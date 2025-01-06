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Bu Sene Işıl Işıl: Ünlü İsimlerin Altın Küre 2025 İçin Tercih Ettiği Görünümlere Gelin Birlikte Göz Atalım!

Bu Sene Işıl Işıl: Ünlü İsimlerin Altın Küre 2025 İçin Tercih Ettiği Görünümlere Gelin Birlikte Göz Atalım!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
06.01.2025 - 20:50

Geçtiğimiz akşam 82.'si gerçekleşen Altın Küre Ödülleri, Kaliforniya'da gerçekleşti. Dünyaca ünlü isimler kırmızı halının adeta tozunu attırmak istercesine bu önemli ödül gecesinde bir araya geldiler. Film ve dizi dünyasında epey önemli bir yere sahip olan Altın Küre için ünlü isimler ve yer aldıkları projeler yarışırken, kırmızı halı için tercih ettikleri kostümler de birbirleriyle yarıştı. Haydi gelin, aralarında Angelina Jolie ve Nicole Kidman gibi isimlerin yer aldığı Altın Küre 2025'te kimler, neler giymiş; beraber göz atalım!

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Adrien Brody

Adrien Brody

Eddie Redmayne

Eddie Redmayne

Andrew Garfield

Andrew Garfield

Andrew Scott

Andrew Scott

Dwayne Johnson

Dwayne Johnson
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Timothée Chalamet

Timothée Chalamet

Angelina Jolie

Angelina Jolie

Anya Taylor-Joy

Anya Taylor-Joy

Ariana Grande

Ariana Grande

Ashley Graham

Ashley Graham
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Cara Delevingne

Cara Delevingne

Demi Moore

Demi Moore

Eiza González

Eiza González

Elle Fanning

Elle Fanning

Emma Stone

Emma Stone
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Heidi Klum

Heidi Klum

Kate Winslet

Kate Winslet

Keira Knightley

Keira Knightley

Kelsey Merritt

Kelsey Merritt

Keltie Knight

Keltie Knight
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Monica Barbaro

Monica Barbaro

Kirsten Dunst

Kirsten Dunst

Leighton Meester

Leighton Meester

Miley Cyrus

Miley Cyrus

Nicole Kidman

Nicole Kidman
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Sofia Vergara

Sofia Vergara

Zendaya

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Zoë Kravitz

Zoë Kravitz

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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