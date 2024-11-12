Özlenen İkili Geri Döndü: Oyuncu Fırat Çelik Yeğeniyle Çektiği Dans Videolarına Bir Yenisini Daha Ekledi!

Oyuncu Fırat Çelik son aylarda ismini sıkça duyduğumuz yakışıklı aktörlerimizden. Kendisi üç ay önce Saba Tümer'in programına konuk olmuş ve yakışıklı oyuncu tatlı sohbetiyle gönüllerimizi fethetmeyi başarmıştı. Çelik'i şimdilerde Kızılcık Şerbeti isimli dizide izliyoruz. Fakat başarılı ismin maharetleri oyunculukla sınırlı değil. Çelik aynı zamanda dansla da ilgileniyor. Ünlü oyuncu yeğeniyle çektiği dans videoları serisine bir yenisini daha ekleyerek unuttuğumuz bu yönünü bizlere yeniden hatırlattı. Paylaşım kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.