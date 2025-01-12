Merve Dizdar Yüzüne Kuş Pisleyince Eşi Cihan Ayger ile Birlikte Bu Durumu 'Talih Kuşu' Diyerek Tiye Aldı

Merve Dizdar, son yıllarda ismini 'en başarılı olarak görülen kadın oyuncular' arasına yazdırmayı başardı. Yetenekli oyuncu yer aldığı birçok dizi, film ve tiyatro oyunuyla isminden söz ettirirken; sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme geliyor. Dizdar, eşi Cihan Ayger ile birlikte bir video paylaştı. Yüzüne kuş pisleyen güzel oyuncu, kuşu 'talih kuşu bu!' diyerek tiye aldı.