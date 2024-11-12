Safiye Soyman, Faik Öztürk ile Neden Evlenmediklerini Açıkladı: ''Benim İmza Fobim Var...''

Safiye Soyman ve Faik Öztürk çiftini yıllardır yaşadıkları dillere destan aşklarıyla tanıyoruz. Çift, ikonik giyim tarzları ve neşeli halleriyle sık sık gündeme geliyor. Cilveleşme ve flörtün her daim tam gaz devam ettiği bu ilişkinin neden evliliğe gitmediği ise yıllardır merak edilen bir soruydu. Youtube'da yayınlanan 'Haber Bahane' isimli programa katılan Safiye Soyman, bu soruyu cevaplandırdı.