Dünyanın En Büyük Elmacık Kemiklerine Sahip Anastasia Pokreshchuk’un Son Halini Paylaştı
Dünyanın En Büyük Elmacık Kemiklerine Sahip Anastasia Pokreshchuk’un Son Halini Paylaştı
Yaptırdığı estetikler ve ardından geçirdiği inanılmaz değişimlerle gündeme gelen Anastasia Pokreshchu'u mutlaka görmüşsünüzdür. Estetik yaptırmak onun için bir tutkunun da ötesinde biliyorsunuz. Her fırsatta kendini yenileyen Anastasia Pokreshchu, son haliyle gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
'Estetik yaptırmak benim için kuaföre gitmek gibi' diyen dünyanın en büyük elmacık kemikli yanaklarına sahip Anastasia Pokreshchuk'a internette mutlaka rastlamışsınızdır.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Daha önce kalça estetiği için İstanbul'u tercih eden Anastasia, tatil için de ülkemize ziyarette bulunmuştu.
Pokreshchuk, geçtiğimiz aylarda pembe saçlarını siyaha çevirmiş ve verdiği aşırı kiloyla gündem olmuştu. Anastasia'nın yeni esmer haliyle yaptığı yeni video paylaşımı ise sosyal medyada epey dikkat çekti.👇
30 yaşındaki Anastasia Pokreshchuk'un son hali için👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın