Ben Affleck ile Ayrılıkları Çok Konuşulmuştu: Jennifer Lopez Nispet Yaparcasına Bikinili Pozlarını Paylaştı

90'lı yıllardan günümüze bir ikon haline gelen Jennifer Lopez; şarkıları, dans şovları ve stiliyle her daim adından söz ettirmeyi ve ilgi odağı olmayı başardı. Lopez, son aylarda bir ayrıl bir barış aşkı Ben Affleck ile olan ayrılığıyla uzun bir süre gündemde kalmıştı. Bizler de ayrılığın ardından geçirdiği stil değişimini merceğe almıştık. Ünlü şarkıcı şimdi ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor. Jennifer Lopez'in en son paylaştığı kayak pozu ve fit halleri epey dikkat çekti.