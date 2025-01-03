Ben Affleck ile Ayrılıkları Çok Konuşulmuştu: Jennifer Lopez Nispet Yaparcasına Bikinili Pozlarını Paylaştı
Ben Affleck ile Ayrılıkları Çok Konuşulmuştu: Jennifer Lopez Nispet Yaparcasına Bikinili Pozlarını Paylaştı
90'lı yıllardan günümüze bir ikon haline gelen Jennifer Lopez; şarkıları, dans şovları ve stiliyle her daim adından söz ettirmeyi ve ilgi odağı olmayı başardı. Lopez, son aylarda bir ayrıl bir barış aşkı Ben Affleck ile olan ayrılığıyla uzun bir süre gündemde kalmıştı. Bizler de ayrılığın ardından geçirdiği stil değişimini merceğe almıştık. Ünlü şarkıcı şimdi ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor. Jennifer Lopez'in en son paylaştığı kayak pozu ve fit halleri epey dikkat çekti.
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Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'i 'On the Floor' ve 'Ain't Your Mama' gibi şarkılarıyla tanıyoruz. Güzel şarkıcının hareketli şarkılarını destekleyen enerjik sahne şovları da oldukça beğeniliyor.
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Bunların yanı sıra özel hayatıyla da magazin sayfalarını süsleyen Lopez, Ben Affleck ile 2022 yılında hayatını birleştirmiş ve ne yazık ki çift geride bıraktığımız 2024 yılında yollarını ayırmıştı. Çiftin bu ayrılığı epey uzun süre konuşulmuştu. Bizler de bu ayrılığın ardından Lopez'in stilinde yaşanan şahane değişimi 'ayrılık sonrası parıldama' olarak merceğe almıştık.
Jennifer Lopez şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeyi başarıyor. Lopez, son günlerde kış aylarının tadını ailesi ve sevdikleriyle çıktığı şahane bir kayak tatiliyle çıkarıyor.
Dünyaca ünlü şarkıcının tatil pozları ise olay olacak cinsten! Ünlü şarkıcı eski kocası Ben Affleck'e nispet yaparcasına kayak tatilinde fit vücudu, kovboy şapkası ve tüylü potlarıyla kamera karşısına geçti.👇
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