Dizi Bitse de Dostluk Baki: Gizem Güven ve Dilara Kurtulmuş, Zeynep Özkaya'yı Nişan Gününde Yalnız Bırakmadı!

Bir zamanların sevilen dizisi Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya geçtiğimiz aylarda evlilik teklifi almıştı. Güzel oyuncu, sevgilisi Oğulcan Can ile nişanlandı. Sihirli Annem dizisinin güzel oyuncusu Sinem Güven ve Selena'nın Nazlı'sı Dilara Kurtulmuş arkadaşlarını mutlu gününde yalnız bırakmadı.