Yaş Aldıkça Eğlence Anlayışı Değişen Edis'in Verdiği İki Röportaj Arasındaki Farklı Gece Hayatı Yorumu
Yaş Aldıkça Eğlence Anlayışı Değişen Edis'in Verdiği İki Röportaj Arasındaki Farklı Gece Hayatı Yorumu
Sempatik halleriyle tanıdığımız başarılı şarkıcı Edis, katıldığı bir etkinlikte Magazinburada muhabirlerine bir röportaj verdi. Gece hayatına artık uzak olduğunu ve sevmediğini belirten ünlü şarkıcının bu söylemi akıllara geçmişteki bir konuşmasını getirdi. Instagram'da @thebacim isimli hesap Edis'in iki farklı röportajı arasındaki farklı yorumunu ''30'dan önce ve 30'dan sonra'' olarak ele aldı. Ortaya gülümseten bir görüntü çıktı.
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''Çok Çok'' şarkısıyla büyük bir tanınırlık elde eden yakışıklı şarkıcı Edis'i artık tanımayanınız yoktur. Kendisi ilk şarkısı ''Benim Ol''u yayınladığı günden bu yana yeni çıkaracağı her şarkı ilgi ve merakla bekleniyor biliyorsunuz.
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Müzik kariyerinin yanı sıra sempatik duruşuyla da dikkat çeken şarkıcı, Gülşen dahil olmak üzere bir çok ünlü ismin davetine ve doğum günü partilerine katılım sağlaması ile de biliniyor.
Zaten kendisi de yıllar önce bir programda, gece hayatını ve gece arkadaşlarıyla görüşmeyi sevdiğini dile getirmişti.
Geçtiğimiz akşam bir davette Magazin Burada muhabirleri tarafından görüntülenen Edis, kendisine yöneltilen gece hayatıyla ilgili soruları ''Gece hayatından hiç hoşlanmıyorum, artık yaşlanmış da değilim ama ruhum belki yaşlı!'' diyerek yanıtladı.
Bir Instagram sayfası olan @thebacim da bu iki görüntüyü birleştirerek ''30'dan önce ve sonra'' olarak işte böyle paylaştı👇
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