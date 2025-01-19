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Ayrılığın 'A'sı Bile Yok: Serenay Sarıkaya ve Mert Demir İkilisi Gecelerde Objektiflere Yakalandı!

Ayrılığın 'A'sı Bile Yok: Serenay Sarıkaya ve Mert Demir İkilisi Gecelerde Objektiflere Yakalandı!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
19.01.2025 - 18:09

Şimdilerde yaşadıkları aşkın bir 'reklam ilişkisi' olduğuna dair öne atılan iddialarla ek olarak  para karşılığı bir arada oldukları öne sürülen ünlü çift, Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in bir süre önce ayrıldığı iddia edilmişti. Ayrılığı yalanlayan çift, bu iddiaların ardından ilk kez görüntülendi.

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Çıkardığı şarkılarla bu senenin 'hype'ı seçilen Mert Demir ve güzel oyuncu Serenay Sarıkaya uzun bir süredir aşk yaşıyor ve ilişkileriyle magazin gündeminden düşmüyordu.

Çıkardığı şarkılarla bu senenin 'hype'ı seçilen Mert Demir ve güzel oyuncu Serenay Sarıkaya uzun bir süredir aşk yaşıyor ve ilişkileriyle magazin gündeminden düşmüyordu.

Nadir de olsa birlikte aşk pozlarını sosyal medya üzerinden paylaşan bu ünlü çiftimizin aşkı kimi takipçilerine 'reklam aşkı' gibi gelse de kimilerince de oldukça beğeniyle takip ediliyordu.

Nadir de olsa birlikte aşk pozlarını sosyal medya üzerinden paylaşan bu ünlü çiftimizin aşkı kimi takipçilerine 'reklam aşkı' gibi gelse de kimilerince de oldukça beğeniyle takip ediliyordu.

Son haftalarda ayrıldıkları iddia edilen çiftten ne bu iddiayı onaylayan ne de reddeden bir açıklama gelmemişti. Tam da bu süreçte ikilinin ismi 'reklam aşkı' ve 'para karşılığı birlikteymiş gibi gözükme' iddialarıyla anılmaya başlandı.

Son haftalarda ayrıldıkları iddia edilen çiftten ne bu iddiayı onaylayan ne de reddeden bir açıklama gelmemişti. Tam da bu süreçte ikilinin ismi 'reklam aşkı' ve 'para karşılığı birlikteymiş gibi gözükme' iddialarıyla anılmaya başlandı.

Cumhuriyet Başsavcılığına ifadeye davet edilen Serenay Sarıkaya, “Bu birliktelik kendi hür irademizle devam etmektedir” derken Mert Demir ise yaptığı bir paylaşımda “Reklam ilişkisi değil, çok sevdiğim, âşık olduğum bir ilişkinin içerisindeyim” cümleleriyle kendini ifade etti.

Cumhuriyet Başsavcılığına ifadeye davet edilen Serenay Sarıkaya, “Bu birliktelik kendi hür irademizle devam etmektedir” derken Mert Demir ise yaptığı bir paylaşımda “Reklam ilişkisi değil, çok sevdiğim, âşık olduğum bir ilişkinin içerisindeyim” cümleleriyle kendini ifade etti.

Tüm bu iddiaların ardından ünlü çift geçtiğimiz akşam ilk kez objektiflere yakalandı. Kameraları gören çift kendi aralarında gülümseyerek konuşmaya devam etti.

Tüm bu iddiaların ardından ünlü çift geçtiğimiz akşam ilk kez objektiflere yakalandı. Kameraları gören çift kendi aralarında gülümseyerek konuşmaya devam etti.
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Mutluluklarını ele güne karşı göstermek istercesine keyifli halleri dikkat çeken çift, muhabirlerin sorularını yanıtsız bıraktı.👇

Mutluluklarını ele güne karşı göstermek istercesine keyifli halleri dikkat çeken çift, muhabirlerin sorularını yanıtsız bıraktı.👇

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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Haberim yokmuş gibi çeeek😅