Et Tırnak Gibi Gezdiği Murat Cemcir'le Yollarını Ayıran Ahmet Kural'dan İmalı İyi İnsan/Kötü İnsan Ayrımı!

'Çalgı Çengi' ve 'Düğün Dernek' filmlerindeki başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken oyuncu Ahmet Kural, Posta'ya verdiği bir röportajda iyi insan ve kötü insan ayrımını imalı sözleriyle yaptı. Alev Gürsoy Cimin'e konuşan Kural'ın bu sözleri eski dostu Murat Cemcir' bir gönderme olabilir miydi? Gelin birlikte bakalım!