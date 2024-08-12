Sabancı Ailesinin Yeni Gelin Adayı Esra Bilgiç Kalbini Kaptırdığı DJ Faruk Sabancı'yla Görüntülendi
Sabancı Ailesinin Yeni Gelin Adayı Esra Bilgiç Kalbini Kaptırdığı DJ Faruk Sabancı'yla Görüntülendi
Muhabir Online'dan Akif Yaman'ın özel haberine göre; geçtiğimiz hafta sürpriz şekilde aşka yelken açtığı öğrendiğimiz oyuncu Esra Bilgiç ve DJ Faruk Sabancı bu sefer de gözde tatil mekanında el ele diz dize görüntülendiler.
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Sabancılar'ın özel hayatı dediğimizde hepimiz şu sıralar ailenin son gelin adayı, Hakan Sabancı'nın biricik aşkı Hande Erçel'i konuşurken sürpriz bir gelişme yaşandı.
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Herkesi şaşırtan gelişmeyse Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı "Halime Hatun" karakteriyle geniş bir kitle tarafından sevilen Esra Bilgiç cephesinden geldi.
Ramo'da kariyerini yükselişe geçirip Atatürk filmlerinde de rol alan Bilgiç, oyunculuğu kadar güzelliği ve özel hayatıyla da magazinin gözde isimlerinden olmuştu zaten.
Güzel oyuncu geçtiğimiz haftalarda bomba bir aşk haberiyle çıktı karşımıza. Bilgiç, Sakıp Sabancı'nın yeğeni Mehmet Sabancı'nın oğlu aynı zamanda Hacı, Hakan ve Kerim'in kuzeni DJ Faruk Sabancı'yla yeni bir aşka yelken açtı.
İlk olarak Çengelköy'de bulunan bir restorandan Faruk Sabancı ile çıkarken görüntülenip ardından da çevreye gülücükler saçması çok konuşulmuştu.
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Yılın çifti bir görünüp bir kaybolmadı. Muhabir Online'dan Akif Yaman'ın özel haberine göre; taze aşıklarımız Bodrum’da bir mekanda samimi halde görüntülendi.
O anları da buradan izleyebilirsiniz:
Hadi gelin, yeni çiftin bu görüntülerine sosyal medya kullanıcılarından nasıl tepkiler gelmiş bi' görelim:
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