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Aşka Gelen Mert Demir Sevgililer Günü Paylaşımında Serenay Sarıkaya'yı Öpücüklere Boğdu!

Aşka Gelen Mert Demir Sevgililer Günü Paylaşımında Serenay Sarıkaya'yı Öpücüklere Boğdu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
14.02.2025 - 23:29

Magazin manşetlerine aşk haberleriyle resmen oturan Mert Demir ve Serenay Sarıkaya ikilisi son zamanlarda ayrılık iddialarıyla gündemdeydi. Birliktelikleriyle ve pozlarıyla gündeme damga vuran Sarıkaya ve Demir çiftinin her paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi görüyordu. Aralık ayında önce ayrılık iddialarıyla gündeme gelen ardından da tek başlarına görüntülenen çiftimiz son olarak kameralara arabada yakalanmıştı. Sevgililer gününe özel paylaşımıyla gündeme oturan Mert Demir sevgilisi Serenay Sarıkaya'yı öpmelere doyamadı.

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Serenay Sarıkaya ve Mert Demir ikilisi gece kameralara baş başa yakalandıkları günden beri magazin manşetlerinden eksik olmayan çiftlerimizden biri bildiğiniz gibi.

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir ikilisi gece kameralara baş başa yakalandıkları günden beri magazin manşetlerinden eksik olmayan çiftlerimizden biri bildiğiniz gibi.

Kimileri tarafından oldukça yakıştırılan çiftimiz gündeme sık sık aşka geldikleri sosyal medya paylaşımlarıyla düşüyordu.

Sarıkaya'nın sahnelerini en önden izlediği, sosyal medya paylaşımlarının altına aşk itiraflarında bulunan yorumlar attığı ilişki uzun bir süredir de devam ediyordu.

Sarıkaya'nın sahnelerini en önden izlediği, sosyal medya paylaşımlarının altına aşk itiraflarında bulunan yorumlar attığı ilişki uzun bir süredir de devam ediyordu.

2024'ün Nisan ayında ilk kez birlikte görüntülenen çiftin yüzündeki mutluluk da neredeyse yüzlerinden okunuyordu!

Birlikte seyahatlere çıkan ve poz vermekten çekinmeyen Serenay Sarıkaya ve Mert Demir ikilisi aşk dolu paylaşımlara da yavaş yavaş başlamıştı.

Birlikte seyahatlere çıkan ve poz vermekten çekinmeyen Serenay Sarıkaya ve Mert Demir ikilisi aşk dolu paylaşımlara da yavaş yavaş başlamıştı.

Ta ki aralık ayına kadar... Bir süre boyunca birlikte kameralara yakalanmayan çiftin ayrıldığı iddiaları ortalıkta kol gezmeye başlamıştı.

Ta ki aralık ayına kadar... Bir süre boyunca birlikte kameralara yakalanmayan çiftin ayrıldığı iddiaları ortalıkta kol gezmeye başlamıştı.

Fakat ne Serenay Sarıkaya ne Mert Demir ayrılık iddialarına cevap vermiş, ikili aynı zamanda paylaşımlarını da sosyal medyadan kaldırmamıştı.

Fakat ne Serenay Sarıkaya ne Mert Demir ayrılık iddialarına cevap vermiş, ikili aynı zamanda paylaşımlarını da sosyal medyadan kaldırmamıştı.

İddiaların ardından kameralara tek başına yakalanan Serenay Sarıkaya'nın keyifsiz halleri ayrılığı doğrular nitelikteydi...

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İddialardan kısa bir süre sonra çiftimiz arabada birlikte görüntülenmişti... İkilinin mutluluğu da resmen yüzlerinden okunuyordu.

İddialardan kısa bir süre sonra çiftimiz arabada birlikte görüntülenmişti... İkilinin mutluluğu da resmen yüzlerinden okunuyordu.

Mert Demir ve Serenay Sarıkaya'nın bu halleri ayrılık iddialarını da susturmuştu.

Detaylardan bahsetmiştik:

14 Şubat'ta aşka gelenlerden birisi de Sarıkaya ve Demir çifti oldu! Mert Demir Serenay Sarıkaya'yı öpücüklere boğduğu o anları paylaştı.

14 Şubat'ta aşka gelenlerden birisi de Sarıkaya ve Demir çifti oldu! Mert Demir Serenay Sarıkaya'yı öpücüklere boğduğu o anları paylaştı.

Gelin birlikte bakalım...

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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