Sabancı Ailesinin Yeni Gelin Adayı Esra Bilgiç Kalbini Kaptırdığı DJ Faruk Sabancı'yla Görüntülendi

Muhabir Online'dan Akif Yaman'ın özel haberine göre; geçtiğimiz hafta sürpriz şekilde aşka yelken açtığı öğrendiğimiz oyuncu Esra Bilgiç ve DJ Faruk Sabancı bu sefer de gözde tatil mekanında el ele diz dize görüntülendiler.