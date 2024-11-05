Dünyaca Ünlü Şarkıcı Beyonce, Pamela Anderson'dan İlham Alarak Kameraların Karşısına Geçti

Dünyaca ünlü yıldız Beyonce, sosyal medyasından yeni bir paylaşım yaptı. Ünlü yıldız henüz yayınlamadığı şarkısının klibi için kameralar karşısına imaj değiştirerek geçti. Pamela Anderson'a özenen Beyonce'un tepeden tırnağa yarattığı benzerlik beğeni yağmuruna tutuldu.