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Mekan Çıkışında Görüntülenen Taze Aşıklar Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı Çifti Evlilik Sorularını Yanıtladı!

Mekan Çıkışında Görüntülenen Taze Aşıklar Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı Çifti Evlilik Sorularını Yanıtladı!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
04.11.2024 - 21:16

Bir süredir ilişki yaşayan ünlü oyuncu Esra Bilgiç ve Dj Faruk Sabancı, bir mekan çıkışında Habertürk muhabirleri tarafından görüntülendi. İkiliye ''Ufukta evlilik var mı?'' sorusu yöneltildi. 

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Ramo dizisindeki performansıyla yıldızı parlayan güzel oyuncu Esra Bilgiç'i Atatürk ve Zamanın Kapıları filmlerindeki performansıyla da son dönemlerde epey konuşmuştuk.

Ramo dizisindeki performansıyla yıldızı parlayan güzel oyuncu Esra Bilgiç'i Atatürk ve Zamanın Kapıları filmlerindeki performansıyla da son dönemlerde epey konuşmuştuk.

Başarılarıyla adından söz ettiren Bilgiç, kariyerinin yanı sıra aşk hayatıyla da gündemde son zamanlarda. Kendisi Sabancıların göz bebeklerinden Dj Faruk Sabancı ile bir süredir birliktelik yaşıyor biliyorsunuzdur.

Başarılarıyla adından söz ettiren Bilgiç, kariyerinin yanı sıra aşk hayatıyla da gündemde son zamanlarda. Kendisi Sabancıların göz bebeklerinden Dj Faruk Sabancı ile bir süredir birliktelik yaşıyor biliyorsunuzdur.

Detaylara bu yazımızda değinmiştik👇

Aşkları ilk kez ağustos ayında bir mekandan çıktıları esnada görüntülenmelerinin ardından kesinleşmişti. Sonrasında ikiliyi yalnızca çıktıkları romantik yemeklerin ardından yan yana görebilir olmuştuk.

Aşkları ilk kez ağustos ayında bir mekandan çıktıları esnada görüntülenmelerinin ardından kesinleşmişti. Sonrasında ikiliyi yalnızca çıktıkları romantik yemeklerin ardından yan yana görebilir olmuştuk.

Bilgiç ve Sabancı çifti, geçtiğimiz akşam Etiler'de bir mekan çıkışında görüntülendi. İkili ilişkileri hakkında kendilerine yöneltilen soruları ''Her şey yolunda'' diyerek geçiştirmeyi tercih ederken...

Bilgiç ve Sabancı çifti, geçtiğimiz akşam Etiler'de bir mekan çıkışında görüntülendi. İkili ilişkileri hakkında kendilerine yöneltilen soruları ''Her şey yolunda'' diyerek geçiştirmeyi tercih ederken...

Esra Bilgiç, "Ufukta bir evlilik gözüküyor mu?" sorusu üzerine "Daha çok erken arkadaşlar" yanıtını vererek evliliğe henüz yeşil ışık yakmadıklarını belirtmiş oldu.

Esra Bilgiç, "Ufukta bir evlilik gözüküyor mu?" sorusu üzerine "Daha çok erken arkadaşlar" yanıtını vererek evliliğe henüz yeşil ışık yakmadıklarını belirtmiş oldu.

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