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Dünyaca Ünlü Şarkıcı Beyonce, Pamela Anderson'dan İlham Alarak Kameraların Karşısına Geçti

Dünyaca Ünlü Şarkıcı Beyonce, Pamela Anderson'dan İlham Alarak Kameraların Karşısına Geçti

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
05.11.2024 - 15:45

Dünyaca ünlü yıldız Beyonce, sosyal medyasından yeni bir paylaşım yaptı. Ünlü yıldız henüz yayınlamadığı şarkısının klibi için kameralar karşısına imaj değiştirerek geçti. Pamela Anderson'a özenen Beyonce'un tepeden tırnağa yarattığı benzerlik beğeni yağmuruna tutuldu.

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Dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce'u kusursuz sahne şovları, hafızalardan silinmeyen güçlü sesiyle 2000'li yılların başından beri tanıyoruz.

Dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce'u kusursuz sahne şovları, hafızalardan silinmeyen güçlü sesiyle 2000'li yılların başından beri tanıyoruz.

Pamela Anderson'u ise ilk olarak alımlı güzelliği ile 80'li yılların sonu ve 90'lı yıllarda Playboy dergisinin kapak kızlarından biri olarak görmüştük. Aynı zamanda kendisi ''Baby Wire'' ve ''Baywatch'' gibi ikonik filmlerdeki rolüyle de şimdiki tanınırlığına ulaşmış bir isim biliyorsunuz.

Pamela Anderson'u ise ilk olarak alımlı güzelliği ile 80'li yılların sonu ve 90'lı yıllarda Playboy dergisinin kapak kızlarından biri olarak görmüştük. Aynı zamanda kendisi ''Baby Wire'' ve ''Baywatch'' gibi ikonik filmlerdeki rolüyle de şimdiki tanınırlığına ulaşmış bir isim biliyorsunuz.

Dinleyenlerinde heyecan yaratmayı seven Beyonce, yaptığı yeni bir paylaşımla sosyal medya gündemine bomba gibi düşmeyi başardı. Ünlü yıldız, Anderson'ın rol aldığı filmlerde giydiği unutulmaz kostümlerinin birebir aynısını giyerek yeni şarkısının klibi için kameralar karşısına geçti.

Dinleyenlerinde heyecan yaratmayı seven Beyonce, yaptığı yeni bir paylaşımla sosyal medya gündemine bomba gibi düşmeyi başardı. Ünlü yıldız, Anderson'ın rol aldığı filmlerde giydiği unutulmaz kostümlerinin birebir aynısını giyerek yeni şarkısının klibi için kameralar karşısına geçti.

Oldukça başarılı bir benzerlik yakalamayı başaran Beyonce'un bu paylaşımı kısa süre içerisinde beğeni yağmuruna tutuldu. Bizler de Ünlü şarkıcının paylaşımlarından birkaç tanesini sizler için işte böyle derledik👇

Oldukça başarılı bir benzerlik yakalamayı başaran Beyonce'un bu paylaşımı kısa süre içerisinde beğeni yağmuruna tutuldu. Bizler de Ünlü şarkıcının paylaşımlarından birkaç tanesini sizler için işte böyle derledik👇

Beyonce'un Pamela Anderson imajını sizler nasıl buldunuz? Haydi, yorumlara!👇

Beyonce'un Pamela Anderson imajını sizler nasıl buldunuz? Haydi, yorumlara!👇

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