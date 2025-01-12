Dünyanın En Büyük Elmacık Kemiklerine Sahip Anastasia Pokreshchuk’un Son Halini Paylaştı

Yaptırdığı estetikler ve ardından geçirdiği inanılmaz değişimlerle gündeme gelen Anastasia Pokreshchu'u mutlaka görmüşsünüzdür. Estetik yaptırmak onun için bir tutkunun da ötesinde biliyorsunuz. Her fırsatta kendini yenileyen Anastasia Pokreshchu, son haliyle gündem oldu.