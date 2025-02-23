Ercan Deniz'e Uzaklaştırma Kararı: Özcan Deniz ''Beni Ölümle Tehdit Ediyor" Diyerek Soluğu Mahkemede Aldı

Mahkemeye sunduğu dilekçede 'onur ve haysiyetinin rencide edildiğini' öne süren Ercan Deniz’in korunma talebi kabul edildi. Mahkeme, Özcan Deniz ve eşi Samar Dadgar’ın da iki ay boyunca Ercan Deniz ve ailesine yönelik tehdit, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren herhangi bir söz ve davranışta bulunmamasına karar verdi. Özcan Deniz, kendisi aleyhine verilen bu karara itiraz etti. İkilinin arasında süregelen hukuki sürecin nasıl sonuçlanacağı ise merak konusu.