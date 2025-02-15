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Ablasına Şiddet Uyguladığı İddia Edilen Özcan Deniz'in Annesi Kadriye Deniz'den Oğluna Uzaklaştırma Kararı!

Ablasına Şiddet Uyguladığı İddia Edilen Özcan Deniz'in Annesi Kadriye Deniz'den Oğluna Uzaklaştırma Kararı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
15.02.2025 - 10:03

Özcan Deniz uzun süredir aile içerisinde yaşadığı küslük ve sorunlarla magazin manşetlerinden düşmüyor. Aynı zamanda menajerliğini yapan abisi Ercan Deniz'le arasındaki gerginlikle başalayan olaya son olarak annesi Kadriye ve ablası Yurda hakkındaki iddialarla dahil olmuştu.

Özcan Deniz'in ablası Yurda'ya şiddet uyguladığı iddiaları gündeme bomba gibi otururken Kadriye Deniz'in avukatının yaptığı açıklamalar şok etkisi yarattı. Magazin D'den Uğur Kotan'ın özel haberine göre, Kadriye Deniz'in oğlu Özcan Deniz hakkında uzaklaştırma ve korunma talebinde bulunduğu iddia edildi.

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Özel hayatı bir hayli çalkantılı olan Özcan Deniz'i evliliklerindeki problemler ve ortaya atılan iddialarla anıyoruz. Kendisi bir süredir de ailesiyle yaşadığı uyuşmazlıklarla gündeme geliyor.

Özel hayatı bir hayli çalkantılı olan Özcan Deniz'i evliliklerindeki problemler ve ortaya atılan iddialarla anıyoruz. Kendisi bir süredir de ailesiyle yaşadığı uyuşmazlıklarla gündeme geliyor.

Aynı zamanda menajerliğini yapan abisi Ercan Deniz'le arasındaki gerginlikle gündeme gelen Özcan Deniz diğer kardeşlerine resti çekmişti.

Aynı zamanda menajerliğini yapan abisi Ercan Deniz'le arasındaki gerginlikle gündeme gelen Özcan Deniz diğer kardeşlerine resti çekmişti.

Özcan Deniz, yalnızca abisi değil tüm aile fertlerine rest çekmişti:

Oyuncunun ailesine veda niteliğindeki paylaşımının detaylarına da bu içeriğimizde yer vermiştik:

Ercan Deniz'in ortaya attığı iddialarla gündeme gelen oyuncunun vergi kaçırma, zimmete para geçirme ve şirketi boşaltma iddialarıyla mahkemelik olduğu öne sürmüştü.

Ercan Deniz'in ortaya attığı iddialarla gündeme gelen oyuncunun vergi kaçırma, zimmete para geçirme ve şirketi boşaltma iddialarıyla mahkemelik olduğu öne sürmüştü.

Detaylar için:

Son olarak Özcan Deniz ablası Yurda'ya şiddet gösterdiği iddialarıyla gündeme gelmişti. Yine abisi Ercan Deniz'in ortaya attığı iddialar duyanlarda şok etkisi yaratmıştı.

Son olarak Özcan Deniz ablası Yurda'ya şiddet gösterdiği iddialarıyla gündeme gelmişti. Yine abisi Ercan Deniz'in ortaya attığı iddialar duyanlarda şok etkisi yaratmıştı.

Özcan Deniz daha önce en büyük ablası olan Yurda Güler hakkında 'Artık benim ailemle aramda hiçbir bağ kalmadı. Her şeyin sorumlusu o sinsi kız kardeşim' demişti.

Şiddet iddiasının detaylarından da bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Kanal D’den Uğur Kotan’ın haberine göre, şarkıcı Özcan Deniz başka bir şiddet iddiasıyla gündeme geldi, oyuncunun annesi Kadriye Deniz’e sözlü tehdit ve şiddet uyguladığı iddia edildi.

Kanal D’den Uğur Kotan’ın haberine göre, şarkıcı Özcan Deniz başka bir şiddet iddiasıyla gündeme geldi, oyuncunun annesi Kadriye Deniz’e sözlü tehdit ve şiddet uyguladığı iddia edildi.
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Kadriye Deniz'in oğlu Özcan Deniz ve gelini Samar Dadgar hakkında uzaklaştırma ve koruma talebinde bulunduğu iddia edildi.

Kadriye Deniz'in oğlu Özcan Deniz ve gelini Samar Dadgar hakkında uzaklaştırma ve koruma talebinde bulunduğu iddia edildi.

Magazin D'den Uğur Kotan'ın özel haberine göre, Kadriye Deniz'in avukatı Rukiye Moray Eruzundal konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Magazin D'den Uğur Kotan'ın özel haberine göre, Kadriye Deniz'in avukatı Rukiye Moray Eruzundal konuya ilişkin açıklamada bulundu.

''Özcan Deniz annesinin evine giderek sözlü tehdit ve şiddette bulundu. Müvekkilim Kadriye hanım tek başına yaşayan bir kadındır. Can güvenliği olmadığı için karakola gidip Özcan Deniz ve eşi için hem uzaklaştırma hem de koruma talebinde bulundu. Özcan beyin kendisi ve eşi müvekkilim için iftiralarda bulunmaktadır. Adalet önünde Kadriye hanıma yönelik yapılanların hesabını soracağız.''

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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