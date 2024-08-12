Gülşen'e Demediğini Bırakmayan Demet Akalın Bikiniyle Sahneye Çıkınca Büyük Tartışma Başladı!
Gülşen'e Demediğini Bırakmayan Demet Akalın Bikiniyle Sahneye Çıkınca Büyük Tartışma Başladı!
Bir dönem başta Gülşen olmak üzere birçok kadın sanatçının sahne kostümüne 'anneyim' diyerek ateş püsküren Demet Akalın, verdiği kilolardan sonra benzer kıyafetlerle konser vermeye başlayınca sosyal medya ikiye bölündü. Önceki gün bikinisiyle konser veren Akalın, bir takipçisinin “Çocuk, anne neden çıplaksın demedi mi?” yorumuna da sessiz kalamadı.
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Her şarkısıyla dillere pelesenk olan Demet Akalın sadece şarkıları ve sahne performansıyla değil özel hayatı, "kavga söylenmez" dedirten açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.
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Belki hatırlarsınız ünlü şarkıcı geçtiğimiz mayıs ayında Liposuction yöntemiyle yağlarından kurtulmuş ve 10 kilo vermişti Akalın, "Doktorum 6 kilo yağ aldı. Şimdiye dek 10 kilo verdim, daha da vereceğim. Diyet de yapıyorum. Hedefim 10 sene önceki kıyafetlere girebilmek" demişti.
O günden sonra sık sık karın kaslarını sergileyen Demet Akalın sahne kombinlerinde de gözle görülür büyük bir değişime gitti. Bu durum kimileri tarafından normal karşılansa da kimileri tarafından da eski defterler açılınca eleştiri yağmuruna tutuldu.
Bunun nedeni de Akalın'ın eski dostu Gülşen'in sahne kostümleri hakkında söylediği sözlerdi. Ünlü şarkıcı kızı Hira'nın "Anne senin arkadaşın neden donla sahneye çıkmış?" sorusunu sorduğunu söyleyerek "Onu dediğinde gerildim, ne diyeceğimi bilemedim. Moda olduğu için giyildiğini söylediğimde karşı çıktı" ifadelerini kullanmıştı.
Geçtiğimiz gün çıktığı sahnesinde plaj tarzıyla gözleri üzerine çeken ve neredeyse eleştirdiği Gülşen gibi giyinen Demet Akalın'ın paylaşımı altında büyük tartışma başladı.
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Hatta tepki gösteren bir takipçisinin “Çocuk, anne neden çıplaksın demedi mi?” yorumunu es geçmeyen Demo, “Altımdaki don olmadığı için plaj konserinde demedi…” yanıtını verdi.
Hadi gelin, kimler neler demiş beraber bi'görelim:
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