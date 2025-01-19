Ayrılığın 'A'sı Bile Yok: Serenay Sarıkaya ve Mert Demir İkilisi Gecelerde Objektiflere Yakalandı!

Şimdilerde yaşadıkları aşkın bir 'reklam ilişkisi' olduğuna dair öne atılan iddialarla ek olarak para karşılığı bir arada oldukları öne sürülen ünlü çift, Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in bir süre önce ayrıldığı iddia edilmişti. Ayrılığı yalanlayan çift, bu iddiaların ardından ilk kez görüntülendi.