Ve de BAŞARAMAYACAKSIN!!' açıklamasında bulunduğu bir hikaye daha paylaştı.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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