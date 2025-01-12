Merve Dizdar Yüzüne Kuş Pisleyince Eşi Cihan Ayger ile Birlikte Bu Durumu 'Talih Kuşu' Diyerek Tiye Aldı
Merve Dizdar Yüzüne Kuş Pisleyince Eşi Cihan Ayger ile Birlikte Bu Durumu 'Talih Kuşu' Diyerek Tiye Aldı
Merve Dizdar, son yıllarda ismini 'en başarılı olarak görülen kadın oyuncular' arasına yazdırmayı başardı. Yetenekli oyuncu yer aldığı birçok dizi, film ve tiyatro oyunuyla isminden söz ettirirken; sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme geliyor. Dizdar, eşi Cihan Ayger ile birlikte bir video paylaştı. Yüzüne kuş pisleyen güzel oyuncu, kuşu 'talih kuşu bu!' diyerek tiye aldı.
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Başarılı oyuncu Merve Dizdar, 'Masumlar Apartmanı' ve 'Kuru Otlar Üstüne' gibi ses getiren dizi ve filmlerde rol alarak ismini geniş çapta kitlere duyurmayı başarmıştı. Öyle ki 'Kuru Otlar Üzerine' ile Cannes ödülünün de sahibi olmuştu kendisi.
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2024'ün haziran ayında Cihan Ayger ile nikah masasına oturan Dizdar, o günden bu yana biricik eşiyle anılarını sosyal medya üzerinden paylaşıyor.
Merve Dizdar, yüzüne kuş pislemesinin ardından o anları videoya çekti. Yanında eşi Ayger de vardı. İkili o anları 'Talih kuşu bu!' diyerek tiye aldı. 👇
Merve Dizdar'ın yaşanan olayı tiye aldığı paylaşımı ise şu şekildeydi👇
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