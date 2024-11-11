Hayat Bilgisi'nin Didem'i Yeliz Doğramacılar Babasının Vefatını Üzen Bir Paylaşımla Duyurdu!

Senaryosunu Gani Müjde'nin yazdığı Hayat Bilgisi isimli televizyon dizisi 2000'li yılların başında oldukça popülerdi. ''Aile'' temasını özünde barındıran dizide gençlik yılları ve aşk konuları, komedi unsurlarıyla ele alınıp seyirciye sunulmuştu o yıllarda. Bizler de güzel oyuncu Yeliz Doğramacılar'ı bu dizide hayat verdiği ''Didem'' karakteriyle tanımıştık. Şimdilerde aktif olarak bir yapımda izlemediğimiz Yeliz Doğramacılar, babasının vefatını sosyal medya paylaşımıyla duyurdu. Güzel oyuncu, bugün yaptığı bir paylaşımla sevenlerini üzdü.