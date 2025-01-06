'Of Of' Şarkısı Dilden Dile Çevrilerek Büyük Başarı Elde Eden Nazan Öncel: ''Ülkem Adına Gurur Verici''
'Of Of' Şarkısı Dilden Dile Çevrilerek Büyük Başarı Elde Eden Nazan Öncel: ''Ülkem Adına Gurur Verici''
Başarılı şarkıcı ve söz yazarı Nazan Öncel, yıllar önce sözlerini kendisinin yazdığı, seslendirmesini ise başarılı şarkıcı Gülşen'in yaptığı 'Of...Of...' şarkısıyla yeniden gündeme geldi. Öncel, sosyal medya hesabından sözlerini yazdığı bu şarkının dünya genelinde büyük başarılar elde ettiğini ve bunun ülkemiz için bir ilk olduğunu açıkladı. Nazan Öncel'in söylediğine göre 'Of...Of...' dokuz farklı ülkede, farklı sanatçılar tarafından dokuz dilde seslendirilmiş.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Nazan Öncel, ülkemizin en yetenekli söz yazarlarından biri olarak adını müzik dünyasına altın harflerle yazdırmayı başaran bir isim. Öyle ki Öncel, çoğu şarkısını kendi yazıp kendi söylese de bazı kıymetli şarkıları söylemeleri için birbirinden değerli isimlere şarkılarını vermişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Nazan Öncel'in kıymetli şarkılarını seslendiren isimlerden biri de şimdilerin ışıltısı hiç sönmeden parlayan yıldızı Gülşen. Güzel şarkıcı, şimdilerde hem sözlerini yazdığı hem de söylediği şarkılarıyla bilinse de bir dönemler kendisinin yıldızını asıl parlatan bir Nazan Öncel şarkısı olmuştu.
Bahsi geçen şarkı ise elbette 'Of...Of...'! İlk çıktığı sene olan 2005 yılında Gülşen, 'Of Of' ile bizleri kömür gibi yakmıştı adeta. Her yerde onun şarkılarını duymak bizler için olağan bir durum haline gelmişti.
Bu başarılı şarkının piyasaya sürülmesinin üzerinden ise tamı tamına yirmi yıl geçti. Nazan Öncel, sosyal medya hesabından 'Of Of'un başarılarına değindiği bir paylaşım yaptı. 'Of Of'un 9 farklı dilde seslendirilmiş olmasını takipçileriyle paylaşarak kutladı.
''2005'te Gülşen'le başlayan Of Of fırtınası Of Of dokuz ülkede çeşitli sanatçılar tarafından dokuz dilde seslendirilirken aldı başını gidiyor; tutabilene aşk olsun. Söylemesi ayıp bu durum Türkiye'de bir ilktir. Ülkem adına gurur verici. Öte yandan şarkıyı yazan ve besteleyen olarak benden başka herkes söylemiş, bi' ben kalmışım; ne ironik de mi :) Video Rusya'da bir Roman düğününden...''👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Nazan Öncel'in tweet'inde bahsettiği video👇
👇
Lübnanlı şarkıcının 'Of...Of...' yorumunu merak edenler için şöyle bıraktık👀
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın