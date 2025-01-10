Yaş Aldıkça Eğlence Anlayışı Değişen Edis'in Verdiği İki Röportaj Arasındaki Farklı Gece Hayatı Yorumu

Sempatik halleriyle tanıdığımız başarılı şarkıcı Edis, katıldığı bir etkinlikte Magazinburada muhabirlerine bir röportaj verdi. Gece hayatına artık uzak olduğunu ve sevmediğini belirten ünlü şarkıcının bu söylemi akıllara geçmişteki bir konuşmasını getirdi. Instagram'da @thebacim isimli hesap Edis'in iki farklı röportajı arasındaki farklı yorumunu ''30'dan önce ve 30'dan sonra'' olarak ele aldı. Ortaya gülümseten bir görüntü çıktı.