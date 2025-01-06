Bu Sene Işıl Işıl: Ünlü İsimlerin Altın Küre 2025 İçin Tercih Ettiği Görünümlere Gelin Birlikte Göz Atalım!

Geçtiğimiz akşam 82.'si gerçekleşen Altın Küre Ödülleri, Kaliforniya'da gerçekleşti. Dünyaca ünlü isimler kırmızı halının adeta tozunu attırmak istercesine bu önemli ödül gecesinde bir araya geldiler. Film ve dizi dünyasında epey önemli bir yere sahip olan Altın Küre için ünlü isimler ve yer aldıkları projeler yarışırken, kırmızı halı için tercih ettikleri kostümler de birbirleriyle yarıştı. Haydi gelin, aralarında Angelina Jolie ve Nicole Kidman gibi isimlerin yer aldığı Altın Küre 2025'te kimler, neler giymiş; beraber göz atalım!