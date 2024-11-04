Dizi Bitse de Dostluk Baki: Gizem Güven ve Dilara Kurtulmuş, Zeynep Özkaya'yı Nişan Gününde Yalnız Bırakmadı!
Dizi Bitse de Dostluk Baki: Gizem Güven ve Dilara Kurtulmuş, Zeynep Özkaya'yı Nişan Gününde Yalnız Bırakmadı!
Bir zamanların sevilen dizisi Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya geçtiğimiz aylarda evlilik teklifi almıştı. Güzel oyuncu, sevgilisi Oğulcan Can ile nişanlandı. Sihirli Annem dizisinin güzel oyuncusu Sinem Güven ve Selena'nın Nazlı'sı Dilara Kurtulmuş arkadaşlarını mutlu gününde yalnız bırakmadı.
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Türk dizi tarihinin belki de en ikonik yapımlarından biri olan Sihirli Annem, 2000'li yılların başında birçok kişi tarafından beğeniyle takip edilmiş ve onların hafızalarında kendilerine unutulmaz bir yer edinmeyi başarmıştı.
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Zeynep Özkaya ise bu dizide minik Çilek'e hayat vermişti ve bizler de onu bu şekilde tanımıştık.👇
Gelin görün ki yıllar su gibi akıp geçti ve o artık 26 yaşında başarılı bir içerik üreticisine dönüştü. Kendisi son dönemlerde kariyerine Influencer olarak yön veriyor.
Özkaya, sosyal medyasında paylaştığı içeriklerinde ilişkisi hakkındaki bazı detayları da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. Öyle ki Zeynep Özkaya sekiz yıllık sevgilisi Oğulcan Can'dan aldığı evlilik teklifini ağustos ayında işte bu şekilde paylaşmıştı👇
Kendisinden mutluluk dolu paylaşımlar ardı ardına geçtiğimiz gün geldi. Güzel oyuncu, nişanlandığını sosyal medya üzerinden duyurdu.
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Yakın arkadaş olduklarını bildiğimiz Selena dizisinin Nazlı'sı Dilara Kurtulmuş ve yine Sihirli Annem dizinde rol almış oyuncu Sinem Güven, arkadaşlarını bu mutlu gününde yalnız bırakmadı.
Zeynep Özkaya mutlu anlarını bu video ile paylaştı. Üç yakın arkadaşın neşeli halleri izleyenleri oldukça duygulandırdı👇
Nişan gününü vloglayan Dilara Kurtulmuş'un paylaşımı da bu şekildeydi👇
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