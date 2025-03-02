Özcan Deniz'den Ailesiyle Tüm Köprüleri Yıktı Dedirten Açıklama: "Meseleme Artık Romantik Bakmıyorum"

Konser için Azerbaycan’a giden Deniz, dönüş yolunda havalimanında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sağlık durumu hakkında “Gayet iyiyim” diyen sanatçı, ailevi meselelerle ilgili konuşmaktan kaçınsa da dikkat çeken bir çıkış yaptı:

“Aile meselelerini konuşmama gibi bir prensibim var. Zaten konuştukları için üzgünüm. Aynı şeyi yapmak istemiyorum. Buna da anlayış gösterin. Eskisi gibi romantik bakmıyorum artık aile meselesine. Kendi aile meseleme yani. Bazı gerçeklerle karşı karşıya kaldım.”