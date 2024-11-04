Güvendiği Dağlara Karlar Yağdı: Ünlü Şarkıcı Linet Evindeki Yardımcısı Tarafından Soyuldu!
Güvendiği Dağlara Karlar Yağdı: Ünlü Şarkıcı Linet Evindeki Yardımcısı Tarafından Soyuldu!
Sevilen şarkıcı Linet'ten duyanları hayrete düşüren bir haber geldi. Ünlü isim, evindeki yardımcısı tarafından soyulduğunu açıkladı.
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Çoğunlukla hüzünlü şarkıları güçlü sesiyle yorumlayan ve böylelikle kulaklarımızı mest eden Linet'i illaki tanıyorsunuzdur.
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Ünlü şarkıcı geçtiğimiz günlerde gazetecilerle sohbet ederken başına gelen talihsiz bir olayı anlattı. Linet, yardımcısı tarafından soyulduğunu açıklayarak, "Çok kısa bir zaman önce Türk adaletine intikal etti. Güzel bir sonuç alacağız" ifadelerini kullandı.
Linet, açıklamasının devamında "Maddi manevi hırsız çok sinirimizi bozar. İnsanın evine, mahremine, gerçekten inandığın destek olmak istediğin insanlar, çalışanlar dahi olsa...
Çok kısa bir zaman önce Türk adaletine intikal etti. Güzel bir sonuç alacağız. Bundan sonra yüzde yüz güvenmeyeceğiz tabii ki. Gözümüzün her şeyin üstünde olması gerekiyor." diyerek yaşadığı üzücü olayın onun üzerinde bıraktığı etkiyi gazetecilerle bu şekilde paylaşmış oldu.
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