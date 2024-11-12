''Kendime Yeni Bir Ben Lazım'' Dercesine Ayrılığının Ardından Adeta Işık Saçan Jennifer Lopez'in Stil Değişimi

Amerikalı dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, şarkıları, ikonik sahne şovu ve kostümleriyle 90'lı yıllardan bu yana her dönemin en çok konuşulan isimlerinden birisi olmayı başardı. Eğlence endüstrisinin bir ikonu haline gelen Lopez, bir süredir yaşadığı aşkla da gündeme geliyordu. Yakın zamanda Ben Affleck ile yollarını ayıran dünyaca ünlü ismin ayrılığın ardından geçirdiği stil değişimi moda dünyasına damgasını vurdu. Stilini geliştirdiği düşünülen Lopez'in Affleck ile ayrılığı yabancı basında da moda dünyasında da ''en sevilen ayrılık'' olarak lanse edildi. Haydi gelin, dünyaca ünlü yıldızın değişen stiline birlikte göz atalım!