''Kendime Yeni Bir Ben Lazım'' Dercesine Ayrılığının Ardından Adeta Işık Saçan Jennifer Lopez'in Stil Değişimi
''Kendime Yeni Bir Ben Lazım'' Dercesine Ayrılığının Ardından Adeta Işık Saçan Jennifer Lopez'in Stil Değişimi
Amerikalı dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, şarkıları, ikonik sahne şovu ve kostümleriyle 90'lı yıllardan bu yana her dönemin en çok konuşulan isimlerinden birisi olmayı başardı. Eğlence endüstrisinin bir ikonu haline gelen Lopez, bir süredir yaşadığı aşkla da gündeme geliyordu. Yakın zamanda Ben Affleck ile yollarını ayıran dünyaca ünlü ismin ayrılığın ardından geçirdiği stil değişimi moda dünyasına damgasını vurdu. Stilini geliştirdiği düşünülen Lopez'in Affleck ile ayrılığı yabancı basında da moda dünyasında da ''en sevilen ayrılık'' olarak lanse edildi. Haydi gelin, dünyaca ünlü yıldızın değişen stiline birlikte göz atalım!
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Dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez ve ünlü yönetmen Ben Affleck'in aşkı Hollywood'un belki de en ikonik aşk hikayelerinden biriydi. 2000'li yılların başında başlayan bu aşk o dönemler tamamına erememiş ve çift 2002 yılında nişan atmıştı.
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İki ünlü ismin de uzun yıllar boyunca hayatlarına başkaları girse de işin sonunda 2022 yılında çift tekrar birleşti ve dünyaevine girdi. Fakat ne yazık ki bu ilişkinin özünde toksiklik vardı. Çift ağustos ayında ani bir kararla yollarını ayırdı.
Bir ayrıl bir barış derken uzun yıllar süren bu yıpratıcı sürecin ardından Jennifer Lopez'e bir haller oldu. Dünyaca ünlü yıldızı ayrılığın ardından ilk defa eylül ayında gerçekleşen Toronto Uluslararası Film Festivali'nde kameralar karşısında gördük ve adeta büyülendik.
7 Eylül'de ise Altın Küre'ye Giden Yol partisine katılan Lopez, Chloe'ye ait ten rengi fırfırlı elbisesiyle 'Neşeli hayatıma geri döndüm!' der gibiydi...
14 Eylül'de ise kendisini 'kaybettiğin kadına dön de bir bak istedim!' kombiniyle gördük. Dar balıkçı yaka siyah üstü ve İspanyol paçalı pantolonu gençliğin iksirini bulmuşçasına üzerinde taşıyan Lopez, Affleck'le New York'taki ofisinde bu şekilde buluştu.
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Bu sezona damgasını vuran oversize giyimi de ucundan kıyısından yakalayan Lopez, Gucci platform topuklu ayakkabılarıyla hem maskülen hem de feminendi 26 Ekim akşamı!
Jennifer Lopez, 27 Ekim sokak stilinde tercih ettiği yırtık kotla nostalji yaşattı. 2000'lere selam çakan güzel yıldız bu kombiniyle fit fücut hatlarını ön plana çıkarttı.
Ortalık alev alev! Jennifer Lopez, 3 Kasımda kahverengi mikro yün şort ve uyumlu bir hırka ile görüntülendi. Sonbahara en çok yakışan rengi kusursuzca kombinleyen Lopez, düzgün topuzu ve Saint Laurent çizmeleriyle moda dünyasına kendini hayran bıraktı.
Kış aylarının gelişiyle daha ''hanımefendi'' bir imaja bürünen ünlü isim, takvimler 5 Kasım 2024'ü gösterdiğinde karlar kraliçesini andıran tiftik boğazlı elbisesi ve beyaz stilettosuyla göz kamaştırıcı görünüyordu.
Son olarak Los Angeles'ta düzenlenen Wicked galasında Lopez, otantik desenli taşlarla bezeli elbisesini ustalıkla üzerinde taşırken karın kaslarını da gözler önüne sermekten çekinmedi. Ünlü yıldızın gözlerini belli eden buğulu makyajı ve düzgünce toplanmış dalgalı saçları Lopez'e seksi bir bakış sunarken, güzel şarkıcının ''yeni bir ben'' oluşturduğunun da apaçık bir kanıtı oldu.
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