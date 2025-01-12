onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Et Tırnak Gibi Gezdiği Murat Cemcir'le Yollarını Ayıran Ahmet Kural'dan İmalı İyi İnsan/Kötü İnsan Ayrımı!

Et Tırnak Gibi Gezdiği Murat Cemcir'le Yollarını Ayıran Ahmet Kural'dan İmalı İyi İnsan/Kötü İnsan Ayrımı!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
12.01.2025 - 19:22

'Çalgı Çengi' ve 'Düğün Dernek' filmlerindeki başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken oyuncu Ahmet Kural, Posta'ya verdiği bir röportajda iyi insan ve kötü insan ayrımını imalı sözleriyle yaptı. Alev Gürsoy Cimin'e konuşan Kural'ın bu sözleri eski dostu Murat Cemcir' bir gönderme olabilir miydi? Gelin birlikte bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ahmet Kural, uzun yıllardır komedi yapımlarında sergilediği başarılı oyunculuğuyla oldukça konuşulan bir isim olmayı başardı.

Ahmet Kural, uzun yıllardır komedi yapımlarında sergilediği başarılı oyunculuğuyla oldukça konuşulan bir isim olmayı başardı.

Kural, şimdilerde bir dijital platformda yayınlanan ve oldukça ses getiren dizisi 'Gassal' ile gündemden düşmüyor biliyorsunuz.

Kural, şimdilerde bir dijital platformda yayınlanan ve oldukça ses getiren dizisi 'Gassal' ile gündemden düşmüyor biliyorsunuz.

Gassal dizisi tanıtım afişindeki 'Ölünce Beni Kim Yıkayacak' şeklindeki çarpıcı söylemiyle geniş kitlelerin dikkatini oldukça çekmişti.

2023 yılında Çağla Gizem Şahin ile dünyaevine giren Ahmet Kural, şimdilerde evli, mutlu ve çocuklu bir şekilde hayat sürüyor.

2023 yılında Çağla Gizem Şahin ile dünyaevine giren Ahmet Kural, şimdilerde evli, mutlu ve çocuklu bir şekilde hayat sürüyor.

Ahmet Kural'ın hayatında her şey yolunda gözükse de arkadaşlık ilişkilerinin pek de yolunda gitmediğini belki biliyorsunuzdur. En son, 'Düğün Dernek' ve 'Çalgı Çengi' gibi çok sevilen filmlerde birlikte rol aldığı yakın dostu Murat Cemcir ile arası epey açılmış ve ikili birbirlerinin artık yüzünü bile görmek istememişti.

Ahmet Kural'ın hayatında her şey yolunda gözükse de arkadaşlık ilişkilerinin pek de yolunda gitmediğini belki biliyorsunuzdur. En son, 'Düğün Dernek' ve 'Çalgı Çengi' gibi çok sevilen filmlerde birlikte rol aldığı yakın dostu Murat Cemcir ile arası epey açılmış ve ikili birbirlerinin artık yüzünü bile görmek istememişti.

Murat Cemcir'in Selçuk Aydemir ile birlikte çektikleri bir filmden parasını eksik aldığını öne sürmesinin ardından küslük yaşanmıştı. Bunun üzerine bir de Selçuk Aydemir ve Ahmet Kural, Cemcir'den ayrı bir şekilde yeni bir projeye imza atınca yollar iyiden iyiye ayrılmış, bağlar kopmuştu.

Murat Cemcir'in Selçuk Aydemir ile birlikte çektikleri bir filmden parasını eksik aldığını öne sürmesinin ardından küslük yaşanmıştı. Bunun üzerine bir de Selçuk Aydemir ve Ahmet Kural, Cemcir'den ayrı bir şekilde yeni bir projeye imza atınca yollar iyiden iyiye ayrılmış, bağlar kopmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ahmet Kural, Alev Gürsoy Cimin'e verdiği bir röportajda ''Ölüden değil, diriden korkarım. Ölüden zarar gelmez, ama kötü insan herkese her şeyi yapar. Marifet iyi insan olabilmek.'' cümleleriyle kendini ifade ettiği bir röportaj verdi.

Ahmet Kural, Alev Gürsoy Cimin'e verdiği bir röportajda ''Ölüden değil, diriden korkarım. Ölüden zarar gelmez, ama kötü insan herkese her şeyi yapar. Marifet iyi insan olabilmek.'' cümleleriyle kendini ifade ettiği bir röportaj verdi.

Eski dostlardan Kural'ın bu sözleri bir zamanlar et ile tırnak kadar yakın olduğu Cemcir'e bir gönderme olabilir mi? Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

Eski dostlardan Kural'ın bu sözleri bir zamanlar et ile tırnak kadar yakın olduğu Cemcir'e bir gönderme olabilir mi? Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın