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Özcan Deniz'den Ailesiyle Tüm Köprüleri Yıktı Dedirten Açıklama: "Meseleme Artık Romantik Bakmıyorum"

Özcan Deniz'den Ailesiyle Tüm Köprüleri Yıktı Dedirten Açıklama: "Meseleme Artık Romantik Bakmıyorum"

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
02.03.2025 - 10:27

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz, geçtiğimiz günlerde ailesiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle kalp spazmı geçirmiş ve hastaneye kaldırılmıştı. Sıkıntılı bir süreçten geçen sanatçı, konser vermek için gittiği Bakü’de ilk kez ortaya çıktı. 

Dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Deniz, aile meselelerine artık romantik bakmadığını belirterek 'Bazı gerçeklerle karşı karşıya kaldım' dedi. 

İşte detaylar...

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Ünlü şarkıcı Özcan Deniz uzun bir süredir ailesiyle yaşadığı sorunlarla sık sık gündeme geliyor.

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz uzun bir süredir ailesiyle yaşadığı sorunlarla sık sık gündeme geliyor.

Zor günler geçiren sanatçı, son olarak sette kalp spazmı geçirmiş ve hastaneye kaldırılmıştı. Eşi Samar Dadgar da hesabı Deniz'in ailesine kesmiş ve sosyal medya hesabından 'Özcan'a bir şey olursa hepinizi cehennem ateşinde yakacağım' paylaşımıyla suçlayıcı ifadeler kullanmıştı.

Detaylara bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Neyse ki daha sonra sağlık durumunun iyi olduğu ortaya çıktı.

Neyse ki daha sonra sağlık durumunun iyi olduğu ortaya çıktı.

Ünlü şarkıcı sağlık durumuna dair ilk açıklamasını sosyal medya hesabından yaptı ve 'Gayet iyiyim ve her şey yolunda.” dedi.

Detaylar için ilgili içeriğimizi şöyle bırakıyoruz:

Tüm bu yaşananların ardından ünlü şarkıcı ilk kez Bakü’de ortaya çıktı.

Tüm bu yaşananların ardından ünlü şarkıcı ilk kez Bakü’de ortaya çıktı.

Konser için Azerbaycan’a giden Deniz, dönüş yolunda havalimanında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sağlık durumu hakkında “Gayet iyiyim” diyen sanatçı, ailevi meselelerle ilgili konuşmaktan kaçınsa da dikkat çeken bir çıkış yaptı:

“Aile meselelerini konuşmama gibi bir prensibim var. Zaten konuştukları için üzgünüm. Aynı şeyi yapmak istemiyorum. Buna da anlayış gösterin. Eskisi gibi romantik bakmıyorum artık aile meselesine. Kendi aile meseleme yani. Bazı gerçeklerle karşı karşıya kaldım.”

Hatırlarsanız; Özcan Deniz’in ailesiyle arasının açılmasının temelinde tapu davası olduğu öne sürülmüştü.

Hatırlarsanız; Özcan Deniz’in ailesiyle arasının açılmasının temelinde tapu davası olduğu öne sürülmüştü.

İddiaya göre ünlü şarkıcı Sarıyer’deki üç taşınmazın tapusunu abisi Ercan Deniz’in üzerine tescil ettirmiş, ancak daha sonra bu mülkleri kendi adına kaydetmek istemişti. Bu nedenle mahkemeye başvurarak tapu iptal davası açmıştı. İki kardeşin arası bu nedenle tamamen bozulmuştu. Üstelik olay sadece Özcan Deniz ve abisi Ercan Deniz arasında kalmamıştı; anneleri Kadriye Deniz ve kız kardeşleri de bu krize dahil olmuştu.

Aile içinde yaşanan gerilim, Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar’ı da etkilemişti.

Aile içinde yaşanan gerilim, Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar’ı da etkilemişti.

Hatta iddialara göre Samar Dadgar eşinin ailesinden şiddet görmüştü. 

Aile içindeki tartışmalar mahkemeye taşındı ve geçtiğimiz günlerde iki erkek kardeş birbirine karşı uzaklaştırma kararı aldırdı. Mahkeme, Ercan Deniz’in üç ay boyunca Özcan Deniz, eşi Samar Dadgar ve oğulları Kuzey ile iletişime geçmesini yasakladı.

Mahkeme kararına buradan ulaşabilirsiniz:

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Yaşananlar ve Özcan Deniz’in bu son sözleri ailesiyle olan bağlarının artık eskisi gibi olmadığını ve yaşananları farklı bir gözle değerlendirdiğini gösteriyor.

Yaşananlar ve Özcan Deniz’in bu son sözleri ailesiyle olan bağlarının artık eskisi gibi olmadığını ve yaşananları farklı bir gözle değerlendirdiğini gösteriyor.

Peki ünlü şarkıcının bu açıklamaları ailesinde nasıl yankı bulacak? Karşı atak gelir mi bekleyip göreceğiz.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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