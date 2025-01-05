Sinan Akçıl Yine Durmadı: Berfu Yenenler'in Şarkı Yorumunu Hadise'ninkiyle Karşılaştırarak Olay Yarattı!
Hadise'nin İbrahim Selim'in programında Sinan Akçıl ile neden ayrıldıklarını anlattığı bir bölümün ardından Sinan Akçıl cephesinden ardı ardına gelen göndermelere aşinasınızdır. Bir döneme yaşadıkları dolu dizgin aşkla damga vuran ikilinin arasında şimdilerde uzaktan uzağa epey soğuk rüzgarlar esmekte. Hadise, yaptığı açıklamanın ardından sessizliğini korurken Akçıl'dan güzel şarkıcıya bir yeni gönderme daha geldi. Söz yazarlığı ve aranjesini Sinan Akçıl'ın yaptığı ve Hadise'nin seslendirdiği 'Bence Evlenmeliyiz' şarkısını 'O Ses Türkiye Yılbaşı Özel' bölümünde seslendiren Berfu Yenenler'in performansının eski sevgilisi Hadise'ninkinden daha iyi olduğunu iddia etti.
2009 yılında başlayıp 2010 yılında son bulsa da o dönemler pey dillere düşen bir aşk hikayesiydi onlarınki... O zamanlarda Sinan Akçıl, Hadise ile tanıştıkları tarihin dövmesini yaptırarak o tarih sonsuz olsun istercesine vücuduna bile kazımıştı!
İkilinin birlikteliği o dönem müzik dünyasına da 'Evlenmeliyiz' ve 'Düm Tek Tek' gibi şarkıları kazandırmıştı. Müzik kariyerinde epey başarılı olan iki isim, aşk hayatlarında aynı başarıyı yakalayamayıp ayrılınca bu ayrılık hakkında bir sürü iddia ortaya atılmış fakat esas neden asla öğrenilememişti.
Gelin görün ki geçtiğimiz haftalarda İbrahim Selim'in programına konuk olan Hadise, kendisinden beklenmedik bir hamlede bulunarak Akçıl ile neden ve nasıl ayrıldıklarını anlattı.
Hadise'nin bir açıklamasının ardından Sinan Akçıl cephesinden bin gönderme geldi, sizler de mutlaka birisine denk gelmişsinizdir. Kendisi en son 'geçmişi deşersem sıkıntı olur!' demişti fakat ünlü şarkıcı yine geçmişi diline dolamadan duramadı!
O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında sahne alan Eser Yenenler ve eşi Berfu Yenenler birden çok şarkıyı seslendirdikleri bir sahne şovuyla izleyenlerin karşısına çıkmıştı. Beğenilen performansların arasında Hadise'nin 'Evlenmeliyiz' şarkısı da yer almıştı.
Bunun üzerine Akçıl, sosyal medya hesabından ''Bilsem sana verirdim bu şarkıyı en baştan. İnsan bir söyler bu kadar güzel sesi olduğunu, ayıp ettin'' diyerek Berfu Yenenler'i etiketlediği bir hikaye paylaştı.
Hızını alamayan Sinan Akçıl, Bi'Dünya Magazin'e verdiği röportajda, ''Berfu daha güzel söylemiş!'' diyerek fitili işte böyle ateşledi👇
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