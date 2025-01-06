Bu Sene Işıl Işıl: Ünlü İsimlerin Altın Küre 2025 İçin Tercih Ettiği Görünümlere Gelin Birlikte Göz Atalım!
Bu Sene Işıl Işıl: Ünlü İsimlerin Altın Küre 2025 İçin Tercih Ettiği Görünümlere Gelin Birlikte Göz Atalım!
Geçtiğimiz akşam 82.'si gerçekleşen Altın Küre Ödülleri, Kaliforniya'da gerçekleşti. Dünyaca ünlü isimler kırmızı halının adeta tozunu attırmak istercesine bu önemli ödül gecesinde bir araya geldiler. Film ve dizi dünyasında epey önemli bir yere sahip olan Altın Küre için ünlü isimler ve yer aldıkları projeler yarışırken, kırmızı halı için tercih ettikleri kostümler de birbirleriyle yarıştı. Haydi gelin, aralarında Angelina Jolie ve Nicole Kidman gibi isimlerin yer aldığı Altın Küre 2025'te kimler, neler giymiş; beraber göz atalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Adrien Brody
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Eddie Redmayne
Andrew Garfield
Andrew Scott
Dwayne Johnson
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Timothée Chalamet
Angelina Jolie
Anya Taylor-Joy
Ariana Grande
Ashley Graham
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cara Delevingne
Demi Moore
Eiza González
Elle Fanning
Emma Stone
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Heidi Klum
Kate Winslet
Keira Knightley
Kelsey Merritt
Keltie Knight
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Monica Barbaro
Kirsten Dunst
Leighton Meester
Miley Cyrus
Nicole Kidman
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sofia Vergara
Zendaya
Zoë Kravitz
Şıklık yarışına kendinden emin duruşlarıyla giren birbirinden güzel dünyaca ünlü hanımefendiden sizce en şık kim?
Hazır elimiz değmişken, en karizmatik görüntüye sahip ünlü beyefendi sizce kim olmuş?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın