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Dünyanın En Büyük Elmacık Kemiklerine Sahip Anastasia Pokreshchuk’un Son Halini Paylaştı

Dünyanın En Büyük Elmacık Kemiklerine Sahip Anastasia Pokreshchuk’un Son Halini Paylaştı

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
13.01.2025 - 00:49

Yaptırdığı estetikler ve ardından geçirdiği inanılmaz değişimlerle gündeme gelen Anastasia Pokreshchu'u mutlaka görmüşsünüzdür. Estetik yaptırmak onun için bir tutkunun da ötesinde biliyorsunuz. Her fırsatta kendini yenileyen Anastasia Pokreshchu, son haliyle gündem oldu.

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'Estetik yaptırmak benim için kuaföre gitmek gibi' diyen dünyanın en büyük elmacık kemikli yanaklarına sahip Anastasia Pokreshchuk'a internette mutlaka rastlamışsınızdır.

'Estetik yaptırmak benim için kuaföre gitmek gibi' diyen dünyanın en büyük elmacık kemikli yanaklarına sahip Anastasia Pokreshchuk'a internette mutlaka rastlamışsınızdır.

Daha önce kalça estetiği için İstanbul'u tercih eden Anastasia, tatil için de ülkemize ziyarette bulunmuştu.

Daha önce kalça estetiği için İstanbul'u tercih eden Anastasia, tatil için de ülkemize ziyarette bulunmuştu.

Pokreshchuk, geçtiğimiz aylarda pembe saçlarını siyaha çevirmiş ve verdiği aşırı kiloyla gündem olmuştu. Anastasia'nın yeni esmer haliyle yaptığı yeni video paylaşımı ise sosyal medyada epey dikkat çekti.👇

Pokreshchuk, geçtiğimiz aylarda pembe saçlarını siyaha çevirmiş ve verdiği aşırı kiloyla gündem olmuştu. Anastasia'nın yeni esmer haliyle yaptığı yeni video paylaşımı ise sosyal medyada epey dikkat çekti.👇

30 yaşındaki Anastasia Pokreshchuk'un son hali için👇

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
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