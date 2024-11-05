İmajını Uzattığı Saçlarıyla Yenileyen Ezgi Mola Yaptığı Bir Sosyal Medya Paylaşımıyla Çocukluk Yıllarına Döndü
İmajını Uzattığı Saçlarıyla Yenileyen Ezgi Mola Yaptığı Bir Sosyal Medya Paylaşımıyla Çocukluk Yıllarına Döndü
Televizyon ekranlarının revaçtaki isimlerinden Ezgi Mola, yaptığı bir sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Sevilen oyuncunun gönderisi büyük beğeniler alırken görenleri maziye döndürdü.
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Organize İşler ve Masumlar Apartmanı gibi hem sinema hem de televizyon alanında birçok farklı ve başarılı yapımda yer alan oyuncu Ezgi Mola'yı tanımayanınız yoktur.
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Geçtiğimiz yıl mayıs ayında Mustafa Aksakallı ile hayatını birleştiren oyuncu, kasım ayında ise oğlu Can'ı kucağına aldı.
Şimdilerde anneliğin ilk yıllarının tadını çıkartan Ezgi Mola'yı bir süredir yeni bir projede göremiyoruz. Kendisi oyunculuğa bir süre ara vermeyi tercih etse de sosyal medya paylaşımları sayesinde sevenleriyle iletişimi koparmamayı başarıyor.
Bizlerin hafızasında o, kısacık kestirdiği saçlarıyla yer edinmişken Mola'dan yeni bir paylaşım dün geldi ve eski imajını akıllarımızdan bir anda silip atmayı başardı.👇
Güzel oyuncu, ''Mutlu musunuz saçlarım uzadı😄 İlk fotoğraf şimdi. Son fotoğraf kardeşimin saçlarını bile kıskanıp aynısını yapın dediğim yaşım...Kesilen iki örgümü hala saklıyor annem💝'' notunu düşerek çocukluk yıllarına ait bir anısını da bu şekilde paylaştı👇
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