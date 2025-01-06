'Of Of' Şarkısı Dilden Dile Çevrilerek Büyük Başarı Elde Eden Nazan Öncel: ''Ülkem Adına Gurur Verici''

Başarılı şarkıcı ve söz yazarı Nazan Öncel, yıllar önce sözlerini kendisinin yazdığı, seslendirmesini ise başarılı şarkıcı Gülşen'in yaptığı 'Of...Of...' şarkısıyla yeniden gündeme geldi. Öncel, sosyal medya hesabından sözlerini yazdığı bu şarkının dünya genelinde büyük başarılar elde ettiğini ve bunun ülkemiz için bir ilk olduğunu açıkladı. Nazan Öncel'in söylediğine göre 'Of...Of...' dokuz farklı ülkede, farklı sanatçılar tarafından dokuz dilde seslendirilmiş.