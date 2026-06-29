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Yaşam
Alanya En İyi Eğlence Mekanları

Alanya En İyi Eğlence Mekanları

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
29.06.2026 - 21:17
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Alanya'nın renkli gece hayatı, her tarza hitap eden mekanlarıyla yaz sezonunda bambaşka bir atmosfere bürünüyor. Enerjisi yüksek bir gece kulübü deneyimi arayanlar için Robin Hood Night Club, Havana Club Alanya ve Illusion Event Hall öne çıkarken; daha sakin ve keyifli bir akşam geçirmek isteyenler için Limani Restaurant & Bar gibi manzaralı adresler tercih ediliyor. Club Summer Garden ise açık hava partileriyle tatilcilere unutulmaz anlar yaşatıyor.

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Alanya'da Eğlence Nerede? Bölge Bölge Rehber - 2026

Alanya'da Eğlence Nerede? Bölge Bölge Rehber - 2026

Alanya'nın kentsel dokusu, tek merkezli bir yapıdan çıkarak çok kutuplu bir eğlence coğrafyasına evrilmiştir. Bu evrim, farklı demografik grupların (Z kuşağı turistler, yerleşik yabancılar, üst segment seyahat edenler) beklentilerine uygun mikro-ekosistemlerin doğmasına yol açmıştır. Şehrin coğrafi hatları boyunca batıdan doğuya doğru ilerledikçe, müziğin desibeli, mekanların mimari kurgusu ve ziyaretçi profilleri dramatik bir şekilde değişmektedir.

Alanya Merkez ve Kleopatra Plajı Çevresindeki Gece Mekanları

Alanya'nın kalbi konumundaki Merkez, İskele ve tarihi Barlar Sokağı (Bar Street) üçgeni, 2026 yılında da şehrin gece hayatı endüstrisinin lokomotifi olmaya devam etmektedir. Bu bölge, dar Arnavut kaldırımlı sokakların tarihi dokusu ile dünyanın en ileri ses ve ışık sistemlerinin fütüristik yapısını bir araya getiren benzersiz bir kentsel tezat sunar. Ziyaretçilerin bir mekandan diğerine yürüme mesafesinde kolayca geçiş yapabilmesi ('bar-hopping' kültürü), bu bölgenin ticari başarısının temelini oluşturur.

Batıya doğru uzanan Kleopatra Plajı ise daha çok gündüz deniz turizmine odaklanmış gibi görünse de, güneşin batışıyla birlikte sofistike sahil barlarının sahne aldığı bir geçiş bölgesine dönüşür.

Öne Çıkan Merkez ve İskele Mekanları:

  • Robin Hood Night Club: Alanya gece hayatında 25 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Robin Hood, yat limanının hemen karşısında yükselen devasa mimarisiyle bir kentsel simge (landmark) haline gelmiştir. Mekanın en stratejik özelliği, katmanlı bir eğlence modeli sunmasıdır. Tesisin her katı farklı bir müzik türüne (R&B, House, Türkçe Pop, Hip-Hop) tahsis edilmiş olup, ziyaretçilere fiziksel bir mekan değiştirmeden tamamen farklı atmosferler arasında geçiş yapma imkanı tanır. Bu 'hepsi bir arada' (all-in-one) konsepti, özellikle kalabalık arkadaş gruplarının müzik zevki anlaşmazlıklarını çözen harika bir sosyolojik tasarımdır. VIP locaların denize nazır konumu ise premium segmentteki misafirler için izolasyon ve prestij sağlar. Instagram hesaplarına buradan ulaşabilirsiniz.

  • Havana Club Alanya: İskele bölgesine son derece yakın stratejik bir noktada yer alan Havana Club, Karayip ve Küba esintilerini Akdeniz sahillerine taşıyan tematik bir başarı öyküsüdür. 2026 eğlence trendlerinde 'deneyimsel mekanlar' ön plana çıkarken, Havana Club sunduğu ateş şovları, profesyonel Latin dansçıları ve geniş dans pistiyle sadece işitsel değil, görsel bir şölen de vaat eder. Enerjik ve kozmopolit bir müşteri kitlesine sahiptir. Instagram hesaplarına ulaşmak için tıklayınız.

  • James Dean Bar: Dev kulüplere geçiş yapmadan önceki ısınma turu olarak bilinen 'pre-clubbing' kültürünün Alanya'daki en güçlü temsilcisidir. Barlar Sokağı'nın kalbindeki bu mekan, ziyaretçilerin geceye yüksek kaliteli imza kokteyller ve nispeten daha sohbet edilebilir bir ses seviyesindeki müzikle başlamalarını sağlar. İlerleyen saatlerde temponun artmasıyla geceye yön veren kritik bir geçiş noktasıdır.

  • Bistro Bellman Club: 2026 yılında sınırları giderek flulaşan 'restoran-kulüp' hibrit modelinin en başarılı örneklerinden biridir. Ziyaretçiler şık bir akşam yemeğiyle başladıkları geceyi, saatler gece yarısını gösterdiğinde aynı masanın etrafında yüksek tempolu bir gece kulübü deneyimine dönüştürebilirler.

  • Las Vegas Cafe & Bar: Daha rahat (casual) bir giyim kodu ve samimi bir atmosfer arayan uluslararası kitlenin buluşma noktasıdır. Pub kültürü ile kulüp ritmini dengeleyen bu yapı, Alanya'daki 'sert' gece hayatına daha yumuşak ve uluslararası dostlukların kurulduğu bir alternatif sunar. Instagram hesaplarına ulaşmak için tıklayın.

Mahmutlar ve Kargıcak'ta Akşam Yemeği ve Eğlence Bir Arada

  • Alanya'nın doğusuna doğru uzanan Mahmutlar ve Kargıcak bölgesi, son yıllarda yaşanan yoğun expat (yerleşik yabancı) göçü ve inşa edilen premium konut projeleri sayesinde kendi içe dönük, özerk bir eğlence ekonomisi yaratmıştır. 2026 yılı itibarıyla bu bölge, merkezin gürültülü ve aşırı kalabalık yapısından kaçan, daha rafine bir zevke sahip yetişkin kitlelerin ve ailelerin çekim merkezi konumundadır. Bu bölgedeki mekanlar, 'eat-and-drink' (ye ve iç) konseptini merkeze alarak yüksek kaliteli gastronomi ile akustik eğlenceyi harmanlamaktadır.

  • Beermuda Pub (Mahmutlar): Mahmutlar bölgesinin sosyal hub'ı (merkezi) konumunda olan Beermuda Pub, klasik İngiliz/İrlanda pub kültürünü yerel dokunuşlarla başarılı bir şekilde entegre etmiştir. Özellikle dünya biraları koleksiyonu, ızgara menüleri ve hafta içi/hafta sonu düzenledikleri spesifik indirim kampanyaları ile bölgesel sadakati çok yüksek bir müşteri kitlesine sahiptir. Cuma ve Cumartesi geceleri saat 03:00'e kadar süren operasyonuyla bölgedeki 'erken kapanma' döngüsünü kıran nadir işletmelerdendir. Instagram hesaplarına ulaşmak için tıklayın.

  • Ocean Beach Club / Kargıcak Bay: Kargıcak'ın izole ve doğal yapısını avantaja çeviren bu tür işletmeler, 2026'nın lüks plaj kulübü konseptinin zirvesini temsil eder. Sabah 10:00'dan itibaren hizmet vermeye başlayan tesis, kristal berraklığındaki denizi ve özel kabanalarıyla gün boyu premium bir hizmet sunar. Akşam saatlerinde ise menüleri fine-dining (ince tadım) standartlarına yükselir ve arka planda çalan sofistike DJ setleriyle güneydoğu Asya'nın lüks tatil köylerini aratmayan bir ambiyans yaratılır. Instagram hesabına ulaşmak için tıklayınız.

Alanya'nın En İyi Eğlence Mekanları: Sezona Göre Değişiyor mu?

Alanya'nın En İyi Eğlence Mekanları: Sezona Göre Değişiyor mu?

Alanya'da eğlence endüstrisinin en belirgin yapısal özelliği, turizm verilerine paralel olarak gösterdiği yüksek elastikiyettir. Şehir, yıl içinde adeta iki farklı kimliğe bürünür. 2026 makro turizm trendleri, mekanların mimari kurgularının (açık hava vs. kapalı alan) sezonluk popülariteyi doğrudan etkileyen bir numaralı faktör olduğunu kanıtlamaktadır.

Yaz Sezonu (Haziran-Eylül): En Kalabalık ve Canlı Mekanlar

Haziran ayının başlamasıyla birlikte sıcaklıkların gece bile 30 derece bandında seyretmesi, 'açık hava (open-air)' devrimini başlatır. Bu dönemde, kapalı kulüplerin yerini gökyüzüyle bütünleşen, peyzaj mimarisinin eğlenceye entegre edildiği mega projeler alır. Yaz sezonu, aynı zamanda uluslararası sanatçıların ve dünya çapındaki DJ'lerin turne rotalarına Alanya'yı ekledikleri dönemdir.

  • Club Summer Garden (Konaklı): Alanya merkezin biraz dışında, Konaklı bölgesinde konumlanan bu tesis, kelimenin tam anlamıyla bir yazlık eğlence imparatorluğudur. Sadece yaz sezonu boyunca açık olan Summer Garden, devasa palmiye ağaçları, ortasında yer alan ikonik havuzu ve dev açık hava dans pisti ile tropikal bir rüya hissi uyandırır. 2026 müzik endüstrisinin en dominant akımları olan Afrobeats ve Hip-Hop kültürünü Akdeniz'e taşıyan mekan, geçmişte Mero ve Frizzo gibi büyük isimlere ev sahipliği yapmış olup, devasa bir festival alanını andırmaktadır. Binlerce kişinin aynı anda eğlenebildiği bu açık hava tesisi, yüksek sezonda rezervasyonsuz girişin neredeyse imkansız olduğu bir noktadır. Instagram hesaplarına ulaşmak için tıklayın.

  • Yaz aylarının bir diğer belirgin özelliği, demografik patlamadır. Barlar Sokağı ve İskele bölgesindeki mekanlar tam kapasiteye ulaşır; sokaklar, dükkanların dışarıya taşırdığı müzik yayınlarıyla adeta tek bir devasa açık hava partisine dönüşür. Bu durum, mekansal sınırların ortadan kalktığı bir eğlence ekolojisi yaratır.

  • ### Sezon Dışında Alanya'da Açık Olan Eğlence Yerleri

  • Ekim ayı itibarıyla dış turizmin yavaşlaması ve hava koşullarının değişmesi, Alanya gece hayatını 'kış uykusuna' yatırmaz; sadece formasyon değiştirmesine neden olur. Kapalı alana sahip, akustik izolasyonu ve iklimlendirme sistemleri güçlü mekanlar bu dönemin yıldızları haline gelir. Barlar Sokağı'ndaki kalabalık azalırken, yerel halkın, üniversite öğrencilerinin ve yerleşik yabancıların domine ettiği daha butik bir eğlence anlayışı filizlenir.

  • Mega Kulüplerin Kış Stratejisi: Havana Club veya Robin Hood gibi devasa mekanlar, kış sezonunda operasyon maliyetlerini optimize etmek amacıyla genellikle hafta içi kapalı kalıp, kapılarını sadece Cuma ve Cumartesi geceleri açma stratejisi güderler. Ayrıca Sevgililer Günü, Yılbaşı geceleri veya üniversite bahar şenlikleri / veda partileri gibi spesifik 'event-based' (etkinlik bazlı) organizasyonlarla kış döneminde de binlerce kişiyi ağırlamaya devam ederler.

  • Kışın Kazananları: Las Vegas Cafe Bar, Beermuda Pub gibi oturma düzeni olan, ısıtma sistemlerine sahip ve 'lounge' kültürünü destekleyen işletmeler kış sezonunda en stabil performansı gösteren mekanlardır. Bilardo, dart turnuvaları veya canlı maç yayınları, kış aylarında sosyalleşmenin ana katalizörleri olarak öne çıkar.

Alanya'da Gece Hayatı: Bar, Kulüp ve Açık Hava Mekanları - 2026

Alanya'da Gece Hayatı: Bar, Kulüp ve Açık Hava Mekanları - 2026

Alanya'nın 2026 yılındaki eğlence portföyü, yalnızca alkol ve müzik sunan geleneksel mekan anlayışından çok uzaklaşmış; mekansal tasarımın, işitsel mühendisliğin ve görsel sanatların iç içe geçtiği çok boyutlu bir endüstri haline gelmiştir. Bu dönüşüm, farklı beklentilere sahip alt kitlelerin kendilerine en uygun mekanı bulmasını kolaylaştırmaktadır.

DJ ve Canlı Müzik Sunan Alanya Barları

Elektronik Dans Müziğinin (EDM) ve uluslararası DJ endüstrisinin küresel yükselişi, Alanya'yı Avrupa'nın prestijli gece hayatı başkentleriyle (İbiza, Mikonos vb.) yarışır hale getirmiştir. 2026 yılında bir mekanın başarısı, sunduğu ses sisteminin kalitesi ve görsel şovların (mapping, lazer) büyüleyiciliği ile doğrudan orantılıdır.

  • Illusion Event Hall: Alanya gece hayatının batı yakasındaki modern kalesi olan Illusion Event Hall, Yeni Yat Limanı (Marina) bölgesindeki konumuyla şehrin klasik dokusundan ayrışan endüstriyel ve teknolojik bir yapıdır. İçeri adım attığınız andan itibaren sizi bir 'illüzyon' dünyasına çeken mekan, sahip olduğu dünya çapındaki devasa ekranları ve state-of-the-art (son teknoloji) lazer sistemleriyle 2026 trendlerinin öncüsüdür. Uluslararası DJ'lerin Avrupa turnelerinde önemli bir durak olan Illusion, haftanın yedi günü gece 21:00'den 03:00'e kadar adeta bir kapalı salon festivali yaşatır. Sadece dinlemek değil, müziği tüm vücudunuzda 'hissetmek' üzerine kurulu bir akustiğe sahiptir.

Deniz Manzaralı Teras Barlar: Alanya'nın Gözde Adresleri

Gürültüden uzaklaşıp şehrin tarihi ve doğal güzelliklerini panoramik bir açıyla izleyerek sofistike bir gece geçirmek isteyenler için 'Rooftop' (çatı) ve teras barları 2026'nın vazgeçilmezlerindendir. Bu mekanlar, 'sessiz lüks' konseptinin Alanya'daki kaleleridir.

Diğer otel çatılarında yer alan Rooftop barlar da, şehrin ışıklarını bir mücevher gibi izleme fırsatı sunarken, imza kokteyller konusunda iddialı bir menü yarışına girmişlerdir.

Alanya'da After Party ve Sabaha Kadar Açık Mekanlar

Akdeniz biyolojik ritmi, gece yarısından önce eğlencenin doruk noktasına ulaşmasına izin vermez. Ziyaretçilerin çoğu geceye saat 22:00 civarında barlarda başlar; ancak asıl hedef olan devasa gece kulüplerine (Robin Hood, Havana Club, Illusion) geçiş, kalabalığın yoğunlaştığı gece yarısı (00:00) sularında gerçekleşir. Bu kulüplerdeki enerji patlaması saat 01:30 - 02:30 arasında yaşanır.

Yasal regülasyonlar ve çevresel gürültü kontrol standartları gereği, Alanya'daki çoğu büyük mekanın yüksek desibelli elektronik ve canlı müzik operasyonu saat 03:00 civarında sona ermektedir. Ancak 2026 yılı eğlence dinamiğinde, saat 03:00 gecenin bittiği değil, sadece boyut değiştirdiği andır. Ana kulüplerden çıkan kitleler, 'after-party' konseptine odaklanmış daha ufak kapasiteli yeraltı (underground) kulüplere, sahil kıyısında ateş etrafında toplanılan informel lounge alanlarına veya villa partilerine yönelmektedir. Mekanların birbirine yürüme mesafesinde olması, bu 'geceyi uzatma' kültürünün en büyük destekleyicisidir.

Alanya Eğlence Mekanlarında Fiyat Rehberi - 2026

Alanya Eğlence Mekanlarında Fiyat Rehberi - 2026

Küresel enflasyonist baskılar, turizm sektöründeki maliyet artışları ve 2026 yılının ekonomik realiteleri, Alanya'daki eğlence mekanlarını dinamik, şeffaf ve çok katmanlı bir fiyatlandırma stratejisi benimsemeye itmiştir. Ziyaretçilerin gece planlaması yaparken karşılaşacakları finansal yapılar temel olarak birkaç ana başlıkta toplanabilir.

Giriş Ücreti ve Minimum Konsümasyon Politikası

Alanya gece hayatında mekanın türü ve o geceki etkinliğin ölçeği, kapı politikalarını doğrudan belirleyen unsurlardır:

  • Ücretsiz Giriş (Free Entry) Avantajı: Barlar Sokağı'ndaki rekabet o kadar yüksektir ki, insan sirkülasyonunu içeri çekmek birincil hedeftir. Las Vegas Cafe, James Dean gibi geçiş mekanları ve hatta standart etkinlik günlerinde Havana Club gibi büyük kulüpler dahi misafirlerden kapıda giriş ücreti (cover charge) talep etmezler. Ancak bu modelin ardındaki ekonomik mekanizma açıktır: Mekan, içeriye giren kitlenin harcama yapacağı varsayımıyla, içerideki içecek fiyatlarına etkinlik maliyetini gizli bir şekilde yansıtmaktadır.

  • Biletli Etkinlik ve Konserler: Illusion Event Hall veya Club Summer Garden gibi mekanlarda dünyaca ünlü bir elektronik müzik prodüktörü veya milyonlarca dinleyicisi olan bir rap sanatçısı (örneğin Mero) sahne aldığında, sistem tamamen 'biletli' (ticketing) bir operasyona döner. Biletler genellikle dijital platformlardan haftalar öncesinden satışa çıkar ve kapı fiyatı her zaman ön satıştan çok daha yüksektir.

  • VIP Loca ve Minimum Konsümasyon Algoritması: Barlar Sokağı'nın gürültüsünden izole olmak, özel güvenlik ve garson hizmeti almak isteyenler için Robin Hood, Illusion ve Summer Garden'da 'VIP Loca' kiralama seçeneği sunulur. Bu sistemde, mekana girişte sabit bir ücret ödemektense, mekan misafirden o gece o masada asgari bir harcama yapma garantisi (minimum konsümasyon) ister. Örneğin 'en az 2 şişe premium alkol' açtırma zorunluluğu, bu VIP statüsünün temel ekonomik motorudur.

Yabancı Turist Fiyatı mı, Yerli Fiyat mı? Şeffaf Mekanlar

Geçmiş yıllarda Türk turizm sektörünün en çok eleştirilen noktalarından biri olan 'yerli turiste farklı, yabancı turiste farklı menü/fiyat' (dual pricing) uygulaması, 2026 yılının teknolojik entegrasyonu sayesinde neredeyse tamamen tarih olmuştur.

  • QR Menü Devrimi: Bugün İskele'den Mahmutlar'a kadar üst düzey mekanların tamamında masalarda QR kod okutularak erişilen, arka planda tek bir veritabanına bağlı dijital menüler kullanılmaktadır. Bu dijitalleşme, anlık fiyat değişikliklerinin yapılabilmesini sağlarken, aynı masaya oturan yerli ve yabancı tüm misafirlere %100 aynı fiyatların şeffaf bir biçimde yansıtılmasını garanti altına alır.

  • Sosyal Medyanın Denetim Gücü: TripAdvisor, Google Haritalar Yorumları ve Instagram etiketlemeleri sayesinde, herhangi bir fiyat adaletsizliği anında dijital bir krize dönüşebilmektedir. Bu nedenle mekanlar şeffaflığı bir lütuf değil, kurumsal bir zorunluluk olarak görmektedir.

  • Fiyat/Performans Bölgeleri: Buna karşın, lokasyon bazlı fiyat farklılıkları devam etmektedir. Mahmutlar bölgesindeki Beermuda Pub gibi yerel ve expat kitleye hitap eden yerler, Barlar Sokağı'nın astronomik turistik fiyatlarına kıyasla çok daha dengeli ve 'Happy Hour' gibi kampanyalarla desteklenen bütçe dostu menüler sunarak fiyat/performans arayanların ilk tercihi olmaktadır.

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SSS: Alanya Eğlence Mekanları Hakkında Merak Edilenler

SSS: Alanya Eğlence Mekanları Hakkında Merak Edilenler

Alanya'da Eğlence Kaçta Başlar, Sabaha Kadar mı Sürer

Alanya gece hayatının zaman çizelgesi, mekanın türüne göre değişiklik gösterse de genel bir kuralı vardır. Akşam 19:00 ile 22:00 saatleri arası, sahil restoranlarında ve teras barlarda (örneğin Limani) akşam yemeği ve hafif 'lounge' ritminin hakim olduğu saatlerdir. Las Vegas Cafe veya James Dean gibi pub tarzı geçiş mekanları saat 22:00 sularında kalabalıklaşır. Gerçek bir gece kulübü deneyimi arayanlar için (Illusion, Robin Hood, Havana Club) kapılar erken açılsa da 'prime-time' (en yoğun saatler) gece yarısı (00:00) itibarıyla başlar. Zirve noktası olan 01:30'un ardından, büyük kulüpler yasal ses regülasyonları sebebiyle genellikle 03:00'te müzik yayınını sonlandırır. 03:00'ten sonra ise sabaha kadar süren eğlence döngüsü after-party konseptli lokal alanlara kayar.

Alanya'da Aile Dostu Eğlence Mekanları Var mı?

Alanya'nın devasa gece kulüpleri yapısı, dışarıdan bakıldığında sadece yetişkinlere yönelik sert bir eğlence imajı çizse de, bu tamamen bir coğrafi illüzyondur. Gece yarısından sonra Barlar Sokağı ve İskele bölgesi küçük yaştaki çocuklar için işitsel ve görsel olarak yorucu olabilir. Ancak, akşam erken saatlerde Kleopatra Plajı etrafındaki chill-out barlar son derece nezih ve ailece oturulabilir bir yapıdadır. Bunun ötesinde, Kargıcak yönündeki Ocean Beach Club gibi lüks plaj işletmeleri veya Mahmutlar'daki Beermuda Pub gibi geniş yemek alanına sahip mekanlar, aile dostu akşam yemekleri ve erken kapanan güvenli atmosferleriyle mükemmel birer alternatiftir.

Alanya Eğlence Mekanlarına Ulaşmak İçin En İyi Yol Hangisi?

Lojistik, bir tatil destinasyonunun başarısındaki gizli kahramandır. Alanya'nın en büyük avantajı, eğlence mekanlarının (Havana Club, Robin Hood, James Dean vb.) büyük çoğunluğunun Liman, Barlar Sokağı ve Çarşı merkezinde birbirine bitişik nizamda konumlanmış olmasıdır. Bu merkeze ulaştıktan sonra en iyi ulaşım aracı tartışmasız 'yürümek'tir. Sokaklar gece boyu yüksek ışıklandırmaya sahip, polis/zabıta devriyelerinin olduğu ve kalabalığın yarattığı doğal bir güvenli alan içindedir. Ancak rotanızı merkezin dışına, örneğin Dinek bölgesindeki Illusion Event Hall'a veya Konaklı'daki devasa Club Summer Garden'a çevirdiğinizde, mesafeler açılmaktadır. Bu noktada e-scooter gibi mikro mobilite araçları yerine doğrudan taksi kullanmak, özel VIP transfer araçlarından faydalanmak veya otelinizin sağladığı gece shuttle servislerini tercih etmek en konforlu ve güvenilir ulaşım yöntemi olacaktır. Kendi aracınızla merkeze girmek, özellikle yüksek sezonda park yeri bulma stresi yaşatacağından önerilmemektedir.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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