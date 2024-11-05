Serdar Ortaç Kumar Borcu Yüzünden Oturduğu Villayı Sattığı İddialarını Net Bir Dille Yalanladı!
Serdar Ortaç Kumar Borcu Yüzünden Oturduğu Villayı Sattığı İddialarını Net Bir Dille Yalanladı!
Takvim’den Ufuk Özcan'ın haberine göre; uzun süredir kumar borçlarıyla başı dertte olan Serdar Ortaç, son çare olarak yaşadığı villayı da satışa çıkartmıştı. Serdar Ortaç'tan bu iddiaya yanıt bu sabah geldi.
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''Karabiberim vur kadehlere hadi içelim!'' diyerek 90'lı yıllarda hayatımıza giren Serdar Ortaç, yıllar geçtikçe başarılarına başarı katıp Türk pop müziğinin en önemli isimlerinden birisi olmayı başardı.
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Öyle ki yer ve zaman fark etmeksizin gidilen her yerde bir Serdar Ortaç parçası duymak hiç de zor değildi. Fakat kendisi müzik kariyerinin bu parlak yıllarında özel hayatında pek çok zorluğa göğüs gerdi. Evlilik sürecinin ardından sorunlu bir boşanma dönemi, MS hastalığı ve kumar borçları gibi pek çok konuyla başı dertteydi ünlü popçunun.
Öyle ki son günlerde de Caddebostan'da bulunan Boğaz manzaralı 750 metrekare arsa üzerine kurulu villasını da son çare olarak 10 milyon dolara (340 milyon lira) satışa çıkarttığı iddia edilmişti.
Bu şoke edici iddianın ardından bu sabah ünlü popçudan bir sosyal medya paylaşımıyla yanıt geldi. Ortaç, ''Külliyen yalan'' diyerek evini sattığını yalanladı.
Serdar Ortaç'ın videolu paylaşımını merak edenler için👇
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