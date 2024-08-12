Gülşen'e Demediğini Bırakmayan Demet Akalın Bikiniyle Sahneye Çıkınca Büyük Tartışma Başladı!

Bir dönem başta Gülşen olmak üzere birçok kadın sanatçının sahne kostümüne 'anneyim' diyerek ateş püsküren Demet Akalın, verdiği kilolardan sonra benzer kıyafetlerle konser vermeye başlayınca sosyal medya ikiye bölündü. Önceki gün bikinisiyle konser veren Akalın, bir takipçisinin “Çocuk, anne neden çıplaksın demedi mi?” yorumuna da sessiz kalamadı.