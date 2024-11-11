Hayat Bilgisi'nin Didem'i Yeliz Doğramacılar Babasının Vefatını Üzen Bir Paylaşımla Duyurdu!
Hayat Bilgisi'nin Didem'i Yeliz Doğramacılar Babasının Vefatını Üzen Bir Paylaşımla Duyurdu!
Senaryosunu Gani Müjde'nin yazdığı Hayat Bilgisi isimli televizyon dizisi 2000'li yılların başında oldukça popülerdi. ''Aile'' temasını özünde barındıran dizide gençlik yılları ve aşk konuları, komedi unsurlarıyla ele alınıp seyirciye sunulmuştu o yıllarda. Bizler de güzel oyuncu Yeliz Doğramacılar'ı bu dizide hayat verdiği ''Didem'' karakteriyle tanımıştık. Şimdilerde aktif olarak bir yapımda izlemediğimiz Yeliz Doğramacılar, babasının vefatını sosyal medya paylaşımıyla duyurdu. Güzel oyuncu, bugün yaptığı bir paylaşımla sevenlerini üzdü.
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1996 yılında Gurbetçiler ile ilk defa televizyon ekranlarında gördüğümüz Yeliz Doğramacılar, Ruhsar, Koçum Benim, En Son Babalar Duyar, Hürrem Sultan gibi birçok projede de yer aldı.
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Oyuncunun kariyeri boyunca yıldızının en çok parladığı yapım ise şüphesiz ki ''Hayat Bilgisi'' isimli dizi oldu hatta birçoğumuz güzel oyuncuyu bu dizide hayat verdiği ''Didem'' karakteriyle tanıdık. Renk renk karakterleri ve başarılı oyunculukları içerisinde bulunduran bu yapım, 2000'li yılların en çok sevilen dizilerinden biri olmayı da başarmıştı.
Son yıllarda televizyon ekranlarından uzak duran Doğramacılar'dan bugün üzen bir haber geldi. Yeliz Doğramacılar, babasını kaybettiğini sosyal medya üzerinden duyurdu.
Doğramacılar, babasının elini tuttuğu bir kareyi ''Ayrıldı ellerimiz'' notunu düşerek paylaştı👇
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