Özlenen İkili Geri Döndü: Oyuncu Fırat Çelik Yeğeniyle Çektiği Dans Videolarına Bir Yenisini Daha Ekledi!
Özlenen İkili Geri Döndü: Oyuncu Fırat Çelik Yeğeniyle Çektiği Dans Videolarına Bir Yenisini Daha Ekledi!
Oyuncu Fırat Çelik son aylarda ismini sıkça duyduğumuz yakışıklı aktörlerimizden. Kendisi üç ay önce Saba Tümer'in programına konuk olmuş ve yakışıklı oyuncu tatlı sohbetiyle gönüllerimizi fethetmeyi başarmıştı. Çelik'i şimdilerde Kızılcık Şerbeti isimli dizide izliyoruz. Fakat başarılı ismin maharetleri oyunculukla sınırlı değil. Çelik aynı zamanda dansla da ilgileniyor. Ünlü oyuncu yeğeniyle çektiği dans videoları serisine bir yenisini daha ekleyerek unuttuğumuz bu yönünü bizlere yeniden hatırlattı. Paylaşım kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.
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Daha öncelerde ''Fatmagül'ün Suçu Ne?'' ve ''Kış Masalı'' gibi başarılı televizyon dizilerinde yer alan oyuncu Fırat Çelik'i bir süre ekranlarda görememiştik.
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Fakat yakışıklı oyuncu sürpriz bir kararla özlemimizi dindirmiş ve Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosuna dahil olarak yıldızını yeniden parlatmayı başarmıştı.
Öyle ki Fırat Çelik bununla da yetinmeyip şimdilerde başarılı bir çıkış elde eden sinema filmi ''Gelin Takımı''nda da rol alarak sinema perdelerine de yeniden bir selam çakmış oldu.
Karizmatik oyuncunun pandemi döneminde şarkıcı yeğeni Ozii ile birlikte çektiği dans videolarını belki biliyorsunuzdur. O dönemde ikili kareografileriyle oldukça konuşulmuştu.
Çelik, bir süredir dans videolarına yenisini eklememişti. Ünlü oyuncudan hayranlarını sevindiren bir paylaşım dün geldi. İkilinin sahilde adeta kurtlarını döktükleri video beğeni yağmuruna tutulurken birçok kullanıcıya da pandemi dönemini anımsattı.👇
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Oyuncu Fırat Çelik ve Ozii'nin yeni dans videosunu merak edenleri şöyle alalım👇
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