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Ercan Deniz'e Uzaklaştırma Kararı: Özcan Deniz ''Beni Ölümle Tehdit Ediyor" Diyerek Soluğu Mahkemede Aldı

Ercan Deniz'e Uzaklaştırma Kararı: Özcan Deniz ''Beni Ölümle Tehdit Ediyor" Diyerek Soluğu Mahkemede Aldı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
23.02.2025 - 11:05

Ailesiyle bir süredir aralarında sorun yaşayan ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, davalık olduğu ağabeyi Ercan Deniz hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Mahkeme, Ercan Deniz’in üç ay boyunca Özcan Deniz, eşi Samar Dadgar ve oğlu Kuzey’e yaklaşmamasına hükmetti.

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Son dönemde ailesiyle yaşadığı tartışmalarla magazin gündemini sık sık meşgul eden Özcan Deniz, bu kez ağabeyi Ercan Deniz ile karşı karşıya geldi.

Son dönemde ailesiyle yaşadığı tartışmalarla magazin gündemini sık sık meşgul eden Özcan Deniz, bu kez ağabeyi Ercan Deniz ile karşı karşıya geldi.

Ünlü sanatçı, ağabeyinin kendisini ölümle tehdit ettiğini iddia ederek mahkemeye başvurdu. Mahkeme, Ercan Deniz hakkında üç ay uzaklaştırma kararı verdi.

Özcan Deniz, uzun bir süredir ailesiyle yaşadığı sorunlarla sıkça gündeme geliyor.

Özcan Deniz, uzun bir süredir ailesiyle yaşadığı sorunlarla sıkça gündeme geliyor.

Annesi Kadriye Deniz, televizyona çıkarak oğlu Özcan Deniz ve eşi Samar Dadgar hakkında ağır iddialarda bulunmuştu. Kadriye Deniz, oğlunun kendisine uzaklaştırma kararı aldırdığını açıklamıştı. Anne Deniz’in açıklamalarının ardından Özcan Deniz hastaneye kaldırılmış, kalp krizi geçirdiği basına yansımıştı.

Detaylara bu içeriğimizde yer vermiştik:

Özcan Deniz’in ailesiyle yaşadığı gerilim, eski eşi Feyza Aktan’a kadar uzanmıştı.

Özcan Deniz’in ailesiyle yaşadığı gerilim, eski eşi Feyza Aktan’a kadar uzanmıştı.

Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan’a şiddet uyguladığı öne sürülmüştü. Feyza Aktan ise bu iddialara karşı çıkarak, 'Beni Özcan dövmedi, o görüntüler bakıcı davasından kalma. Biz anne-baba olarak sorunsuz bir şekilde iletişimimizi sürdürüyoruz' diyerek Özcan Deniz’e destek vermişti.

Kaçıranlar için o içeriğimiz de şöyle bırakıyoruz:

Bilindiği üzere, 2019 yılında boşanan çiftin 2021’de oğlu Kuzey’in bakıcısı Gülnaz ile kavga ettiği anlar magazin manşetlerine yansımış, yaşanan olay sonrası ikilinin vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar oluşmuştu.

Bilindiği üzere, 2019 yılında boşanan çiftin 2021’de oğlu Kuzey’in bakıcısı Gülnaz ile kavga ettiği anlar magazin manşetlerine yansımış, yaşanan olay sonrası ikilinin vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar oluşmuştu.

Şimdi ise Özcan Deniz ile ağabeyi Ercan Deniz arasındaki mal paylaşımı davası hukuki sürece taşınmış durumda. İddiaya göre; Özcan Deniz, Sarıyer’deki üç taşınmazını ağabeyi Ercan Deniz’in üzerine tescil ettirmişti. Tapuların kendi adına kaydedilmesi için İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne ‘tapu iptali ve tescil’ davası açan Özcan Deniz’in, bu süreç sonrasında ağabeyiyle arasının tamamen açıldığı belirtildi. Kardeşine husumet beslemeye başladığı öne sürülen Ercan Deniz’in, Özcan Deniz’i ölümle tehdit ettiği iddia edildi.

Özcan Deniz, avukatı aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak korunma talebinde bulundu.

Özcan Deniz, avukatı aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak korunma talebinde bulundu.

Mahkemeye sunulan dilekçede, 'Ercan Deniz’in müvekkiline ağır hakaretlerde bulunduğu, tehdit ettiği ve ailesinin ciddi bir tehlike altında olduğu' ifade edildi. Mahkeme, Ercan Deniz’in üç ay boyunca Özcan Deniz, eşi Samar Dadgar ve oğlu Kuzey’e yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine ve konutlarına veya iş yerlerine yaklaşmamasına karar verdi. Ayrıca, kararın ihlali halinde 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsi uygulanacağı belirtildi.

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Öte yandan, Ercan Deniz de karşı bir hamlede bulunarak, Özcan Deniz ile eşi Samar Dadgar’ın kendisini ve ailesini tehdit ettiğini iddia etti.

Öte yandan, Ercan Deniz de karşı bir hamlede bulunarak, Özcan Deniz ile eşi Samar Dadgar’ın kendisini ve ailesini tehdit ettiğini iddia etti.

Mahkemeye sunduğu dilekçede 'onur ve haysiyetinin rencide edildiğini' öne süren Ercan Deniz’in korunma talebi kabul edildi. Mahkeme, Özcan Deniz ve eşi Samar Dadgar’ın da iki ay boyunca Ercan Deniz ve ailesine yönelik tehdit, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren herhangi bir söz ve davranışta bulunmamasına karar verdi. Özcan Deniz, kendisi aleyhine verilen bu karara itiraz etti. İkilinin arasında süregelen hukuki sürecin nasıl sonuçlanacağı ise merak konusu.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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