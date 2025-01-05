Sinan Akçıl Yine Durmadı: Berfu Yenenler'in Şarkı Yorumunu Hadise'ninkiyle Karşılaştırarak Olay Yarattı!

Hadise'nin İbrahim Selim'in programında Sinan Akçıl ile neden ayrıldıklarını anlattığı bir bölümün ardından Sinan Akçıl cephesinden ardı ardına gelen göndermelere aşinasınızdır. Bir döneme yaşadıkları dolu dizgin aşkla damga vuran ikilinin arasında şimdilerde uzaktan uzağa epey soğuk rüzgarlar esmekte. Hadise, yaptığı açıklamanın ardından sessizliğini korurken Akçıl'dan güzel şarkıcıya bir yeni gönderme daha geldi. Söz yazarlığı ve aranjesini Sinan Akçıl'ın yaptığı ve Hadise'nin seslendirdiği 'Bence Evlenmeliyiz' şarkısını 'O Ses Türkiye Yılbaşı Özel' bölümünde seslendiren Berfu Yenenler'in performansının eski sevgilisi Hadise'ninkinden daha iyi olduğunu iddia etti.