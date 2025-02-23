Ercan Deniz'e Uzaklaştırma Kararı: Özcan Deniz ''Beni Ölümle Tehdit Ediyor" Diyerek Soluğu Mahkemede Aldı
Ercan Deniz'e Uzaklaştırma Kararı: Özcan Deniz ''Beni Ölümle Tehdit Ediyor" Diyerek Soluğu Mahkemede Aldı
Ailesiyle bir süredir aralarında sorun yaşayan ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, davalık olduğu ağabeyi Ercan Deniz hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Mahkeme, Ercan Deniz’in üç ay boyunca Özcan Deniz, eşi Samar Dadgar ve oğlu Kuzey’e yaklaşmamasına hükmetti.
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Son dönemde ailesiyle yaşadığı tartışmalarla magazin gündemini sık sık meşgul eden Özcan Deniz, bu kez ağabeyi Ercan Deniz ile karşı karşıya geldi.
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Özcan Deniz, uzun bir süredir ailesiyle yaşadığı sorunlarla sıkça gündeme geliyor.
Özcan Deniz’in ailesiyle yaşadığı gerilim, eski eşi Feyza Aktan’a kadar uzanmıştı.
Bilindiği üzere, 2019 yılında boşanan çiftin 2021’de oğlu Kuzey’in bakıcısı Gülnaz ile kavga ettiği anlar magazin manşetlerine yansımış, yaşanan olay sonrası ikilinin vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar oluşmuştu.
Özcan Deniz, avukatı aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak korunma talebinde bulundu.
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Öte yandan, Ercan Deniz de karşı bir hamlede bulunarak, Özcan Deniz ile eşi Samar Dadgar’ın kendisini ve ailesini tehdit ettiğini iddia etti.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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