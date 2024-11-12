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Safiye Soyman, Faik Öztürk ile Neden Evlenmediklerini Açıkladı: ''Benim İmza Fobim Var...''

Safiye Soyman, Faik Öztürk ile Neden Evlenmediklerini Açıkladı: ''Benim İmza Fobim Var...''

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
12.11.2024 - 11:21

Safiye Soyman ve Faik Öztürk çiftini yıllardır yaşadıkları dillere destan aşklarıyla tanıyoruz. Çift, ikonik giyim tarzları ve neşeli halleriyle sık sık gündeme geliyor. Cilveleşme ve flörtün her daim tam gaz devam ettiği bu ilişkinin neden evliliğe gitmediği ise yıllardır merak edilen bir soruydu. Youtube'da yayınlanan 'Haber Bahane' isimli programa katılan Safiye Soyman, bu soruyu cevaplandırdı.

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Sevilen şarkıcı Safiye Soyman ve ünlü iş insanı Faik Öztürk çok uzun süredir birlikte biliyorsunuz. Çift 1999 yılından bu yana flörtleşmenin hiç bitmediği dillere destan bir aşk yaşıyor.

Sevilen şarkıcı Safiye Soyman ve ünlü iş insanı Faik Öztürk çok uzun süredir birlikte biliyorsunuz. Çift 1999 yılından bu yana flörtleşmenin hiç bitmediği dillere destan bir aşk yaşıyor.

Öyle bir aşk ki bu giydikleri kostümlerden tercih ettikleri aksesuarlara kadar bir uyum katıyor onlara. Onlar da bu rengarenk yanlarıyla gündeme gelmeyi seviyor zaten!

Öyle bir aşk ki bu giydikleri kostümlerden tercih ettikleri aksesuarlara kadar bir uyum katıyor onlara. Onlar da bu rengarenk yanlarıyla gündeme gelmeyi seviyor zaten!

Çiftin bu birlikteliklerinden bir çocukları yok. 

Safiye Soyman, henüz on üç yaşındayken Ziya Akaröz ile evlenmiş ve bu evlilikten Ümran ve Harun adında iki çocuk dünyaya getirmişti.

Safiye Soyman, henüz on üç yaşındayken Ziya Akaröz ile evlenmiş ve bu evlilikten Ümran ve Harun adında iki çocuk dünyaya getirmişti.

Youtube'da Gökay Kalaycıoğlu'nun programına katılan Safiye Soyman'a 'Faik Öztürk ile neden evlenmediği' soruldu. Ünlü şarkıcı, özel hayatıyla ilgili kendisine yöneltilen bu soruyu içtenlikle yanıtladı.

Youtube'da Gökay Kalaycıoğlu'nun programına katılan Safiye Soyman'a 'Faik Öztürk ile neden evlenmediği' soruldu. Ünlü şarkıcı, özel hayatıyla ilgili kendisine yöneltilen bu soruyu içtenlikle yanıtladı.

Safiye Soyman, ''Ben Faik’in hayatına girdiğim zaman da boşanmış bir adamdı. Evli değil, bekar. Benim imzaya karşı bir fobim var. Eski eşimden gördüğüm şiddet dolayısıyla ve çok küçük yaşta evlendiğim için o imzayı atmıyorum, atamam da. Ama gönlümde kalbimde her zaman baş tacı bir adam.'' diyerek yıllardır merak edilen o sorunun cevabını vermiş oldu.

Safiye Soyman, ''Ben Faik’in hayatına girdiğim zaman da boşanmış bir adamdı. Evli değil, bekar. Benim imzaya karşı bir fobim var. Eski eşimden gördüğüm şiddet dolayısıyla ve çok küçük yaşta evlendiğim için o imzayı atmıyorum, atamam da. Ama gönlümde kalbimde her zaman baş tacı bir adam.'' diyerek yıllardır merak edilen o sorunun cevabını vermiş oldu.

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