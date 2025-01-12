Et Tırnak Gibi Gezdiği Murat Cemcir'le Yollarını Ayıran Ahmet Kural'dan İmalı İyi İnsan/Kötü İnsan Ayrımı!
Et Tırnak Gibi Gezdiği Murat Cemcir'le Yollarını Ayıran Ahmet Kural'dan İmalı İyi İnsan/Kötü İnsan Ayrımı!
'Çalgı Çengi' ve 'Düğün Dernek' filmlerindeki başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken oyuncu Ahmet Kural, Posta'ya verdiği bir röportajda iyi insan ve kötü insan ayrımını imalı sözleriyle yaptı. Alev Gürsoy Cimin'e konuşan Kural'ın bu sözleri eski dostu Murat Cemcir' bir gönderme olabilir miydi? Gelin birlikte bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ahmet Kural, uzun yıllardır komedi yapımlarında sergilediği başarılı oyunculuğuyla oldukça konuşulan bir isim olmayı başardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kural, şimdilerde bir dijital platformda yayınlanan ve oldukça ses getiren dizisi 'Gassal' ile gündemden düşmüyor biliyorsunuz.
2023 yılında Çağla Gizem Şahin ile dünyaevine giren Ahmet Kural, şimdilerde evli, mutlu ve çocuklu bir şekilde hayat sürüyor.
Ahmet Kural'ın hayatında her şey yolunda gözükse de arkadaşlık ilişkilerinin pek de yolunda gitmediğini belki biliyorsunuzdur. En son, 'Düğün Dernek' ve 'Çalgı Çengi' gibi çok sevilen filmlerde birlikte rol aldığı yakın dostu Murat Cemcir ile arası epey açılmış ve ikili birbirlerinin artık yüzünü bile görmek istememişti.
Murat Cemcir'in Selçuk Aydemir ile birlikte çektikleri bir filmden parasını eksik aldığını öne sürmesinin ardından küslük yaşanmıştı. Bunun üzerine bir de Selçuk Aydemir ve Ahmet Kural, Cemcir'den ayrı bir şekilde yeni bir projeye imza atınca yollar iyiden iyiye ayrılmış, bağlar kopmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ahmet Kural, Alev Gürsoy Cimin'e verdiği bir röportajda ''Ölüden değil, diriden korkarım. Ölüden zarar gelmez, ama kötü insan herkese her şeyi yapar. Marifet iyi insan olabilmek.'' cümleleriyle kendini ifade ettiği bir röportaj verdi.
Eski dostlardan Kural'ın bu sözleri bir zamanlar et ile tırnak kadar yakın olduğu Cemcir'e bir gönderme olabilir mi? Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın