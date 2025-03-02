Özcan Deniz'den Ailesiyle Tüm Köprüleri Yıktı Dedirten Açıklama: "Meseleme Artık Romantik Bakmıyorum"
Özcan Deniz'den Ailesiyle Tüm Köprüleri Yıktı Dedirten Açıklama: "Meseleme Artık Romantik Bakmıyorum"
Ünlü şarkıcı Özcan Deniz, geçtiğimiz günlerde ailesiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle kalp spazmı geçirmiş ve hastaneye kaldırılmıştı. Sıkıntılı bir süreçten geçen sanatçı, konser vermek için gittiği Bakü’de ilk kez ortaya çıktı.
Dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Deniz, aile meselelerine artık romantik bakmadığını belirterek 'Bazı gerçeklerle karşı karşıya kaldım' dedi.
İşte detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ünlü şarkıcı Özcan Deniz uzun bir süredir ailesiyle yaşadığı sorunlarla sık sık gündeme geliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Neyse ki daha sonra sağlık durumunun iyi olduğu ortaya çıktı.
Tüm bu yaşananların ardından ünlü şarkıcı ilk kez Bakü’de ortaya çıktı.
Hatırlarsanız; Özcan Deniz’in ailesiyle arasının açılmasının temelinde tapu davası olduğu öne sürülmüştü.
Aile içinde yaşanan gerilim, Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar’ı da etkilemişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yaşananlar ve Özcan Deniz’in bu son sözleri ailesiyle olan bağlarının artık eskisi gibi olmadığını ve yaşananları farklı bir gözle değerlendirdiğini gösteriyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın